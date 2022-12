Na Hrvaškem razočarani nad Fifo zaradi izbora sodnika: Bog nam pomagaj

Danes bo odigrana predzadnja tekma svetovnega prvenstva v Katarju. Za bronasto medaljo se bosta udarila Hrvaška in Maroko. Slovenski sosedi so v polfinalu ostali praznih rok proti Argentini, levi z Atlasa, ki letos v Katarju pišejo zgodovino afriškega nogometa, pa so izgubili proti Franciji. V obeh taborih imajo kar nekaj težav s poškodovanimi igralci, na Hrvaškem pa so razočarani nad izborom sodnika.

Hrvaška ali Maroko? Ognjeni ali levi z Atlasa? Ko sta se izbrani vrsti pomerili v skupinskem delu, se je srečanje končalo brez zadetkov (0:0). Tokrat bo nekdo moral zmagati, saj se bodo delila bronasta odličja.

Na tribunah bodo prevladovali navijači Maroka

Maroko je edini poraz na tekmovanju doživel v polfinalu proti Franciji (0:2). Foto: Reuters Maroko se je že zapisal v zgodovino. Postal je prva afriška reprezentanca (čeprav je večina nogometašev rojena na evropskih tleh), ki se je prebila med najboljše štiri na svetu. Zdaj lahko zgodovinski podvig oplemeniti še z medaljo. Na tribunah bodo prevladovali navijači Maroka, ki ne skrivajo evforije. Selektor Walid Regragui je pojasnil, da so njegovi varovanci potrebovali kar nekaj časa, da so preboleli poraz v polfinalu proti Franciji.

Zdaj so povsem usmerjeni v današnji cilj, Katar želijo zapustiti z odličjem. "Končati kot tretji ali četrti je ogromna razlika. Domov se želimo vrniti z medaljo," sporoča selektor Maroka, ki je na odgovornem položaju le nekaj mesecev pred začetkom SP 2022 zamenjal Vahida Halilhodžića. Nekdanji zvezdnik jugoslovanskega nogometa je leve z Atlasa pred tem vodil že tri leta, jim vcepil miselnost, s katero na tem prvenstvu mešajo štrene favoritom, a so bili zanj usodni kratki stiki z nekaterimi igralci. Ni prenašal njihovih zvezdniških muh. Hakim Ziyech tako pri njem ni igral, nato pa se je zvezdnik Chelseaja na veselje navijačev vrnil v reprezentanco in Maroku pomagal do odmevnega podviga.

Maroko spominja Dalića na Hrvaško v Rusiji

Hrvaška je v polfinalu priznala premoč Argentini (0:3). Foto: Reuters Hrvaška ima za razliko od Maroka že izkušnje z nastopi na tako pomembnih tekmah. Na tem prvenstvu se lahko že tretjič v zgodovini prebije med tri najboljše, kar bi bil izjemen dosežek. Na današnji tekmi bo na desnem bočnem položaju v obrambi pogrešala Josipa Juranovića. Branilec Celtica, za katerega se zanima kar nekaj evropskih velikanov, si je proti Argentini poškodoval mišico. Nadomestil ga bo Josip Stanišić iz Bayerna, ki bo s tem debitiral na prvenstvu. Vprašljiva sta Marcelo Brozović in Joško Gvardiol, selektor Zlatko Dalić se bo o njuni usodi izjasnil pred tekmo.

"To je morda slovo naše zlate generacije, saj je v primerjavi s prejšnjim svetovnim prvenstvom v Rusiji v ekipi 18 novih igralcev, tistih, ki so osvojili drugo mesto na SP 2018, pa le osem. Pomembno je, da v ekipi vedno ostane nekdo izmed izkušenih igralcev, da se imajo mlajši od koga učiti. Tako kot je Mateo Kovačić nedavno povedal, da se je ogromno naučil od Luke Modrića," je izpostavil Dalić.

Svetovni podprvaki s SP 2018 so bili v polfinalu nezadovoljni z nekaterimi sodniškimi odločitvami, zlasti enajstmetrovko za Argentino, pred katero so delivci pravice spregledali udarec iz kota za Hrvaško. Foto: Reuters

"Maročani me spominjajo na nas pred štirimi leti v Rusiji. So hit prvenstva. Nihče jih ni pričakoval tako visoko, a so s svojo kakovostjo in čustvi to dosegli. Iz tekme v tekmo so rasli, tako da pričakujem bistveno težji dvoboj od tistega na začetku skupinskega dela. Zelo jih spoštujemo. Izkazujejo enotnost, nikogar se ne bojijo," je današnjega tekmeca pohvalil hrvaški strateg.

Pomanjkanje spoštovanja Fife proti Maroku in Hrvaški S sojenjem v polfinalu niso bili zadovoljni niti pri Maroku. Foto: Reuters Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je z izborom sodnika dvignila veliko prahu. To je občutljiva tema, tako Hrvaška kot Maroko sta imela po porazih v polfinalu velike pritožbe na sojenje in sta se počutila ogoljufane, tokrat pa bo pravico delil dokaj anonimni in manj izkušeni katarski delivec pravice Abdulrahman al Jassim. To bo z naskokom največja tekma, ki jo je sodil v karieri. Na tem prvenstvu je sodil le na tekmi med ZDA in Walesom, na njej pa ni pustil najboljšega vtisa. "Nikogar nočem podcenjevati, a Fifa je s tem nase prevzela ogromno tveganje," ni kaj preveč zadovoljen Zlatko Dalić. "Tisti, ki so izbrali sodnika, so s tem pokazali pomanjkanje spoštovanja Maroka in Hrvaške. Pokazali so, da sta jim bolj pomembna politika in populizem, pa tudi dodatna zahvala gostiteljem SP. Upam, da bo imel al Jassim najboljši dan v sodniški karieri in se ne bomo pogovarjali o sojenju, ampak le nogometu. Bog nam pomagaj," v hrvaških medijih odmeva pomislek hrvaškega sodniškega eksperta Bruna Marića.

Modrić ostaja del hrvaške izbrane vrste?

Luka Modrić bo danes odigral skoraj zagotovo zadnjo tekmo na SP. Na prihodnjem mundialu bo imel že 41 let! Foto: Reuters Hrvaški kapetan in rekorder (161 nastopov) Luka Modrić bo skoraj zagotovo odigral zadnjo tekmo na SP, ne pa tudi za reprezentanco. Prihodnje leto ga čaka mikaven izziv, zaključni turnir lige narodov, na katerem bo Hrvaška lovila svojo prvo lovoriko, leta 2024 pa, če bodo kockasti uspešni v kvalifikacijah, še Euro v Nemčiji. "Želel bi si, da Luka še naprej ostane z nami, a se bo o tem seveda odločil sam," je pojasnil Dalić.

Hrvaška, zanimivo, v izločilnem delu tekmeca po rednem delu ni premagala vse od leta 1998. Ravno od tekme za bron, ko je na Parku princev premagala Nizozemsko z 2:1. Na naslednjih sedmih tekmah ji to ni uspelo (SP 2018 – Danska, Rusija, Anglija, Francija, SP 2022 – Japonska, Brazilija, Argentina). Bo niz prekinila na še eni tekmi za tretje mesto?

Hrvaška je pred 24 leti v Franciji v boju za tretje mesto premagala Nizozemsko. Foto: Reuters

Afričani ne morejo računati na tri zelo pomembne igralce. Noussair Mazraoui, Romain Saiss in Nayef Aguerd so plačali davek poškodbam. Maroko je imel za razliko od Hrvaške tudi dan manj za pripravo na tekmo, kar bi bil lahko, zlasti če ne bo zmagovalca po 90 minutah, zelo pomemben dejavnik. Dvoboj se bo začel ob 16. uri.