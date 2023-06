Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni prvoligaš Aluminij je ostal brez svojega kapetana in najboljšega igralca minule sezone, ko so se Kidričani merili v drugi ligi. Nik Marinšek se namreč seli v avstrijsko drugo ligo k Riedu, so sporočili iz Aluminija, kjer pa niso razkrili višine odškodnine.