Danes bosta znana še zadnja četrtfinalista svetovnega prvenstva v Katarju. Kdo se bo pridružil Argentini, Nizozemski, Franciji, Angliji, Hrvaški in Braziliji? Najprej se bosta ob 16. uri udarila Maroko in Španija, v večernem terminu pa Portugalska in Švica. Portugalski navijači bi, zanimivo, kapetana Cristiana Ronalda najraje posadili na klop.

SP 2022 v Katarju, 17. tekmovalni dan, osmina finala:

Prva se bosta za preboj v četrtfinale spopadla Maroko in Španija. Maroko je pozitivno presenetil z nastopi v skupinskem delu, v katerem je proti Hrvaški, Belgiji in Kanadi osvojil kar sedem točk. Selektor Walid Regragui, ki je na vročem selektorskem stolčku le nekaj mesecev pred začetkom tekmovanja zamenjal Vahida Halilhodžića in v izbrano vrsto vrnil največjega zvezdnika Hakima Ziyecha, je pred največjim izzivom kariere.

Regragui: Največja tekma v zgodovini Maroka

Walid Regragui bo poskušal kot prvi selektor Maroka reprezentanco popeljati med osem najboljših na svetu. Foto: Reuters Maročani imajo opravka s prvo tekmo izločilnega dela SP po letu 1986, po izpadu Senegala pa kot zadnji branijo čast črne celine na največjem tekmovanju. "Želimo visoko zavihrati z maroško zastavo. Predvsem zaradi sebe in naše dežele, a tudi zaradi vseh Arabcev in Afričanov. Želimo jih osrečiti. Želimo, da molijo za nas in nas podprejo. Španci imajo bistveno več izkušenj od nas, saj v tem delu tekmovanja nismo igrali že 36 let. Zato moramo pustiti čustva ob strani," opozarja selektor Maroka. Ponuja se mu zgodovinska priložnost, levi z Atlasa niso še nikoli zaigrali v četrtfinalu SP. "Naredili bomo vse, da premagamo Španijo, to je največja tekma v naši zgodovini," je ambiciozen Regrarui, ki se zaveda, kdo bo stal na drugi strani. "Španija je ena izmed najboljših ekip na svetu," je poln hvale na račun tekmecev.

O tem, kakšna bo motivacija Afričanov, pričajo tudi napovedi, da dvoboj s sosedo Španijo doživljajo kot finale. Maroko je v izjemni formi. Na zadnjih osmih tekmah je ostal nepremagan, v 720 minutah pa prejel le dva zadetka. Hrvaška in Belgija nista znali zatresti njegove mreže. Če bodo ostali neporaženi proti Španiji, bodo izenačili afriški rekord Kameruna, ki je med letoma 1982 in 1990 na svetovnem prvenstvu nanizal pet tekem brez poraza.

Navijače Maroka je v dobro voljo spravila novica, da poškodba gležnja Achrafa Hakimija (sicer rojenega v Madridu in nekdanjega upa Reala) ni hujša, tako da bi lahko nastopil proti svetovnim prvakom iz leta 2010. Foto: Reuters

Španski selektor Luis Enrique je svoj cilj izpostavil že pred tekmovanjem. Želi odigrati sedem tekem, kar pomeni, da želi izbrance popeljati (vsaj) med najboljše štiri. Španija na tem prvenstvu izstopa z ogromnim odstotkom posesti žoge v svojih nogah. Proti Kostariki (7:0) je znašal 82 odstotkov, še večji pa je bil proti Japonski (1:2), kar 83 odstotkov, a so Španci takrat doživeli poraz. S tem so ostali brez prvega mesta v skupini G, kar po mnenju mnogih sploh ni bilo tako slabo, saj so se s tem v četrtfinalu izognili morebitnemu srečanju z Brazilijo.

Enrique jim je zabičal, naj trenirajo 11-metrovke

Napadalec Alvaro Morata je za zdaj zadel v polno na vsaki tekmi. Če bo uspešen tudi danes, bo s tem izenačil dosežek Davida Ville iz leta 2010, ko je bil strelec na štirih zaporednih tekmah. Foto: Reuters V začetni enajsterici bi se lahko zgodilo nekaj sprememb, ki druga za drugo pričajo o tem, s kako močno zasedbo ima opravka Enrique. Ferran Torres in Jordi Alba bi se lahko vrnila v enajsterico namesto Nica Williamsa in Alejandra Baldeja, povratnik Dani Carvajal bi lahko zaigral namesto Cesarja Azpilicuete, Aymeric Laporte pa v obrambi namesto Pauja Torresa.

Če bo Španija izpadla proti Maroku, bo prvič v zgodovini nanizala dva izpada v osmini finala zapored. Pred štirimi leti je po izvajanju 11-metrovk izpadla proti Rusiji, takrat jo je vodil Fernando Hierro. Lani je v polfinalu Eura ostala praznih rok po 11-metrovkah proti Italiji, zato so Španci ogromno pozornosti na treningu posvetili udarcem z bele točke. "Lani sem jim povedal, da morajo priti v Katar po vsaj tisoč izvedenih kazenskih strelih. Če jih želijo trenirati le tukaj, to ne bo zadostovalo. Upam, da so opravili domačo nalogo."

Španija ni še nikoli izgubila z Marokom. Na treh tekmah je dvakrat zmagala, enkrat pa remizirala.

Verjetni začetni postavi: Maroko: Bono; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Sabiri; Ziyech, En-Nesyri, Boufal Španija: Simon; Carvajal, Rodri, Laporte, Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Torres, Morata, Olmo

Navijači Portugalske več ne zaupajo Ronaldu

Cristiano Ronaldo ne more biti preveč zadovoljen z rezultatom ankete časnika A Bola. Foto: Reuters Zvečer bo znan še zadnji udeleženec četrtfinala. V evropskem spopadu se bosta na Lusailu, največjem stadionu v Katarju, pomerili Portugalska in Švica. Oči bodo uprte zlasti v Cristiana Ronalda, portugalskega rekorderja, ki bo po poročanju španske Marce prihodnji mesec nadaljeval kariero v Savdski Arabiji in pri Al-Nassru prejemal ogromno plačo. Ravno v sosedski deželi Katarja, kjer nastopa verjetno na zadnjem svetovnem prvenstvu.

Na njem je poskrbel za imeniten rekord, se vpisal med strelce proti Gani, in postal prvi Zemljan, ki mu je to uspelo kar na petih zaporednih mundialih. S svojimi predstavami pa v skupinskem delu ni navdušil. Še več, bil je tako nepreprečljiv, da je pridobil skromne ocene. Kar 70 odstotkov navijačev je v anketi, ki jo je opravil portugalski športni dnevnik A Bola, dalo vedeti, da bi raje videli, kako bi Ronaldo ostal na klopi in priložnost za nastop v udarni enajsterici ponudil nekomu drugemu.

Bo CR7 proti Švici začel dvoboj od prve minute? Foto: Reuters

V domovini ne manjka kritik na račun Ronalda, nekateri ga po tem, kako se je razšel z Manchester Unitedom, sploh ne bi povabili na SP. Na Otoku ni veliko igral, danes pa se mu ponuja ogromna priložnost, da, če mu bo selektor Fernando Santos podal priložnost, utiša kritike in se izkaže proti neugodni Švici, s tem pa pomaga Portugalski do preboja med najboljših osem. Če 37-letni superzvezdnik ne bo zaigral od prve minute, to možnost je naznanil selektor Santos, bi lahko namesto njega dočakala priložnost Andre Silva oziroma Goncalo Ramos. Zaradi poškodb bosta odsotna Nuno Mendes in Danilo, nastop Otavia je pod vprašajem.

To bo že tretji letošnji portugalsko-švicarski dvoboj. Portugalska je bila doma v ligi narodov boljša s 4:0, Švica pa na svoji zelenici z 1:0, a so takrat manjkali nekateri najboljši portugalski igralci. ''Ne bomo igrali prvič proti Švicarjem, vemo, da bo zelo zahtevno. Švica je zelo dobro organizirana ekipa z vrhunskimi igralci. Dobro so usklajeni. Imeli bomo opravka z discipliniranim tekmecem,'' napoveduje Santos, ki lahko Portugalsko po 16 letih popelje med najboljših osem. Portugalska je dvakrat zaigrala v četrtfinalu SP (1966 in 2006).

Yakin: Lepa priložnost za pisanje zgodovine

Pri Švici bi lahko znova med vratnicama manjkal Yann Sommer, ki je izpustil dvoboj proti Srbiji zaradi bolezni. Gregor Kobel je s soigralci proslavljal pomembno zmago s 3:2. Foto: Reuters Švica bi lahko zaigrala prvič med najboljših osem po letu 1954. ''Pripravljeni smo, vse igralce imam na voljo, komaj čakamo na začetek dvoboja. To je lepa priložnost za pisanje zgodovine. Zavedamo se evforije v Švici, želimo, da bi navijačem podarili še eno tekmo,'' razmišlja selektor Murat Yakin in dodaja, kako je Portugalska favoritinja, a je v izločilnem delu tako velikega tekmovanja možno prav vse.

Švica ima priložnost, da doseže rekord in na enem svetovnem prvenstvu doseže vsaj tri zmage. Do zdaj se je lahko v najboljšem primeru pohvalila z dvema. Na tem prvenstvu je premagala Kamerun in Srbijo, izgubila pa proti Braziliji, ki je njeno mrežo zatresla šele v zadnjih minutah.