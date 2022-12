Vratar Livaković junak hrvaškega napredovanja v četrtfinale

Na svetovnem prvenstvu v Katarju bomo danes dobili še dva četrtfinalista. Na prvi današnji tekmi osmine finala sta se pomerili reprezentanci Japonske in Hrvaške, po streljanju enajstmetrovk pa so se napredovanja veselili Hrvati. Zvečer se bosta za četrtfinalno vstopnico ob 20.00 pomerili še Brazilija in Južna Koreja.

SP 2022 v Katarju, 16. tekmovalni dan, osmina finala:

Današnji dan na svetovnem prvenstvu sta v Katarju na stadionu Al Džanub ob 16.00 odprli reprezentanci Japonske in Hrvaške.

Tekma se je začela udarno, Japonci so nevarno zapretili že v tretji minuti tekme, ko je po strelu z glavo Šogo Taniguči žogo poslal le malo mimo hrvaških vrat. V osmi minuti so bili nevarni Hrvati, strel Ivana Perišića pa je ubranil japonski vratar Šuiči Gonda. V 28. minuti so imeli lepo priložnost Hrvati, a Andrej Kramarić ni prestregel izvrstne podaje v japonskem kazenskem prostoru, v 41. minuti pa se je skozi hrvaško obrambo prebil Daiči Kamada, pa bil malce nenatančen pri zaključnem strelu.

Daizen Maeda je v 44. minuti razveselil japonske navijače. Foto: Reuters

V 44. minuti pa so Japonci prišli do vodstva. Strelec prvega gola na tekmi je bil Daizen Maeda.

Tudi drugi polčas so Japonci začeli zavzeto, že v prbvi minuti drugega dela tekme je močan strel z roba kazenskega prostora sprožil Daiči Kamada, žoga pa je poletele nekaj deset centimetrov prek vrat Dominika Livakovića.

V 56. minuti so se Hrvati vrnili v igro, Dejan Lovren je z lepo podajo v japonski kazenski prostor našel Ivana Perišića, ta pa je zadel s strelom z glavo.

Za izenačenje je poskrbel Ivan Perišić. Foto: Reuters

V 58. minuti je z močnim strelom od daleč hrvaškega vratarja poskušal presenetiti Vataru Endo, a je Livaković ostal zbran, v 63. minuti je na drugi strani strel od daleč sprožil Luka Modrić, pa se je izkazal Šuiči Gonda.

V 77. minuti je Perišićev strel z roba kazenskega prostora poletel tesno mimo leve vratnice japonskega gola. Tri minute kasneje so zapretili Japonci, a niso prišli do strela.

Redni del tekme se je končal z neodločenih 1:1, igra se podaljšek. V 99. minuti tekmem je igrišče zapustil hrvaški kapetan Luka Modrić. V 105. minuti je Kaoru Mitoma stekel v protinapad, zaslalomiral skozi hrvaško obrambo in sprožil močan strel z roba kazenskega prostora, z odlično obrambo pa se je spet izkazal hrvaški vratar Livaković.

Hrvati so v zaključku podaljška močno pritisnili, do spremembe izida pa ni prišlo. O četrtfinalistu so tako odločale enajstmetrovke.

Japonci so streljali prvi, strel Takumija Miamina pa je Livaković ubranil. Nikola Vlašić je bil uspešen. Livaković se je izkazal tudi pri strelu Kaoruja Mitome. Marcelo Brozović je zadel, prav tako pa tudi Takuma Asano. Zgrešili so tudi Hrvati, Marko Livaja je zadel vratnico. Livaković je ubranil še strel Maje Jošide. Mario Pašalić je bil zanesljiv in Hrvaška se je uvrstila v četrtfinale.

Brazilce pestijo poškodbe, a vrača se Neymar

Poleg Japonske pa bo Azijo v današnjih tekmah osmine finala zastopala Južna Koreja, ki je v prvem delu prav tako poskrbela za veliko presenečenje in se v končnici tekem tretjega kroga zavihtela na drugo mesto v skupini H. Zdaj Korejce v osmini finala danes ob 20.00 na stadionu 974 čaka ena izmed glavnih favoritinj za končni uspeh, Brazilija. Selecao je zahvaljujoč gol razliki prvi del končal na vrhu skupine G: Brazilci so na zadnji tekmi v precej premešani zasedbi klonili proti Kamerunu in s tem prekinili niz devetih zaporednih zmag.

Neymar se vrača po poškodbi. Foto: Reuters

Brazilci na zadnjih petih tekmah na svetovnih prvenstvih niso zatresli mreže v prvem polčasu, kar bodo najverjetneje morali v nadaljevanju popraviti, če bodo želeli računati na kakšen odmevnejši uspeh. Petkratni svetovni prvaki so se v Katarju že devetič zapored uvrstili v izločilne boje na mundialih, v osmini finala pa se je popotovanje Brazilije nazadnje končalo pred 32 leti, ko jih je leta 1990 z 1:0 v osmini finala izločila Argentina. Zdaj Brazilcem na poti do novih sanj stojijo nogometaši Južne Koreje, ki jim je v zgodovini do zdaj le enkrat uspelo napredovati dlje od osmine finala. Leta 2002 so se v valu številnih pritožb na sporno sojenje zavihteli v polfinale.

"Glede Neymarja se še nismo odločili, ali bo tekmo začel v prvi postavi," je dejal Tite. Foto: Reuters

Reprezentanci sta stari znanki, saj sta se junija pomerili na prijateljski tekmi, ki pa so jo zanesljivo s 5:1 dobili Brazilci. Ti so pred tekmo osmine finala v kadru znova pozdravili prvega zvezdnika Neymarja, ki si je na prvi tekmi prvenstva zvil desni gleženj in je zaradi poškodbe stranskih vezi izpustil preostali dve tekmi v skupini. Poleg zvezdnika PSG pa se v zasedbo, ki jo vodi Tite, vrača tudi desni bočni branilec Danilo. Bodo pa zagotovo manjkali napadalec Gabriel Jesus in branilec Alex Telles ter Alex Sandro, ki imajo težave s poškodbami in so že sklenili prvenstvo.

"Glede Neymarja se še nismo odločili, ali bo tekmo začel v prvi postavi. Vedno si želim, da v prvi postavi igrajo nogometaši, ki so v najboljši pripravljenosti. Če bo igral, bo zato, ker bo popolnoma pripravljen in bo lahko odigral celo tekmo brez ovir," je o stanju zvezdnika dejal Tite, ki se je moral na novinarski konferenci tudi zagovarjati glede govoric, ki so v zadnjih dneh priplavale na površje.

Tite odgovoril na govorice

Mnogi Titeju namreč očitajo, da je na prvenstvo vzel Gabriela Jesusa, čeprav je imel ta že pri Arsenalu težave s poškodbo kolena in naj bi že takrat tarnal nad bolečinami v kolenu. "To so zlobne laži ljudi, ki želijo slabo drugim. Nikoli v tej reprezentanci nismo plačali cene uspeha z zdravjem posameznika. Vse lažnivce in sovražnike naše reprezentance pozivam, da naj prenehajo širiti lažne novice in naj raje naredijo kaj koristnega," je bil jasen brazilski selektor.

Son Heung-mina so po zmagi nad Portugalsko in uvrstitvijo v osmino finala prevzela čustva. Foto: Reuters

"Zaradi vseh poškodb in poraza s Kamerunom smo še bolj pripravljeni in še bolj motivirani," je še sklenil Tite. A svoje računice imajo tudi Azijci. "Upam, da nam uspe pripraviti še en čudež. Ves čas smo govorili le o uvrstitvi v osmino finala, a mislim, da bi šli lahko zdaj še korak naprej," je pred obračunom s petkratnimi svetovnimi prvaki dejal prvi zvezdnik korejske reprezentance Son Heung-min.

Verjetni začetni postavi: Brazilija: Alisson; Militao, Marquinhos, Silva, Danilo; Paqueta, Casemiro, Neymar; Raphinha, Richarlison, Vinicius Jr. Južna Koreja: Seung-gyu; Moon-hwan, Kyung-won, Young-gwon, Jin-su; In-beom, Woo-young; Hee-chan, Kang-in, Heung-min; Gue-sung.

