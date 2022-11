V živo: Katar skuša popraviti vtis, Iran na kolena spravil Wales

Nogometni petek na SP v Katarju ponuja uvodne tekme drugega kroga skupinskega dela. Na delu so reprezentance v skupinah A in B. Prva sta na igrišče stopila Wales in Iran. Po zanimivem in napetem dvoboju so na koncu tekmo z 2:0 dobili Iranci. Ob 14. uri gostitelj Katar poskuša popraviti bled vtis z uvodnega srečanja prvenstva. Igra s Senegalom. Ob 17. uri se bosta v boju za vrh skupine A udarila Nizozemska in Ekvador, večer pa bo minil v znamenju obračuna med Anglijo in ZDA, na katerem si lahko trije levi z zmago že zagotovijo napredovanje.

Žoga že v mreži, a veselje ni dolgo trajalo

Prvi gol Irana na tekmi je bil v 16. minuti razveljavljen. Foto: Reuters Uvodne minute tekme so bile živahne, saj sta obe ekipi tekmo začeli zelo odprto. V 12. minuti je imel prvo veliko priložnost Kieffer Moore, a je ni izkoristil. Vratar Irana je bil na pravem mestu in uspešno ubranil strel visokoraslega Valižana. Moore je ob tej akciji dobil udarec v obraz, a k sreči brez hujših posledic.

Zelo vroče je bilo v 16. minuti, ko so Valižani v obrambi naredili napako. Nogometaši Irana so to znali izkoristiti. Ali Gholizadeh je zadel v polno, a minuto pozneje je glavni sodnik s pomočjo tehnike VAR zaradi prepovedanega položaja gol razveljavil. Do konca polčasa nismo videli zadetkov, tako da so se nogometaši na odmor odpravili pri izidu 0:0.

Najprej se je tresla vratnica, nato pa sta padla dva gola

Nogometaši Irana so zadeli v sodnikovem dodatku. Foto: Reuters V 52. minuti tekme smo videli pravi rafal na vrata Walesa, saj se je kar dvakrat zatresla vratnica valižanskega gola. Najprej je poskusil Ali Gholizadeh, nato še Sardar Azmoun, a izid na semaforju je ostal 0:0. Tudi v nadaljevanju tekme so bili nogometaši Irana nekoliko bolj podjetni.

V zadnjih desetih minutah je bilo med igralci čutiti nekoliko več nervoze. V 85. minuti smo videli nevaren nalet Wayna Hennesseyja. Sprva je valižanski vratar dobil le rumeni karton, a po ponovnem preverjanju mu je sodnik pokazal rdeči karton. Iranci so vse bolj pritiskali na vrata Walesa. Prišla je deveta minuta sodnikovega podaljška, ko je z razdalje zadel Roozbeh Cheshmi, tri minute pozneje pa je končni izid tekme (2:0) postavil Ramin Rezaeian.

Popravna izpita za Katar in Senegal

Navijači Senegala načrtujejo, da bi lahko njihovi ljubljenci danes osvojili prve točke na SP 2022. Foto: Reuters Gostitelji so v prvi tekmi SP 2022 izgubili proti Ekvadorju, padli na izpitu in prikazali zelo skromno predstavo. Pisali so zgodovino, saj so postali prvi gostitelji SP, ki so na prvi tekmi izgubili na domačih tleh. Proti Senegalu imajo priložnost, da se prikažejo v boljši luči. Na prvi tekmi so bili tako nebogljeni, da so številni navijači zapuščali stadion že ob začetku drugega polčasa. Selektor Felix Sanchez je prepričan, da sta na prvi tekmi svoje naredila trema in prevelik pritisk. Tokrat pričakuje boljšo igro varovancev, ki si prav vsi kruh služijo v katarskih klubih.

Povsem drugače je pri Senegalu, kjer niti eden ne igra na črni celini. Afriški prvaki so se brez najboljšega igralca Sadia Maneja dobro upirali Nizozemski, a sta nato dve ne najbolj posrečeni obrambi Edouarda Mendyja jeziček na tehtnici nagnili na stran tulipanov. Tako bo imel tudi Senegal popravni izpit, zato velja pričakovati nervozno tekmo, v kateri bo le stežka kdo tvegano hitel v napad. V vratih Senegala bodo verjetno spremembe, med vratnicama bi lahko stal Seny Dieng.

Navijači Ekvadorja stiskajo pesti za kapetana

Enner Valencia je proti Katarju zadel v polno kar dvakrat, a tudi staknil poškodbo. Foto: Guliverimage V derbiju za vrh skupine se bosta udarila Nizozemska in Ekvador. Oba sta v prvem krogu zmagala z 2:0. Tulipani so odpor Senegala strli šele ob koncu dvoboja, Južnoameričani pa so že kmalu prevzeli nadzor na srečanju z gostitelji prvenstva in zlahka prišli do treh točk. Napad Nizozemcev bi lahko še v večji meri okrepil Memphis Depay, junak kvalifikacijskega ciklusa za SP 2022, v katerem je prispeval kar 12 zadetkov in šest asistenc. Napadalec Barcelone se vrača po poškodbi, tako da bi lahko prvič na tem prvenstvu zaigral od prve minute.

Navijači Ekvadorja držijo pesti, da bo gleženj dvakratnega strelca Ennerja Valencie zdržal napore proti eni boljših evropskih reprezentanc. Selektor Gustavo Alfaro je napovedal, da kapetan ni utrpel težjega udarca, a ni še jasno, ali bo proti Nizozemski začel dvoboj v začetni postavi. Če ga ne bo, bosta v napadu sodelovala Jeremy Sarmiento in Michael Estrada. Če bi se dvoboj med Katarjem in Senegalom razpletel brez zmagovalca, bi si boljši na derbiju za prvo mesto že zagotovil vstopnico za napredovanje.

Verjetni začetni enajsterici: Nizozemska: Noppert; Timber, Van Dijk, Ake; Dumfries, Berghuis, De Jong, Blind; Gakpo; Memphis, Bergwijn

Ekvador: Galindez; Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan; Mendez, Plata, Caicedo; Sarmiento, Estrada, Ibarra

Prva zaključna žogica za Angleže

Anglija je v 1. krogu "pomendrala" Iran s 6:2. Več zadetkov je na SP 2022 na eni tekmi do zdaj dosegla le Španija. Foto: Guliverimage Največje zanimanje vzbuja dvoboj med Anglijo in ZDA. Odkar je trener treh levov Gareth Southgate sporočil, da bo Harry Kane, ki je staknil poškodbo gležnja proti Iranu (6:2), vendarle nared za dvoboj, so si Angleži oddahnili. Zaigral bo lahko tudi Harry Maguire. Na seznamu poškodovanih tako ostaja le James Maddison. Danes si lahko z novo zmago na stadionu Al Bajt že zagotovijo napredovanje med 16 najboljših. ''Ne verjamem, da bomo podcenjevali Američane,'' pojasnjuje Southgate. Otok je po visoki zmagi nad Iranom zajela evforija, Jude Bellingham, Bukayo Saka in Marcus Rashford so z brezhibno predstavo v prvem polčasu navdušili javnost, zdaj se bodo morali dokazati še proti motiviranemu tekmecu.

Američani želijo po zahvalnem dnevu presenetiti enega izmed favoritov prvenstva, največ pa pričakujejo od Christiana Pulisica, zvezdnika Chelseaja, ki pozna odlično najboljše angleške nogometaše. Selektor Gregg Berhalter verjame, da se lahko nadaljuje tradicija. Reprezentanca ZDA namreč velikega tekmovanja še ni izgubila proti Angliji. Leta 1950 jo je na SP v Braziliji presenetila z 1:0, pred 12 leti pa se je dvoboj v Južni Afriki razpletel brez zmagovalca. Na koncu so jo Angleži in Američani zagodli Kekovi četi v boju za napredovanje.