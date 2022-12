V živo: Argentinci norijo od sreče, nebogljeni Francozi v šoku #video

Na stadionu Lusail se v finalu svetovnega prvenstva v spektakularnem vzdušju merita Argentina in Francija. Gavči igrajo za svoj tretji naslov in prvi po letu 1986, tretjo svetovno lovoriko napada tudi Francija, a zanjo bi bila to druga zaporedna. Naslov so zadnji ubranili Brazilci, ko so bili prvaki v letih 1958 in 1962. Finalne tekme v živo ne spremljata Karim Benzema in Zinedine Zidane, je pa na častni tribuni tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

SP 2022 v Katarju, 23. tekmovalni dan, finale:

Na stadionu Lusail je spektakularno. Oglejte si fotogalerijo (foto Reuters):

1 / 53 2 / 53 3 / 53 4 / 53 5 / 53 6 / 53 7 / 53 8 / 53 9 / 53 10 / 53 11 / 53 12 / 53 13 / 53 14 / 53 15 / 53 16 / 53 17 / 53 18 / 53 19 / 53 20 / 53 21 / 53 22 / 53 23 / 53 24 / 53 25 / 53 26 / 53 27 / 53 28 / 53 29 / 53 30 / 53 31 / 53 32 / 53 33 / 53 34 / 53 35 / 53 36 / 53 37 / 53 38 / 53 39 / 53 40 / 53 41 / 53 42 / 53 43 / 53 44 / 53 45 / 53 46 / 53 47 / 53 48 / 53 49 / 53 50 / 53 51 / 53 52 / 53 53 / 53

Na začetku dvoboja so prevzeli pobudo nogometaši Argentine. Prevladujejo v napadih, imajo večji odstotek posesti žoge, Francozi so se sprva disciplinirano branili, nato pa doživljali vse več težav. V 10. minuti jo je po trku s Cristianom Romerom skupil francoski vratar Hugo Lloris, sicer njegov klubski soigralec pri Tottenhamu. Prejel je udarec v prsa. Sledila je krajša prekinitev, francoski kapetan, ki nastopa 20. na tekmah SP, s čimer je poskrbel za nov rekord med vratarji, pa je lahko nadaljeval z dvobojem. V 17. minuti so si gavči priigrali prvo resnejšo priložnost na dvoboju. Angel di Maria je streljal na vrata z ugodnega položaja, a se mu je strel ponesrečil. Žogo je poslal visoko nad vrata.

Tako je Lionel Messi zatresel mrežo Francije. To je bil že njegov četrti gol na tem SP, ki ga je dosegel z bele točke. 11-metrovko je zapravil le na tekmi s Poljsko. Foto: Reuters

To ni potrlo izkušenega krilnega napadalca Juventusa. Pet minut pozneje je spretno prodrl v kazenski prostor, nato pa ga je nepravilno oviral Ousmane Dembele. Poljski sodnik Szymon Marciniak je brez obotavljanja pokazal na belo točko, žogo pa je v svoje roke pričakovano vzel Lionel Messi. Argentinski nogometni junak je bil kos izzivu, poslal Huga Llorisa v drugo stran, in popeljal gavče v vodstvo!

To je njegov 12. zadetek v zgodovini svetovnih prvenstvih, šesti pa na tem mundialu, s čimer je postal najboljši strelec tekmovanja! S tem pa še ni bilo konec statističnih sladkorčkov. 35-letni napadalec iz Rosaria je postal prvi nogometaš v zgodovini SP, ki se je vpisal med strelce v vseh fazah turnirja (skupinski del, osmina finala, četrtfinale, polfinale in finale).

Bliskovit protinapad gavčev za 2:0!

V 36. minuti je sledil nov šok za branilce svetovnega naslova. Bliskovito akcijo je začel Lionel Messi, lepo zaposlil Alexisa MacAllisterja, zvezni igralec Brightona pa je prodrl po desni strani in nato podal Angelu di Marii, ki se mu je ponudila imenitna priložnost. Znašel se je v dvoboju ena na ena s francoskim vratarjem in ga premagal. Znova se je zatresla mreža Huga Llorisa, gavči vodijo že z 2:0, veselju argentinskih navijačev, ki so napolnili tribune stadiona v Lusailu, ni videti konca!

V 36. minuti je francosko mrežo zatresel še eden izmed "mladostnih veteranov" v reprezentanci Argentine, Angel di Maria. Foto: Reuters

Nebogljeni Francozi, ki sploh še niso usmerili strela v okvir vrat Argentincev, so menjali postavo še pred koncem prvega polčasa! Zelenico sta v 41. minuti zapustila Ousmane Dembele in Olivier Giroud, v igro pa sta vstopila Randal Kolo Muani in Marcus Thuram. Čeprav je bil prvi polčas podaljšan za sedem minut, niso v prvem delu niti enkrat ogrozili vrat tekmeca.

Messi na večni lestvici prehitel Matthäusa

Argentinski kapetan Lionel Messi je novi svetovni rekorder. Superzvezdnik PSG je s 26. nastopom na svetovnem prvenstvu postavil nov rekord in izboljšal podvig legendarnega Nemca Lotharja Matthäusa (25). 35-letni Messi je na SP 2022 v Katarju prispeval pet zadetkov in tri podaje, pred dvobojem pa je sporočil, kako je to njegov zadnji nastop na največjem nogometnem tekmovanju. Edina lovorika, ki manjka v njegovi razkošni zbirki, je prav naslov svetovnega prvaka.

Finalni obračun v Katarju na častni tribuni spremlja tudi predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin. Tako so ga ujele kamere med predsednikoma Reala Florentinom Perezom, gorečim podpornikom sporne superlige, in predsednikom Fife Giannijem Infantinom. Foto: Reuters

Zaključna slovesnost pred finalom je postregla z bogatim kulturnim programom.

Fotogalerija z zaključne slovesnosti pred finalom SP 2022, foto Reuters:

1 / 13 2 / 13 3 / 13 4 / 13 5 / 13 6 / 13 7 / 13 8 / 13 9 / 13 10 / 13 11 / 13 12 / 13 13 / 13

Selektorja Didier Deschamps in Lionel Scaloni sta razkrila karte. Začetni enajsterici sta za razliko od polfinalnih dvobojev doživeli nekaj sprememb. Pri Francozih bo namesto Ibrahima Konateja nastopil Dayot Upamecano, ki je proti Maroku manjkal zaradi bolezni. Ozdravel je tudi Adrien Rabiot, ki bo v zvezni vrsti zamenjal Youssoufa Fofanaja. Pri gavčih se v udarno postavo po odsluženi kazni rumenih kartonov vrača Marcos Acuna, v napadu pa bo zaigral Angel di Maria. Zvezni igralec Leandro Paredes se vrača na klop, Argentina bo nastopila v postavitvi 4-3-3.

Finale spremlja v živo tudi švedski nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović. Tako je pozdravil francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Foto: Reuters

Benzema zavrnil ponudbo francoskega predsednika

Sklepnega dejanja v Katarju, na katerem bosta Francija in Argentina lovili svoj tretji svetovni naslov, se ne bosta udeležila Karim Benzema in Zinedine Zidane. Zvezdniški napadalec madridskega Reala, ki se je poškodoval le nekaj dni pred začetkom SP, nato zapustil Katar in se vrnil v pogon v Španiji, se ne bo vrnil na prizorišče mundiala. Čeprav bi lahko danes sodeloval v finalu in po dvoboju prejel odličje, se ni vrnil v Doho. Zavrnil je ponudbo francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki mu je ponudil mesto v letalu, s katerim je danes z ženo pripotovala v Katar.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je pripotoval v Katar, kjer si bo z ženo v živo ogledal finale. Foto: Reuters

Finalnega dvoboja si v živo ne bo ogledal tudi Zidane, ki naj bi po koncu SP na selektorskem položaju nasledil Didierja Deschampsa. Sloviti Francoz, ki je bil najboljši na svetu leta 1998, kjer je v finalu kar dvakrat zatresel brazilsko mrežo, je ostal doma, saj noče vzbujati pozornosti. Želi poskrbeti, da bi ostali Deschampsovi galski petelini osredotočeni le na zelenico.

Tako so navijaško razposajeni Francozi, ki so se udeležili tradicionalnega božičnega kopanja v morju v Nici:

Foto: Reuters

Kosovski umetnik Alkent Pozhegu je v čast največjih zvezdnikov finalistov SP iz pšeničnih semen ustvaril prekrasen mozaik v Gjakovi:

Foto: Reuters

Kako so razmišljali v obeh taborih pred finalom:

Pred začetkom finala med Argentino in Francijo je najpomembnejše, da so vendarle v obeh taborih vsi igralci pripravljeni za igro. Južnoameriška ekipa večjih skrbi tako ali tako ni imela. Zadnja dva dneva je normalno treniral tudi Angel di Maria, ki je po poškodbi mišice s tekme proti Poljski odigral le nekaj minut in izpustil polfinalno tekmo s Hrvaško. Medtem so imeli Francozi v zadnjih dneh nemalo težav z boleznijo. Dayot Upamecano, Ibrahima Konate, Raphael Varane, Adrien Rabiot in Kingsley Coman so vsi dobili prehlad oziroma virozo in izpustili nekaj treningov, Upamecano in Rabiot tudi polfinale z Marokom. A na sobotnem treningu so že lahko vsi trenirali. Strah je bil tako odveč.

Prvi navijači pred stadionom že štiri ure pred tekmo (foto Guliver Images):

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Verjetni začetni enajsterici:



Argentina: E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Di Maria, Messi, Alvarez

Francija: Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud

Pred štirimi leti 4:3 za Francijo. Mbappe je dal dva gola, Messi nobenega. Foto: Guliver Image Reprezentanci Argentine in Francije sta se na mundialu nazadnje pomerili pred štirimi leti v Rusiji, ko so v osmini finala galski petelini zmagali s 4:3. Lionel Messi takrat ni zadel, Kylian Mbappe pa je tekmo sredi drugega polčasa odločil z dvema goloma v petih minutah. Pred dobrim desetletjem so gavči dobili dve prijateljski tekmi, uspešnejši od Francije pa so bili tudi v nekih čisto drugih časih: na svetovnem prvenstvu 1978 (2:1) in 1930 (1:0).

Argentinski navijači so že večer pred finalom rajali na souku v Dohi (vir: Reuters):

Messi proti Mbappeju

V klubu soigralca, v velikem finalu Katarja 2022 nasprotnika. Foto: Guliver Image Osrednji imeni finala sta kapetan Argentine Lionel Messi in francoski napadalec Kylian Mbappe. S po petimi goli sta skupaj na vrhu lestvice strelcev v Katarju. In sta soigralca v PSG-ju. Medtem ko je finale na stadionu Lusail bržkone Messijeva zadnja priložnost za največjo lovoriko v svetovnem nogometu na njegovem že petem mundialu, pa bi lahko Mbappe pri rosnih 23 letih osvojil svoj še drugi svetovni naslov.

"Zadnja tekma v moji karieri na svetovnem prvenstvu bo finale," je dejal Messi, ki že več kot 16 let lovi najpomembnejši naslov med vsemi. Če bi Argentinci v nedeljo zmagali, bi s svetovnim, celinskim in z olimpijskim naslovom postali prvi po že pozabljeni generaciji urugvajskih igralcev v letih 1924 do 1930. Če mu bo uspelo, bi se povzpel na raven svojega idola Diega Maradone. Kultni nogometaš, ki je umrl pred dvema letoma, je Argentino leta 1986 popeljal do druge in zadnje zmage na SP.

Messi je osvojil 37 naslovov na klubski ravni, ob tem ima z reprezentanco tudi olimpijsko zlato iz 2008 ter lansko Copo Americo. Na 1.002 tekmah je dosegel 791 golov in 350 podaj, v reprezentanci pa ima 171 mednarodnih tekem in 96 golov. Na mundialih je Messi z 11 goli argentinski rekorder. Mbappe o takšnih številkah za zdaj le sanja. Poleg naslova svetovnega prvaka 2018 in lani zmage v ligi narodov ima na klubski ravni "le" pet naslovov prvaka, tri pokalne in dva ligaška pokala v Franciji.

Scaloni: Ne gre za Messija in Mbappeja

Lionel Messi Foto: Reuters "To je finale med Argentino in Francijo, ne gre za Messija in Mbappeja," pa pretirano izpostavljanje le te dveh nogometašev ni posebej všeč selektorju Argentine Lionelu Scaloniju. "Verjamemo, da imamo oboji dovolj igralcev, ki lahko odločijo tekmo, in ne le njiju." Seveda pa se Scaloni zaveda, kako pomembna je ta tekma za njegovega 35-letnega varovanca. "Če bo res Leova zadnja, upajmo, da tokrat pokal le osvojimo. To bi bilo fantastično. Najpomembnejše je, da bo užival. Boljšega scenarija od osvojitve pokala pa tako ali tako ni."

Ne želijo si trpljenja z 11-metrovkami

Lionel Scaloni Foto: Reuters O sami tekmi, taktiki, ki jo pripravlja, Scaloni ni želel veliko govoriti. Na zadnji novinarski konferenci so ga vprašali, ali bo tudi proti Francozom igral s tremi branilci kot proti Nizozemski in Nahuela Molino določil za varovanje Mbappeja: "Imamo svoj načrt, vemo, kako igrati proti njim, in to moramo samo uresničiti na zelenici. Upam, da bomo igrali podobno kot proti Nizozemski v četrtfinalu, a brez trpljenja ob streljanju enajstmetrovk. Da bi ustavili Mbappeja, pa bo potreben moštveni trud. A Francija je več kot le Mbappe. Osredotočiti se moramo na dobro moštveno igro."

Deschamps: Pred vsakim finalom je treba ostati miren

Kylian Mbappe Foto: Reuters Za francoskega selektorja Didierja Deschampsa je to priložnost že za tretji naslov, saj je bil leta 1998 pri prvem zraven kot nogometaš. Finale pričakuje mirno in neobremenjeno. "Nič me ne skrbi, nisem pod stresom. Pred vsakim finalom je treba ostati miren, pred finalom svetovnega prvenstva še toliko bolj. Seveda pa si želimo zmagati, osvojiti še en naslov."

"Mogoče si tudi nekaj Francozov želi, da uspe Messiju"

Didier Deschamps Foto: Reuters Čeprav Francozi branijo naslov, pa se zdi, da je pod večjim pritiskom Argentina. Prav zaradi Messijeve želje, da končno postane prvak. In ker bo predvsem zaradi njega zanje navijal večji del sveta. "Vem, da si Argentinci, Messi, veliko ljudi, mogoče tudi nekaj Francozov želi, da uspe Messiju. Ampak nam to ni všeč in bomo naredili vse, da pokal dobimo mi."

Se pa tudi Francozi zavedajo, da ne bo šlo le za Messija. "Ta dogodek je preveč pomemben, da bi se osredotočali samo na enega igralca. To je finale med dvema velikima narodoma," je poudaril francoski kapetan vratar Hugo Lloris. "Ko igraš proti takemu igralcu, seveda moraš paziti nanj, a na tekmi ne bo šlo samo zanj." Na tem prvenstvu smo že videli, da lahko Messi s kakšno čarobno potezo zaposli enega od soigralcev in nato ta matira nasprotnika.