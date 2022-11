V živo: Prvi gol sedmega dne na mundialu zabijajo Avstralci

Sedmi tekmovalni dan na SP 2022 v Katarju bodo na zelenici številni zvezdniki: Robert Lewandowski bo s Poljsko igral za prvo zmago v skupini C (proti Savdski Arabiji), Lionel Messi pa z Argentino (proti Mehiki); v skupini D bosta Kylian Mbappe in Olivier Giroud s Francijo poskušala potrditi vlogo enega od favoritov prvenstva (proti Danski). Prvo tekmo dneva igrajo nogometaši Tunizije in Avstralije.

SP 2022 v Katarju, 7. tekmovalni dan:

Lestvici:

Tunizija in Avstralija za zgodovinsko priložnost

V skupini D je v prvem krogu Francija premagala Avstralijo, Tunizija in Danska pa sta igrali neodločeno. V drugem krogu se bosta ob 11.00 naprej pomerili Avstralija in Tunizija. Zmaga ohranja možnosti za preboj v osmino finala, ki bi bila za ene in druge lep dosežek. Tunizijci niso le remizirali z Danci, v tem koledarskem letu so že premagali Japonsko, Čile in Nigerijo. Avstralci so tekmo s Francijo sicer dobro začeli, nato pa ugasnili. Na svetovnih prvenstvih so brez zmage zadnjih sedem tekem.

Savdijci tradicionalno izgubljajo z evropskimi ekipami

Savdska Arabija je v prvem krogu šokirala Argentino in jo premagala z 2:1. Foto: Reuters Ob 14.00 v skupini C igrajo tekmo drugega kroga med Savdsko Arabijo, ki je v prvem krogu z 2:1 šokirala Argentino, in Poljsko, ki je v torek na tekmi brez golov remizirala z Mehiko. Peti najbolje plačani nogometaš na letošnjem mundialu Robert Lewandowski ni zadel z bele točke in ostaja brez svojega prvega gola na svetovnih prvenstvih. A selektor Czeslaw Michniewicz seveda še naprej zaupa napadalcu Barcelone: "Pogovoril sem se z ekipo, pogovoril sem se z vsakim nogometašem posebej. Kar zadeva enajstmetrovke, je Robert še vedno naša prva izbira. Kot napadalec je on tisti, ki se odloči, kdo jo bo streljal. Lahko jo prepusti tudi komu drugemu. A se čuti sposobnega, da zadene za Poljsko."

Robert Lewandowski bo še naprej streljal 11-metrovke za Poljsko. Foto: Reuters Poljski selektor je še prepričan, da lahko igrajo mnogo bolje kot proti Mehiki, in bodo to v soboto popoldne tudi pokazali. "Vemo, kako igra Savdska Arabija, in vemo, kako lahko igramo mi. Na tem prvenstvu so vse ekipe močne in to so rezultati že potrdili. Težko je zmagati na katerikoli tekmi. Gledal sem tekmo Brazilije, ki je bila izrazit favorit, pa so s težavo premagali Srbijo."

Čeprav so Savdijci premagali Argentino, ostajajo v vlogi avtsajderja in bi bila njihova zmaga nad Poljsko novo presenečenje. Na zadnjih sedmih tekmah proti evropskim ekipam so vselej izgubili in ob tem niso dali niti enega gola. Na prvenstvu leta 2002 na primer proti Nemčiji s kar 0:8.

Verjetni začetni enajsterici: Poljska: Szczesny; Zalewski, Kiwior, Glik, Bednarek, Cash; Szymanski, Krychowiak, Zielinski; Lewandowski, Milik

Savdska Arabija: Al-Owais; Al-Burayk, Al-Boleahi, Al Tambakti, Abdulhamid; Al Malki, Kanno, Al-Abed; Al Dawsari, Al-Shehiri, Al Buraikan

Francija proti ekipi, s katero je letos že dvakrat izgubila

Kylian Mbappe je s Francijo v ligi narodov letos proti Danski dvakrat izgubil. Foto: Guliver Image Na drugi tekmi skupine D je favorit Francija, a Danska zmago veliko bolj potrebuje. Danci so v zadnjem obdobju za Francoze trd oreh. Med sabo so igrali že v letošnji ligi narodov in obe tekmi je dobila Danska (z 2:0 in 2:1). Na svetovnem prvenstvu pa so se v skupini pomerili že pred štirimi leti v Rusiji. Izid 0:0. Takrat so se oboji prebili v osmino finala. Na mundialu pa so se pomerili tudi leta 2002, ko je Danska zmagala z 2:0. Tako ni čudno, da je francoski selektor Didier Deschamps dejal, da bodo morali za zmago odigrati vrhunsko tekmo.

Zagotovo lahko pričakujemo boljšo dansko igro, kot smo jo gledali proti Tuniziji. Spomnimo, da so v kvalifikacijah za to prvenstvo osvojili devet od desetih tekem in v povprečju dosegali po tri gole na tekmo. Petindvajsetletni Joakim Maehle, ki je v kvalifikacijah zabil pet golov, še čaka na svoj prvi gol na mundialih. Na drugi strani je prvi adut za gole 36-letni Olivier Giroud, ki se je na torkovi tekmi z 51. reprezentančnim golom izenačil z rekorderjem reprezentance Thierryjem Herneyjem.

Verjetni začetni enajsterici: Francija: Lloris; Pavard, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud

Danska: Schmeichel; Andersen, Christensen, Kjaer; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle; Skov Olsen, Dolberg, Damsgaard

Mehika Argentine na mundialih še ni nikoli premagala

Lionel Messi je bil dobro razpoložen na zadnjem treningu pred tekmo z Mehiko. Foto: Reuters Konec dneva na mundialu bo odločilna tekma Argentine in Lionela Messija. A Mehika je vselej neugoden nasprotnik. Če ne drugega, zaradi vratarja Guillerma Ochoe. Kar vprašajte Lewandowskega!

Argentina ima sicer z Mehiko zelo dobre izkušnje: zadnje tri prijateljske tekme je dobila, in sicer s skupno razliko v golih 8:0. Na svetovnem prvenstvu so se nazadnje pomerili leta 2010 in Argentina je zmagala s 3:1. Takrat je dva gola zabil Carlos Tevez, prvega po Messijevi podaji. Pravzaprav Mehika še na nobeni od dosedanjih treh tekem na svetovnih prvenstvih z Argentino ni zmagala.

"Ta tekma bo za nas kot finale"

"Ta tekma bo za nas kot finale, saj moramo zmagati, ker je to pomembna tekma za našo prihodnost," je na petkovi novinarski konferenci poudaril Lautaro Martinez. Vedo, da so izgubili zaradi lastnih napak, in zato verjamejo, da bo proti Mehiki drugače. "Bili smo žalostni in ranjeni, a tista tekma je zdaj zgodovina. Na svetovnem prvenstvu ni časa za jok. Zdaj nas čaka zelo težak nasprotnik, Mehika."

"Ko si pobit, se lahko samo pobereš. In ta ekipa je tega sposobna. O tem sploh ne dvomim," je zaupanje v svoje varovance izrazil selektor Argentine Lionel Scaloni. "Tekma z Mehiko bo povsem drugačna." Selektor Mehike Gerardo Martino se zaveda, da je Argentina v vlogi favorita. Ker ima Messija: "Vsak, ki je igral proti Messiju, lahko pove enako. Ali ga lahko ustaviš, ni odvisno od tebe, ampak od tega, ali ima on slab dan."