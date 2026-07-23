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Avtor:
STA

Četrtek,
23. 7. 2026,
9.48

Osveženo pred

28 minut

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Natisni članek
Diego Maradona sojenje

Četrtek, 23. 7. 2026, 9.48

28 minut

Sojenje v primeru Maradona odraža strast do argentinskega idola

Avtor:
STA

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Diego Maradona | Diego Maradona | Foto Ana Kovač

Diego Maradona

Foto: Ana Kovač

Sojenje glede okoliščin smrti Diega Maradone, ki zdaj prehaja v sklepno fazo, odraža strast, ki je zaznamovala življenje te argentinske nogometne ikone. Po skoraj 70 zaslišanjih prič in obtožencev na več kot 25 obravnavah naj bi se sojenje, ki se je začelo 14. aprila v San Isidru, končalo avgusta, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Sedem zdravstvenih delavcev (zdravnik, psihiater, psiholog in medicinske sestre) se zagovarja zaradi domnevne malomarnosti, ki je prispevala k Maradonovi smrti leta 2020. Legendarni argentinski nogometaš je umrl sam v svoji postelji v bivališču z minimalno zdravniško oskrbo, kjer je okreval po operaciji.

V ledeno mrzli in slabo zvočno izolirani dvorani majhne sodne stavbe so si sedem obtožencev, številni odvetniki in Maradonove hčerke stali nasproti, kričali drug na drugega, izgubljali živce, si izmenjevali grožnje in včasih tudi jokali, piše AFP.

Leopoldo Luque, Maradonov takratni osebni zdravnik in prvoobtoženi, se udeležuje vseh obravnav in se je odzval vsakič, ko je menil, da ga vpletajo v zadevo. Predvajati je dal zvočne posnetke in predstavil znanstvene članke, pa tudi videoposnetek Maradonove obdukcije, ki so ga prikazali v navzočnosti njegove hčerke Gianinne.

Sodnik Alberto Gaig, ki sodišču predseduje skupaj s sodnikoma pomočnikoma Pablom Rolonom in Albertom Ortolanijem, je zadnje tri mesece opravljal vlogo pravega razsodnika v dvorani, polni prepirov in teatralnih izpadov.

"Nemogoče jih je ustaviti, obnašajo se kot otroci! Tako ne moremo delati," je med drugim pripomnil po burnem besednem dvoboju med odvetnikoma.

V središču pozornosti sojenja je nepričakovan predmet: maketa hiše, kjer je Maradona umrl.

Ustvarili so jo študenti univerze v Belgranu, meri približno dva metra v širino in en meter v višino in je dovolj težka, da jo morajo štirje moški prenesti iz sosednje sobe na sredino sodne dvorane. Pojavi se vsakič, ko mora priča natančno določiti prostorsko razporeditev različnih sob v hiši.

Poleg incidentov v sodni dvorani je najbolj absurden vidik sojenja Maradoni ta, piše AFP, da bi moralo biti že končano.

Prvo sojenje, predvideno za leto 2025, je bilo treba po dveh mesecih in pol predhodnega postopka odpovedati sredi škandala: ena od treh sodnic je bila izločena, ker je - brez vednosti kogarkoli - sodelovala pri snemanju dokumentarca o primeru, v katerem je tudi sama igrala.

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