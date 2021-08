Slovenski prvaki nestrpno pričakujejo nasprotnike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Žreb lige Europa in konferenčne lige

Po ligi prvakov bosta danes ob 12. in 13.30 uri na sporedu še žreba skupin v ligi Europa in konferenčni ligi. S posebnim zanimanjem bo žreb v Istanbulu spremljal slovenski prvak Mura, ki bo dobil svoje tekmece v konferenčni ligi. Na ples kroglic pa čakajo tudi številni slovenski legionarji.

Nogometaši Mure so v četrtek sklenili svojo pot v kvalifikacijah za ligo Europa. Po dveh porazih s Sturmom iz Gradca bodo jesen preživeli v skupinskem delu novoustanovljene konferenčne lige. "Moja ekipa je tekmo dobro začela, a na žalost nismo izkoristili naše prve dobre priložnosti, nato pa smo nesrečno prejeli prvi gol. Do zdaj smo v tej sezoni odigrali osem tekem v Evropi in smo dobro zastopali slovenski nogomet. Ponosen sem na mojo ekipo. Na koncu je bil Sturm preprosto boljši. Zdaj se bomo podali v konferenčno ligo z visokimi ambicijami," je po porazu dejal trener Mure Ante Šimundža.

Tako kot v ligi prvakov, bo tudi v konferenčni ligi nastopilo 32 klubov, ki bodo razdeljeni v osem skupin po štiri. Mura svoje tekmece pričakuje v najslabšem četrtem kakovostnem bobnu. Iz skupine bosta do napredovanja prišla dve najboljši ekipi, medtem ko preostali dve zaključita z evropsko sezono. V nadaljevanju sezone in drugem delu tekmovanja se bodo najboljšim ekipam skupinskega dela pridružile tretjeuvrščene ekipe skupinskega dela lige Europa.

V skupinskem delu konferenčne lige bosta sicer nastopila še dva Slovenca. Jasmin Kurtić bo z grškim Paokom žreb pričakal v drugem bobnu, v istem bobnu kot Mura pa je tudi ciprski Anorthosis Denisa Popovića.

Konferenčna liga: Boben 1: Roma (Ita), Tottenham (Ang), Basel (Švi), Slavia Praga (Češ), Köbenhavn (Dan), Gent (Bel), AZ Alkmaar (Niz), LASK (Avt) Boben 2: Feyenoord (Niz), Qarabağ (Aze)), Maccabi Tel-Aviv (Izr), PAOK (Grč; Jasmin Kurtić), Rennes (Fra), Partizan (Srb), CFR Cluj (Rom), Zorya Luhansk (Ukr) Boben 3: Union Berlin (Nem), CSKA-Sofija (Bol), Vitesse (Niz), Slovan Bratislava (Svk), Jablonec (Češ), Alashkert (Arm), Flora Tallinn (Est), Kairat Almaty (Kaz) Boben 4: Lincoln Red Imps (Gib), Randers (Dan), Omonoia (Cip), Anorthosis (Cip; Denis Popović), HJK Helsinki (Fin), Maccabi Haifa (Izr), Bodø/Glimt (Nor), Mura (Slo)

Datumi tekem skupinskega dela konferenčne lige:



Prvi krog: 16. september

Drugi krog: 30. september

Tretji krog: 21. oktober

Četrti krog: 4. november

Peti krog: 25. november

Šesti krog: 9. december