​​​​​​​Šok za Tottenham: komaj pred dnevi je izvedel za bolezen, danes ga ni več

Rest in peace, Gian Piero 💙 pic.twitter.com/QgCCJs6GoA — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 6, 2022

Gian Piero Ventrone se je Tottenhamu pridružil v lanski sezoni, še prej pa osem let deloval kot kondicijski trener Juventusa (od leta 1994 do 1999 in od 2001 do 2004), v času, ko ga je vodil Marcello Lippi. Že tam je začel sodelovati s Contejem in bil eden njegovih najtesnejših sodelavcev tudi v Tottenhamu. Zaradi špartanskih metod treninga je bil na Apeninskem polotoku znan tudi kot Marinec.

Italijanski mediji poročajo, da je Ventrone šele pred dnevi izvedel za diagnozo, Daily Mail pa razkriva, da so ga zaradi slabega počutja odpeljali v bolnišnico Fatebenefratelli v Neaplju, kjer je danes umrl.