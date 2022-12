Francozi prekinili urok, ki je paral živce kar trem evropskim velesilam

Kylian Mbappe je na tem svetovnem prvenstvu dosegel že tri zadetke. Toliko so jih dosegli še Argentinec Lionel Messi, Ekvadorec Enner Valencia, Anglež Marcus Rashford, Nizozemec Cody Gakpo in Španec Alvaro Morata.

Kylian Mbappe je na tem svetovnem prvenstvu dosegel že tri zadetke. Toliko so jih dosegli še Argentinec Lionel Messi, Ekvadorec Enner Valencia, Anglež Marcus Rashford, Nizozemec Cody Gakpo in Španec Alvaro Morata. Foto: Reuters

V soboto se je na svetovnem prvenstvu v Katarju smejalo navijačem Nizozemske in Argentine. Kdo bo proslavljal preboj v četrtfinale danes? Ob 16. uri bo svetovni prvak Francija s svojo zvezdniško zasedbo skušal upravičiti vlogo favorita proti Poljski, zvečer pa se bosta spopadla Anglija, poleg Španije v napadu najbolj učinkovita reprezentanca skupinskega dela, in afriški prvak Senegal.

SP 2022 v Katarju, 15. tekmovalni dan, osmina finala:

Če je bila v soboto na delu le ena evropska država, Nizozemska, ki je preskočila ameriško oviro in napredovala med najboljših osem, bodo danes v Katarju prisotne kar tri. Ob 16. uri se bosta na stadionu Al Tumama v Dohi udarili Francija in Poljska. Aktualni svetovni prvaki so v bogati arabski državici storili nekaj, kar ni uspelo trem svetovnim prvakom pred njimi. Prekinili so nevsakdanji niz, ki je presenečal svetovno javnost vse od leta 2010.

Nemčija je leta 2018 nepričakovano izpadla že po skupinskem delu. Takšno usodo je doživela tudi na SP 2022 v Katarju. Foto: Reuters

Od takrat naprej so namreč svetovni prvaki na naslednjih tekmovanjih doživljali šoke in razočaranja. Italijani, prvaki SP 2006, so izpadli v skupinskem delu SP 2010, Španci, prvaki SP 2010, so izpadli v skupinskem delu SP 2014, podobno pa se je godilo tudi Nemcem, prvakom SP 2014, ki so zapustili SP 2018 že po treh tekmah.

Francozi so vendarle prekinili nenavaden urok evropskih stanovskih kolegov, ki so na zadnjih SP postali prvaki. V skupini D so bili tako prepričljivi, da so si zagotovili napredovanje že po dveh tekmah. Tako so si lahko privoščili poseben privilegij, saj so dvoboj proti Tuniziji odigrali brez izrazitega rezultatskega imperativa. Na koncu so ga s skoraj rezervno postavo izgubili (0:1). Les bleus so vseeno osvojili prvo mesto v skupini, za preboj med osem najboljših pa jih čaka obračun z drugouvrščeno reprezentanco skupine C.

Star šele 23 let, a jih je dal že toliko kot Zidane

To je Poljska, ki je za ''las'' prehitela Mehiko in si prvič po 36 letih zagotovila nastop v izločilnem delu. Ob 16. uri se tako obeta festival zvezdnikov. Prevladovali bodo v zasedbi galskih petelinov, kjer bo največ oči uprtih v Kyliana Mbappeja, 23-letnega napadalca PSG, ki želi s soigralci ponoviti podvig Brazilcev iz leta 1962, ki so kot zadnji na svetu ubranili svetovni naslov. To jim je uspelo na krilih legendarnega Peleja, katerega zdravstveno stanje je pri 82 letih zaradi zahrbtne bolezni vse bolj krhko. Življenje za mnoge najboljšega nogometaša vseh časov počasi ugaša, za njegovo ozdravitev moli tudi Mbappe.

Francija je absoluten favorit, a navijači še pomnijo šokanten izpad v osmini finala lanskoletnega Eura, ko so izbrance Didierja Deschampsa presenetljivo izločili Švicarji. Odločilen kazenski strel je zapravil prav Mbappe. Foto: Reuters

Mladi zvezdnik, ki je pri 23 letih v državnem dresu dosegel že toliko zadetkov kot najverjetneje njegov bodoči selektor Zinedine Zidane v celotni karieri (31), bi lahko predstavljal jeziček na tehtnici pri vnovičnem vrhunskem dosežku Francije na mundialu. ''Kylian ni ista oseba oziroma igralec kot leta 2018. Zdaj je bolj povezan z ekipo. Veliko govori in se zabava,'' je nad hitronogim soigralcem v napadu navdušen Antoine Griezmann.

Szczesny bi lahko imel več dela od Llorisa

Na zadnji tekmi je Robert Lewandowski izgubil zvezdniški obračun z Lionelom Messijem. Kako se bo odrezal proti Kylianu Mbappeju? Foto: Reuters Prvi poljski nogometni zvezdnik Robert Lewandowski je uresničil svoj cilj. Vpisal se je med strelce na svetovnem prvenstvu in potrdil zmago Poljske nad Savdsko Arabijo. Pri 34 letih verjetno nastopa na zadnjem mundialu. Francoski selektor Didier Deschamps ga dobro pozna. Francosko javnost opozarja, da bi se lahko njegovim varovancem vsakršno podcenjevanje Poljske maščevalo, hkrati pa se ne sme v glavah Francozov zasidrati prepričanje, da je nevaren zgolj Lewandowski.

''Poljaki so se na prvih treh tekmah veliko branili. To jim je zelo dobro uspevalo,'' je poln hvale na račun trdne poljske obrambe Deschamps. Tako bo verjetno tudi proti Franciji. Navijači Poljske pogrešajo več drznosti v napadu, kjer so njihovi ljubljenci na tem prvenstvu v okvir vrat tekmecev usmerili le pet strelov. Od tega največ Lewandowski (tri), kar je odločno premalo, če bi želeli doseči še kaj več.

Vratar Wojciech Szczesny, ki je na tem prvenstvu do zadetka Argentinca Alexisa Maca Allisterja ubranil kar 16 strelov v okvir vrat, med drugim tudi kazenski udarec Lionela Messija, bi lahko imel danes veliko več dela kot kapetan Francozov Hugo Lloris. Tega danes čaka slovesnost, saj bo izenačil rekord Liliana Thurama in zbral 142. nastop za reprezentanco. Lloris, sicer dolgoletni vratar, je že v mladosti stkal tesno prijateljstvo s slovenskim strategom Luko Elsnerjem, ki mu gre v tej sezoni odlično na trenerskem položaju francoskega drugoligaša Le Havra.

Poljski zvezni igralec Piotr Zielinski, v tej sezoni izjemen pri Napoliju, bi lahko predstavljal nevarnost. A do zdaj je bil v klubu boljši kot v reprezentanci. Navijači se sprašujejo, kje tiči razlog, in upajo, da bo proti Franciji drugače. Foto: Guliverimage

Francijo lahko tolaži dejstvo, da ni proti Poljski izgubila na zadnjih sedmih tekmah. Napadalec Olivier Giroud bo napadal nov francoski strelski rekord. Za zdaj sta na vrhu najboljših strelcev reprezentance izenačena s Thierryjem Henryjem, ki je kot pomočnik belgijskega selektorja doživel potop v Katarju in se poslovil že po skupinskem delu. Bodo njegovi rojaki zdržali v Katarju bistveno dlje?

Verjetni začetni postavi: Francija: Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud Poljska: Szczesny; Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski; Zielinski, Bielik, Krychowiak, Frankowski; Milik, Lewandowski

Southgate sporoča, da so Angleži pripravljeni tudi na 11-metrovke

Gareth Southgate pripravlja Angleže na najtežji izziv na tem prvenstvu. Foto: Reuters Večerni termin je v Katarju rezerviran za leve. Trije levi iz Anglije se bodo udarili z gostoljubnimi levi iz Senegala. Takšni so vzdevki njunih nogometnih reprezentanc, ki sta na dobri poti, da se uvrstita v četrtfinale. To pa bo uspelo le eni izbrani vrsti, zato gre pričakovat še kako zanimiv dvoboj. Če bo zelo izenačen, bi se lahko pripetilo, da bi o napredovanju odločalo izvajanje kazenskih strelov.

To je bila dolgo časa prava nočna mora angleških navijačev, ki so zaradi neuspehov doživljali prave travme. Vse do leta 2018 in zmage nad Kolumbijo na SP v Rusiji, s katero so prekinili žalostni niz, niso Angleži dolgo zmagali na pomembni tekmi po izvajanju 11-metrovk. Ko je že kazalo, da bo v prihodnje bolj uspešna, pa je lani napočil čas za finale Eura v Wembleyju. Tekle so angleške solze, naslov je romal v Italijo. Selektor Gareth Southgate sporoča, da so njegovi varovanci tokrat pripravljeni na vse, ter da bi bili kos tudi takšnemu izzivu, če bi do njega seveda sploh prišlo.

Izjemna konkurenca za mesta v napadu

Marcus Rashford je na zadnji tekmi dvakrat zatresel mrežo Valižanov. Foto: Reuters Kapetan Harry Kane je pripravljen. Bolečine v gležnju, posledice dvoboja z Iranom, so preteklost. Napadalec, za katerega se še vedno zanima Bayern, bo danes lovil svoj prvi zadetek v Katarju. V Rusiji je bil kralj strelcev, a je na koncu z reprezentanco osvojil nehvaležno četrto mesto, tako da ni imel razlogov za pretirano zadovoljstvo. S kom bo tokrat sodeloval v napadu?

Konkurenca v angleški reprezentanci je izjemna. V poštev bi lahko prišli Phil Foden, Mason Mount, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Jack Grealish in Raheem Sterling, a v začetni enajsterici ni dovolj mest za vse. Rashford se je izkazal na zadnji tekmi proti Walesu, ko je zadel dvakrat v polno. Postopno dviga formo in navdušuje na levi strani.

Kaj bi šele bilo, če bi imel Senegal tudi Maneja

Lahko Senegal ponovi podvig iz leta 2002 in se znova zavihti med osem najboljših na SP? Foto: Reuters Senegal je afriški prvak, na poti do SP 2022 pa je izločil tudi Mohameda Salaha, zvezdnika Egipta in afriškega nogometa, dobro znanega angleškim navijačem, saj si služi kruh pri Liverpoolu. Senegalci imajo smolo, saj na SP nastopajo brez poškodovanega Sadia Maneja, dolgoletnega asa Liverpoola. Z njim bi bili zagotovo še močnejši na tem prvenstvu, morda bi osvojili tudi prvo mesto v skupini A. Poškodovanega Maneja nadomešča napadalec Watforda Ismaila Sarr, Angleži pa zelo dobro poznajo dvojec Chelseaja, ki ga sestavljata kapetan Kalidou Koulibaly in vratar Edouard Mendy.

V angleškem taboru ni več Bena Whita, ki je reprezentančni kamp zapustil zaradi osebnih razlogov in se ne bo več vračal v Katar. Senegal na prvi tekmi izločilnega dela ne bo smel računati na kaznovanega Idrisso Gano Gueyeja, zaradi poškodbe gležnja pa bo skoraj zagotovo manjkal Cheikhou Kouyate.

Senegalu je lahko v slabo tolažbo podatek, kako so afriški predstavniki na zadnjih devetih nastopih v izločilnih delih na svetovnih prvenstvih proti reprezentancam iz Evrope ostali praznih rok kar osemkrat. Edino izjemo predstavlja prav Senegal, ki je pred 20 leti v osmini finala premagal Švedsko.