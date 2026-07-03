Izjemni Messi nadaljuje svoj pohod, premagal tudi Vozinho #vŽivo

Danes in v noči na soboto bodo odigrane še zadnje tri tekme šestnajstine finala letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. Spored sta odprli reprezentanci Avstralije in Egipta, zgodovinske zmage v izločilnih bojih mundiala pa so se po enajstmetrovkah veselili Egipčani. Pravkar se v Miamiju branilci naslova Argentinci merijo z Zelenortskimi otoki, ob 3.30 pa bosta o zadnjem potniku v osmino finala odločali Kolumbija in Gana.

3. julij, petek:

V Dallasu sta se za uvod v tekmovalni dan pomerili Avstralija in Egipt, obe reprezentanci sta lovili svojo prvo zmago v izločilnih bojih prvenstev.

Bolj odločno so po zgodovinsko zmago krenili Avstralci, a so prve priložnosti ostale neizkoriščene, na drugi strani pa je Emam Ashour v 13. minuti prišel do svojega drugega zadetka na tem svetovnem prvenstvu, asistenco je prispeval Karim Hafez. V nadaljevanju prvega polčasa so bili znova nekoliko bolj podjetni kenguruji, a prave nevarnosti za vrata faraonov ni bilo. Emam Ashour je dosegel svoj drugi zadetek na tem svetovnem prvenstvu. Foto: Reuters

Izjemna priložnost za povišanje vodstva se je hitro po glavnem odmoru, že v prvi minuti drugega polčasa ponudila Omarju Marmoushu, zvezdnik Manchester Cityja je bil pri zaključku premalo zbran, v 55. minuti pa je sledila kazen na nasprotnem koncu igrišča. Po predložku Avstralcev je žogo v lastno mrežo nespretno preusmeril Mohamed Hany in dosegel še drugi avtogol na tem svetovnem prvenstvu.

Avstralski selektor z bizarno menjavo

Sledile so mirnejše minute, v zaključku rednega dela pa je znova nevarno zapretil Egipt, Mohamed Salah je z lepo podajo v kazenskem prostoru nasprotnika našel Ramyja Rabio, a se je ob strelu slednjega izkazal obrambni blok Avstralije. Sledila sta podaljška, v obeh so precej več želje po zmagi oziroma spremembi rezultata pokazali Egipčani, a je obramba kengurujev zdržala.

Za zanimivo potezo se je tik pred koncem podaljška odločil avstralski selektor Tony Popovic, ki je iz igre potegnil sicer razpoloženega vratarja Patricka Beacha in za enajstmetrovke v vrata postavil 11 let izkušenejšega Mathewa Ryana.

Poteza se ni izkazala za učinkovito. Ryan je ostal brez obrambe, Egipčani so štirikrat merili v polno, na drugi strani pa sta previsoko sprožila branilca Harry Souttar in Lucas Herrington. Za najlepše izveden strel z bele točke je poskrbel Salah, ki je s "panenko" rutinirano ugnal avstralskega vratarja.

Mohamed Salah je s "panenko" ugnal rezervnega avstralskega vratarja Mathewa Ryana Foto: Reuters

Velika čast za Zelenortske otoke, Scaloni opozarjal

Na drugi tekmi se pravkar merijo branilci naslova Argentinci in Zelenortski otoki, ki so z uvrstitvijo v šestnajstino finala poskrbeli za eno največjih presenečenj turnirja do zdaj. "Ko smo videli, da imamo na stavnicah en odstotek možnosti, da se uvrstimo v izločilne boje, smo se samo smejali. Pokazali smo, kako velik je ta odstotek," je pred tekmo dejal branilec Sidny Lopes Cabral.

"To je ekipa, ki še ni izgubila. Verjamem, da so si zaslužili zmago nad Savdsko Arabijo," je medtem svoje varovance pred tekmo z Zelenortskimi otoki svoje varovance opozarjal selektor branilcev naslova Lionel Scaloni.

Tudi v svojo četrto tekmo na svetovnih prvenstvih so se nogometaši Zelenortskih otokov podali pogumno in od prve minute odlično zapirali poti do svojih vrat. Do prvega pravega poskusa so aktualni prvaki tako prišli v 15. minuti, ko je mimo vrat zletel strel Lionela Messija.

Afričani so zdržali do prvega premora za osvežitev, v 29. minuti pa je je sledilo neizogibno. Lisandro Martinez je s sijajno dolgo podajo s svoje polovice našel Messija, ta pa se mu je oddolžil z brezhibnim sprejemom in zaključkom, brez moči je bil tudi junak Zelenortskih otokov Vozinha. Sedmi zadetek na tem svetovnem prvenstvu, skupno že njegov 20. na mundialih.

Za zadnje mesto Kolumbija in Gana

Za mesto zadnjega potnika v osmino finala pa se bosta ob 3.30 po slovenskem času v Kansasu pomerili Kolumbija in Gana. Selektor Gane Carlos Queiroz bo igral proti svojim nekdanjim delodajalcem, Kolumbiji. Ta je na svetovnih prvenstvih zmagala na zadnjih štirih tekmah proti afriškim ekipam, vključno s tekmo proti Kongu v letošnjem skupinskem delu prvenstva. Gana ima prvič po letu 2010 priložnost, da se zavihti v osmino finala.

Najboljši strelci: 6 – Mbappe (Francija), Messi (Argentina)

5 – Haaland (Norveška), Kane (Anglija)

4 – Dembele (Francija), Oyarzabal (Španija), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Balogun (ZDA), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Manzambi (Švica), Quinones (Mehika), Ronaldo (Portugalska), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)

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SP 2026, 23. tekmovalni dan, šestnajstina finala:

3. julij, petek:

Spored šestnajstine finala SP 2006: Nedelja, 28. junij Južna Afrika : Kanada 0:1 (0:0) Ponedeljek, 29. junij Brazilija : Japonska 2:1 (0:1)

Nemčija : Paragvaj 4:5 po 11-m (1:1, 0:1) Torek, 30. junij Nizozemska : Maroko 3:4 po 11-m (1:1, 0:0)

Slonokoščena obala : Norveška 1:2 (0:1)

Francija : Švedska 3:0 (1:0) Sreda, 1. julij Mehika : Ekvador 2:0 (2:0)

Anglija : DR Kongo 2:1 (0:1)

Belgija : Senegal 3:2 po podaljšku (2:2, 0:1) Četrtek, 2. julij ZDA : Bosna in Hercegovina 2:0 (1:0)

Španija : Avstrija 3:0 (1:0) Petek, 3. julij Portugalska : Hrvaška 2:1 (0:0)

Švica : Alžirija 2:0 (1:0)

Dallas: Avstralija – Egipt 3:5 po 11-m (1:1, 1:0) Sobota, 4. julij 0.00 Miami: Argentina – Zelenortski otoki

3.30 Kansas City: Kolumbija – Gana