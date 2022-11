V živo: Nizozemci in Senegalci za prvo zmago, udaren začetek evropskih podprvakov

Drugi dan SP 2022 se je začel z zanesljivo zmago evropskih podprvakov Angležev nad Iranom, trije levi so slavili s 6:2. Pravkar sta na delu Senegal in Nizozemska, v večernem terminu pa bo svetovna nogometna javnost z zanimanjem spremljala obračun med ZDA in Walesom.

Po uvodnem dnevu, v katerem je Ekvador pokvaril načrte bogatim gostiteljem in Katar premagal z 2:0, se danes prvič na letošnjem SP 2022 predstavlja šest udeležencev, od torka pa bodo ljubitelji nogometa, vsaj kar zadeva skupinski del, vsakodnevno uživali v kar štirih tekmah.

SP 2022 v Katarju, 2. tekmovalni dan:

Pravkar se v drugi tekmi prvega kroga skupine A za točke potegujeta Senegal in Nizozemska. Aktualni afriški prvak je tik Louis van Gaal je leta 2014 popeljal Nizozemsko do tretjega mesta na SP v Braziliji. Foto: Reuters pred začetkom SP doživel velik udarec, saj je moral najboljši igralec Sadio Mane (Bayern) zaradi poškodbe odpovedati nastop v Katarju. Selektor Aliou Cisse poskuša zapolniti vrzel v napadu in najti rešitev, ki bi obrambi Nizozemske, ki ji kraljuje nekdanji Manejev soigralec Virgil van Dijk, povzročala čim več težav.

Tulipani so se na svetovni oder vrnili po osmih letih. V Rusiji jih leta 2018 ni bilo, pod vodstvom izkušenega Louisa van Gaala pa načrtujejo odmeven rezultat. Pred osmimi leti jih je v Braziliji popeljal kar do tretjega mesta. Zaradi poškodbe stegenske mišice na prvi tekmi SP še ne bo nastopa Memphis Depay.

Angleži so svetovno prvenstvo odprli z zmago s 6:2 nad Iranom. Foto: Guliverimage

Otoški mediji so z nestrpnostjo dočakali začetek SP 2022 za tri leve, od katerih pričakujejo ogromno. Gareth Southgate je v Rusiji popeljal Angleže do četrtega mesta, zdaj želi narediti še korak naprej. Prvo nalogo so opravili odlično.

Že v prvih minutah obračuna Anglije in Irana so veliki udarec doživeli nogometaši reprezentance z Bližnjega vzhoda, pri katerih je udarec v glavo ob nesrečnem stiku s soigralcem, po katerem je močno krvavel iz nosu, utrpel vratar Alireza Beiranvand, ki sicer drži rekord za najdaljši met žoge na svetu. To mu je uspelo leta 2016, ko je na tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Južni Koreji žogo zalučal kar 61 metrov in 26 milimetrov daleč. V 19. minuti je nesrečnega vratarja zamenjal Hossein Hosseini.

Alireza Beiranvand je v 19. minuti zaradi poškodbe moral iz igre. Foto: Reuters

Angleži so sicer večino prvega polčasa imeli žogo v svoji posesti, v 33. minuti je sprožil Harry Maguire, ki je po podaji iz kota Kierana Trippierja z glavo zatresel prečko, le dve minuti kasneje pa so Angleži le kronali premoč. Po asistenci Luka Shawa je z glavo zadel 19-letni Jude Bellingham, ki je dosegel prvi gol za reprezentanco treh levov. Bellingham je v zasedbi Anglije tudi edini legionar, saj brani barve Borussie Dortmund iz Nemčije.

Anglija je ob koncu prvega polčasa zapretila še drugič, potem ko je izjemen projektil v mrežo Irana v 43. minuti poslal nogometaš Arsenala Bukayo Saka, že v sodnikovem podaljšku prvega polčasa pa je za totalno dominacijo Anglije po lepi podaji Harryja Kana zadel še Raheem Sterling. Nogometaši so sicer v prvem polčasu odigrali kar 14 minut sodnikovega dodatka zaradi prekinitve, ki je nastala ob poškodbi iranskega vratarja Beiranvanda.

Harry Maguire je predčasno končal srečanje. Foto: Guliverimage V drugem polčasu je nekaj skrbi vzbudil Kane, posredovala je tudi zdravniška služba, a je lahko nadaljeval. V 63. minuti se je mreža Irana zatresla še četrtič. Slabo podajo Hosseinija je izkoristil Saka in zadel za 4:0.

A rezultat ni vztrajal prav dolgo, na drugi strani se je Mehdi Taremi pred golom dobro otresel Harryja Maguireja in s pomočjo prečke znižal. Maguire je nekaj minut zatem po udarcu, ki ga je prejel, končal tekmo. V 72. minuti pa nova sprememba rezultata, med strelce se je za 5:1 s prvencem na SP vpisal še Marcus Rashford. In ni bilo še konec festivala angleških zadetkov, Jack Grealish je v 90. minuti zvišal na 6:1. Globoko v sodnikovem dodatku je imel priložnost za znižanje Sardar Azmoun, a mu je zadetek preprečil okvir vrat. Ko je že kazalo, da se bo končalo z izenačeno najvišjo zmago Anglije na SP, so si Iranci prislužili 11-metrovko, v 13. minuti dodatka jo je uspešno izvedel Taremi in postavil končnih 6:2.

Fotogalerija s tekme (foto: Reuters, Guliverimage):

1 / 20 2 / 20 3 / 20 4 / 20 5 / 20 6 / 20 7 / 20 8 / 20 9 / 20 10 / 20 11 / 20 12 / 20 13 / 20 14 / 20 15 / 20 16 / 20 17 / 20 18 / 20 19 / 20 20 / 20

Ob 17. uri se bosta v drugi tekmi prvega kroga skupine A v boj za točke spustila Senegal in Nizozemska. Aktualni afriški prvak je tik Louis van Gaal je leta 2014 popeljal Nizozemsko do tretjega mesta na SP v Braziliji. Foto: Reuters pred začetkom SP doživel velik udarec, saj je moral najboljši igralec Sadio Mane (Bayern) zaradi poškodbe odpovedati nastop v Katarju. Selektor Aliou Cisse bo poskušal zapolniti vrzel v napadu in najti rešitev, ki bi obrambi Nizozemske, ki ji kraljuje nekdanji Manejev soigralec Virgil van Dijk, povzročala čim več težav.

Tulipani se na svetovni oder vračajo po osmih letih. V Rusiji jih leta 2018 ni bilo, pod vodstvom izkušenega Louisa van Gaala pa načrtujejo odmeven rezultat. Pred osmimi leti jih je v Braziliji popeljal kar do tretjega mesta. Zaradi poškodbe stegenske mišice na prvi tekmi SP še ne bo mogel nastopiti Memphis Depay.

Verjetni začetni enajsterici: Senegal: E. Mendy; Sabaly, Cisse, Koulibaly, Ballo-Toure; Kouyate, N. Mendy, I. Gueye; I. Sarr, Dia, Diatta

Nizozemska: Pasveer; Timber, Van Dijk, Ake; Frimpong, F. De Jong, Koopmeiners, Blind; Klaassen; Gakpo, Bergwijn

Gareth Bale, ki poleg nogometa obožuje tudi igranje golfa, bo nastopil na prvem SP v karieri. Foto: Reuters Zvečer bodo navijači Walesa čutili poseben ponos. Zmaji, njihovi ljubljenci, bodo zaigrali prvič na svetovnem prvenstvu po sušnih 64 letih. Pomerili se bodo z Američani, ki jih je pred štirimi leti zelo potrl neuspeh v kvalifikacijah. Takrat je reprezentanca ZDA izpustila nastop na SP prvič po letu 1986.

Prvi zvezdnik Američanov Christian Pulisic, ki igra pri Chelseaju, zelo dobro pozno najboljše nogometaše Walesa. Valižani so jo v dodatnih kvalifikacijah za SP 2022 zagodli Avstrijcem in Ukrajincem. Še posebej motiviran bo 33-letni Gareth Bale, saj bo prvič nastopil na SP, navijače ZDA pa je spravila v dobro voljo novica, da sta Weston McKennie in Sergino Dest odpravila zdravstvene težave in bosta pripravljena za nastop.

Predsednik ZDA Joe Biden je zaželel rojakom veliko sreče na SP v Katarju:

Verjetni začetni enajsterici: ZDA: Turner; Dest, Zimmerman, Long, A. Robinson; Adams, McKennie, Aaronson; Reyna, Ferreira, Pulisic

Wales: Hennessey; C. Roberts, Ampadu, Rodon, B. Davies, N Williams; Allen, Ramsey; Bale, Moore, James

Lestvici: