Šporar še naprej zadeva, drama na slovenskem obračunu v Moskvi #video

Slovenski trener na delu v tujini:

Elsner premagal prvoligaša Luka Elsner je v skupino B za nastop za ligo Europa vstopil z domačo zmago. Če bi želel igrati v Evropi, bi moral biti prvi v svoji skupini, nato pa preskočiti še vse ovire v posebnem play-offu. Foto: Getty Images Mladi slovenski trener Luka Elsner je v tej sezoni z belgijskim drugoligašem Unionom Saint-Gilloisejem opozoril nase v pokalu, kjer je izpadel šele v polfinalu, v skupinskem delu druge lige pa je osvojil tretje mesto. S tem je izpolnil cilj, saj se je uvrstil v ligaško skupino za nastop v ligi Europa. V skupini B se za prvo mesto, ki pelje na zaključni turnir za evropsko vozovnico, pomeril s Kortrijkom, Mouscronom, Zulte Waregemom, Waasland-Beverenom in Cercle Bruggejem. S slednjim se je v prvem krogu pomeril v soboto in osrečil domače privržence v Bruslju z zmago s 3:1. Cercle Brugge je v rednem delu prve belgijske lige zasedel 13. mesto.

Slovenski reprezentanti na delu v tujini:

Vratarji:

Vid Belec: Sampdoria je v soboto zvečer v 29. krogu prve italijanske lige doma premagala AC Milan z 1:0. Slovenski reprezentant, ki je lani branil prav na vseh tekmah izbrane vrste, letos pa je prepustil mesto povratniku Janu Oblaku, v tej sezoni še ni branil za Sampdorio. V soboto je spremljal tekmo na klopi za rezervne igralce.

Matic Kotnik: Panionios je v soboto v 26. krogu grškega prvenstva z 0:1 izgubil v gosteh pri Lamii. Nekdanji vratar Celja je zaradi poškodbe roke izpustil tudi tokratno tekmo.

Jan Oblak je v soboto branil za Atletico na jubilejni 200. tekmi in že 113. ohranil mrežo nedotaknjeno. Foto: Vid Ponikvar

Jan Oblak: Atletico Madrid je v soboto v gosteh nadigral petouvrščeno moštvo španskega prvenstva Deportivo Alaves. Rdeče-beli so zmagali s 4:0, za vodilno Barcelono pa zaostajajo deset točk. Škofjeločan je bil na gostovanju v Baskiji v središču zanimanja, saj je branil 200. v dresu Atletica. V kratkem naj bi podpisal novo pogodbo z madridskim velikanom, po katerem bi njegova odkupna klavzula namesto zdajšnjih sto znašala ravno 200 milijonov evrov, njegova plača pa bi se podvojila na deset milijonov evrov letno, tako da se ga v zadnjih dneh zelo povezuje s številko 200!

Jan Oblak ha jugado hoy su partido oficial número 200 con el Atleti, portería a cero en 113 de esos 200 encuentros y solo ha concedido 130 goles. Felicidades crack. pic.twitter.com/1F38GThlbd — Maglazy (@maglazy) March 30, 2019

Oblak, ki brani za Atletico od leta 2014, je na 200 nastopih ostal nepremagan kar na 113 tekmah zadetkov. Skupno je prejel le 130 zadetkov, kar znaša v povprečju zgolj 0,65 na tekmo. Oblak je s tem Atleticov rekorder, drugi na večni lestvici, Belgijec Thibaut Courtois, pa je povprečno na tekmo prejel 0,80 zadetka (125 na 154 tekmah). Oblak je v tej sezoni v španskem prvenstvu v 29 nastopih prejel le 19 golov in ostaja velik favorit v lovu na novo nagrado zamora, ki jo prejme vratar z najmanj prejetimi zadetki.

Atletico je izbral tekmece za poletno pripravljalno obdobje. V sklopu mednarodnega pokala prvakov bo v ZDA in na Švedskem, na drugi strani pa bodo stali mehiški Chivas, mestni tekmec Real Madrid in italijanski velikan Juventus, ki je Oblaka in soigralce izločil v osmini finala lige prvakov.

Branilci:

Jure Balkovec: s Hellasom Verono je v drugi italijanski ligi v petek remiziral pri Cremoneseju z 1:1, a na igrišče ni stopil. Tekmo si je ogledal s klopi za rezervne igralce.

Miha Blažič: Ferencvaroš, ki premočno vodi v prvi madžarski ligi in ima na vrhu deset točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem, je v soboto prišel do nove zmage, z 1:0 je v gosteh premagal Kisvardi. Primorski branilec tekme ne bo ohranil v najboljšem spominu, saj je moral ob izidu 0:0 zaradi poškodbe z igrišča že po 33 minutah igre.

Bojan Jokić: Ufa, ki je v ruski premier ligi še vedno na predzadnjem mestu, je prišla v nedeljo do pomembne točke v gosteh pri CSKA v Moskvi, kjer je zaostajala že z 0:2, a v 87. in 94. minuti prišla dveh golov in izenačenja. Kapetan Slovenije, ki je tudi kapetan Ufe, je igral vso tekmo in v prvem polčasu prejel rumen karton.

Miha Mevlja (desno) je z Rostovom do zmage prišel v 94. minuti. Foto: Reuters

Miha Mevlja: Rostov, ki se poteguje za Evropo v ruski premier ligi, je v soboto z 2:1 premagal Ural. Do zmage je prišel z golom v 94. minuti, pri katerem je imel prste vmes prav slovenski reprezentant. Sprva so gol pripisali celo njemu, potem pa se je izkazalo, da je svojo mrežo nesrečno zatresel nekdanji ruski reprezentant Pavel Pogrebnjak.

Nemanja Mitrović: Jagiellonia Bialystok je v prvi poljski ligi v nedeljo v neposrednem spopadu za četrto mesto na lestvici gostovala pri Pogonu v Szczecinu in remizirala brez zadetkov. Slovenski branilec je odigral vso tekmo.

Nejc Skubic: Konyaspor ta konec tedna ni bil dejaven. Naslednjo tekmo bo odigral šele 7. aprila, ko ga čaka gostovanje pri vodilnem turškem prvoligašu Istanbulu Basaksehirju, na katerem pa ne bo slovenskega branilca, saj je v zadnjem nastopu v prvenstvu prejel rdeči karton. Zaradi osebnih razlogov je odpovedal sodelovanje v reprezentanci na začetku kvalifikacijskega ciklusa za EP 2020.

Petar Stojanović: Dinamo Zagreb mirno drvi proti novemu naslovu hrvaškega prvenstva. V soboto sicer ni bil prepričljiv, a je spet zmagal. Doma je bil z 1:0 boljši od Interja iz Zaprešića. Ljubljančan, ki je na zadnjih dveh tekmah igral v prvi postavi Slovenije, tokrat ni igral. Ni ga bilo niti na klopi prvakov. Dinamo ima 17 točk prednosti pred Rijeko, v sredo ga čaka veliki hrvaški derbi na splitskem Poljudu proti v tem letu še neporaženem Hajduku.

Aljaž Struna je obrambni steber moštva Houston Dynamo. Odkar se je preselil v ZDA, še ni doživel poraza. Foto: Guliver/Getty Images

Aljaž Struna: Houston Dynamo je v noči na nedeljo v severnoameriški profesionalni ligi MLS v gosteh nadigral Colorado Rapids s 4:1. Houston v tej sezoni še ni izgubil, Colorado pa po petih nastopih še vedno pogreša zmago. Pirančan je odigral vso tekmo.

Andraž Struna: Anorthosis Famagusta bo v skupini za obstanek ciprskega prvenstva dejaven šele v ponedeljek, ko ga čaka srečanje na domačih tleh proti Alkiju Oroklinisu. Dvoboj se bo začel ob 18. uri.

Vezisti:

Jaka Bijol: moskovski CSKA je v nedeljo v ruski premier ligi proti Ufi, ki se bori za obstanek, vodil že z 2:0, a nato ostal brez zmage. Mladi slovenski vezist je na igrišče prišel v 87. minuti, ko so Moskovčani še vodili z 2:1, a so potem tudi z njim na igrišču prejeli še en gol in se morali sprijazniti s točko.

Damjan Bohar: Zaglebie Lubin je v prvi poljski ligi že v petek zmagal z 1:0 v gosteh pri Wisli iz Plocka, prste pri edinem zadetku na tekmi pa je imel prav Prekmurec, ki se je ob zadnji reprezentančni akciji vrnil v najboljšo selekcijo Slovenije. Podal je za gol v 84. minuti, tri minute pozneje prejel rumeni karton, v 89. minuti pa odkorakal z igrišča.

Domen Črnigoj: Lugano je v nedeljo v 26. krogu švicarskega prvenstva z 1:1 remiziral v Zürichu proti Grasshoppers. Primorec ni igral, ni ga bilo niti na klopi.

Jon Gorenc Stanković se je s Huddersfield Townom dokončno poslovil od možnosti, da bi obstal med angleško nogometno elito. Foto: Reuters

Jon Gorenc Stanković: povratnik v reprezentanco, ki pa na debi v majici Slovenije še čaka, je tokrat pri sobotnem porazu Huddersfield Towna z 0:2 v gosteh pri Crystal Palacu, odigral vsega nekaj sekund. Na igrišče je prišel v 94. minuti, ko je bil na semaforju že izpisan končni izid, po katerem je postalo jasno, da Huddersfield nima več niti teoretičnih možnosti, da bi si zagotovil obstanek med angleško nogometno elito.

Josip Iličić: Atalanta je v 29. krogu prve italijanske lige v nedeljo v času kosila v gosteh premagala Parmo (3:1). Ekipa iz Bergama se poteguje za evropsko vozovnico, Kranjčan pa je zaradi blažje poškodbe kolena začel dvoboj na klopi. V igro je vstopil v 54. minuti, ko je bil rezultat 1:1 in pomagal Atalanti do zlata vredne zmage v boju za najvišja mesta.

Rene Krhin: Nantes je v nedeljo v prvi francoski ligi brez pomoči izkušenega slovenskega vezista, ki ga zaradi težav z gležnjem ni bilo niti na klopi, gostil Lille in vodil z 2:0, potem pa v drugem polčasu v šestih minutah, med 63. in 69. minuto, prejel kar tri gole in izgubil z 2:3. Za nameček so domači tik pred koncem tekme zapravili tudi enajstmetrovko.

Jasmin Kurtić: s Spalom je v prvi italijanski ligi v nedeljo gostoval pri Frosinoneju in osvojil pomembne točke v boju za obstanek (1:0). Belokranjec je v 13. minuti po izvajanju s kota prispeval podajo za edini zadetek na tekmi. V 59. tekmi je prejel rumeni karton, 12 minut pozneje pa je zapustil igrišče. SPAL iz Ferrare ima zdaj pred 18. Empolijem štiri točke prednosti.

Podaja Jasmina Kurtića pri 0:19:

Benjamin Verbič: Dinamo Kijev konec tedna v Ukrajini ne bo dejaven. Naslednja tekma ga čaka šele v sredo, ko bo gostoval pri Zorji. Verbič, eden najpomembnejših igralcev ukrajinskega podprvaka, ki za vodilnim Šahtarjem zaostaja sedem točk, se je po zdravstvenih težavah uspešno vrnil na igrišče, kar je dokazal tudi z nastopoma za reprezentanco proti Izraelu in Severni Makedoniji.

Miha Zajc: turški prvoligaški klubi ta konec tedna mirujejo. Velikana iz Istanbula tako čaka nova priložnost, da popravi bled vtis iz dozdajšnjega dela sezone, zaradi katerega v prvenstvu zaseda le 13. mesto, šele 7. aprila. Takrat bo Fenerbahče, za katerega igra zadnji strelec za slovensko reprezentanco v kvalifikacijah za EP 2020, gostoval v Ankari.

Napadalca:

Robert Berić: Saint Etienne ostaja v boju za najvišja mesta tik pod vrhom, ki vodijo v Evropo. V 30. krog vstopa kot peti najboljši klub la ligue. V 30. krogu se bo za točke potegoval šele v ponedeljek, ko bo v zadnji tekmi kroga ob 20.30 gostil Nimes. Krčan se je na zadnjem klubskem nastopu vpisal med strelce.

Andraž Šporar je v tej sezoni v slovaškem prvenstvu dosegel že kar 21 zadetkov. Foto: Vid Ponikvar



Andraž Šporar: Slovan je v nedeljo v slovaškem prvenstvu prišel do nove zmage, doma je s 3:1 odpravil DAC iz Dunajske Strade in prednost pred drugouvrščeno Žilino povišal že na 16 točk. Končni izid je v 91. minuti postavil prav napadalec, ki se je na zadnjih dveh tekmah Slovenije izkazal najprej z golom in potem še asistenco ter tako nadaljeval z odlično strelsko formo. To je bil že njegov 21. prvenstveni zadetek, s čimer je vodstvo na vrhu lestvice strelcev povišal na kar deset zadetkov. Skupaj je v tej sezoni v klubski majici v vseh tekmovanjih v 28 nastopih zabil že sijajnih 26 zadetkov.

Zadetek Andraža Šporarja pri 6:42:

Na seznamu so vsi nogometaši, ki so se znašli na prvem seznamu novega selektorja slovenske reprezentance v letu 2019 Matjaža Keka za prvi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 proti Izraelu (1:1) in Severni Makedoniji (1:1).

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini:

Zadetek Lovra Bizjaka (pri 3:00):

Zadetek Alena Ožbolta:

Timi Max Elšnik (Northampton Town) Anglija, 4. liga Northampton Town : Port Vale 1:2 Igral je od 55. minute. Zlatko Dedić (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga, liga za obstanek Hartberg : Wacker Innsbruck 0:2 Igral je do 89. minute in v 17. minuti zadel za vodstvo gostov z 2:0. To je bil njegov prvi gol v tem koledarskem letu. V tej sezoni je dosegel pet zadetkov. Rajko Rep (Hartberg) Avstrija, 1. liga, liga za obstanek Hartberg : Wacker Innsbruck 0:2 Odigral je vso tekmo. Patrik Eler (Ried) Avstrija, 2. liga Ried : Amstetten 2:0 Odigral je vso tekmo. V 28. minuti je prispeval podajo za 1:0, v 61. minuti pa z bele točko podvojil prednost. To je bil njegov drugi gol v tej sezoni. Alem Pašić (Vorwärts Steyr) Avstrija, 2. liga Vorwärts Steyr : Horn 1:1 Igral je od 73. minute. Žan Pelko (Austria Celovec) Avstrija, 2. liga Austria Celovec : Juniors OO 2:0 Ni igral, sedel je na klopi. Erik Gliha (St. Truiden) Belgija, skupina za ligo Europa St. Truiden : Sporting Charleroi 3:1 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Nicolas Rajsel (Roeselare) Belgija, 2. liga, skupina za obstanek Roeselare : Lommel 0:1 Igral je vso tekmo in prejel rumen karton. Elvis Džafić (Sarajevo) BiH, 1. liga Sarajevo : Zrinjski 0:1 Zaradi zdravstvenih težav ni kandidiral za tekmo. Emil Velić (Mladost Doboj Kakanj) BiH, 1. liga Čelik : Mladost 1:0 Branil je vso tekmo. Alen Ožbolt (Lokomotiv Plovdiv) Bolgarija, 1. liga, liga za obstanek Lokomotiv Plovdiv : Dunav Ruse 1:1 Igral je 83 minut in v 28. minuti zadel za 1:0. V tej sezoni je dosegel šest zadetkov. Roman Bezjak (Apoel Nikozija) Ciper, 1. liga, skupina za prvaka Apoel Nikozija : Omonia Nikozija 1:1 Odigral je vso tekmo. Saša Aleksander Živec (Omonia Nikozija) Ciper, 1. liga, skupina za prvaka Apoel Nikozija : Omonia Nikozija 1:1 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Jan Koprivec (Pafos) Ciper, 1. liga, skupina za obstanek Enosis : Pafos 1:2 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Matija Širok (Pafos) Ciper, 1. liga, skupina za obstanek Enosis : Pafos 1:2 Odigral je vso tekmo. Damjan Vuklišević (Slovan Liberec) Češka, 1. liga Slavia Praga : Slovan Liberec 1:1 Igral je od 91. minute. Branko Ilić (Vejle BK) Danska, 1. liga, skupina za obstanek Aarhus - Vejle, ponedeljek 19.00 Denis Petrić (Guingamp) Francija, ligaški pokal, finale Strasbourg : Guingamp 4:1 po 11-m (0:0) Ni kandidiral za tekmo. Jan Repas (Caen) Francija, 1. liga Monaco : Caen 0:1 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Milan Kocić (Panionios) Grčija, 1. liga Lamia : Panionios 1:0 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Marko Nunić (Larissa) Grčija, 1. liga Larissa : Asteras Tripolis 2:1 Zaradi kazni ni kandidiral za tekmo. Erik Janža (Osijek) Hrvaška, 1. liga Osijek : Gorica 2:2 Odigral je vso tekmo. Rene Mihelič (Delhi Dynamos) Indija, superpokal Delhi Dynamos - East Bengal, sobota 16.00 Tekma je bila prestavljena. Matej Poplatnik (Kerala Blasters) Indija, 1. liga Konec sezone. Valter Birsa (Cagliari) Italija, 1. liga Chievo : Cagliari 0:3 Igral je od 80. minute. Žan Celar (Roma) Italija, 1. liga Roma : Napoli 1:4 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Boštjan Cesar (Chievo) Italija, 1. liga Chievo : Cagliari 0:3 Ni igral, sedel je na klopi. Samir Handanović (Inter) Italija, 1. liga Inter : Lazio 0:1 Branil je vso tekmo. Luka Krajnc (Frosinone) Italija, 1. liga Frosinone : SPAL 0:1 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Leo Štulac (Parma) Italija, 1. liga Parma : Atalanta 1:3 Ni kandidiral za tekmo. Rok Vodišek (Genoa) Italija, 1. liga Udinese : Genoa 2:0 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Siniša Anđelković (Padova) Italija, 2. liga Cittadella : Padova 1:1 Ni igral, sedel je na klopi. Maks Barišić (Padova) Italija, 2. liga Cittadella : Padova 1:1 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Matija Boben (Livorno) Italija, 2. liga Perugia : Livorno 3:1 Odigral je vso tekmo. Enej Jelenič (Carpi) Italija, 2. liga Carpi : Crotone 1:2 Ni igral, sedel je na klopi. Žan Majer (Lecce) Italija, 2. liga Lecce : Pescara 2:0 V igro je vstopil v 87. minuti. Dejan Vokić (Benevento) Italija, 2. liga Ascoli : Benevento 2:2 Ni igral, sedel je na klopi. Željko Filipović (Atyrau) Kazahstan, 1. liga Taraz : Atyrau 2:0 Odigral je vso tekmo. Dejan Trajkovski (Akademija Puškaš) Madžarska, 1. liga Haladas : Puškaš 3:0 Ni igral, sedel je na klopi. Kevin Kampl (RB Leipzig) Nemčija, 1. liga RB Leipzig : Hertha Berlin 5:0 Odigral je vso tekmo in se izkazal s podajo za vodstvo 1:0 v 17. minuti. Nik Omladič (Greuther Fürth) Nemčija, 2. liga Greuther Fürth : Arminia Bielefeld 2:2 Igral je od 75. minute. Dominic Maroh (Krefelder Uerdingen) Nemčija, 3. liga Uerdingen : Kaiserslautern 2:4 Igral je 57 minut. Jovan Vidović (Meppen) Nemčija, 3. liga Meppen : Sonnenhof Grossaspach 2:1 Igral je od 86. minute. Ažbe Jug (Fortuna Sittard) Nizozemska, 1. liga Willem II : Fortuna Sittard 3:2 Ni igral, sedel je na klopi. Tim Matavž (Vitesse) Nizozemska, 1. liga ADO Den Haag : Vitesse 3:3 Igral je od 84. minute in nastopil prvič po hudi poškodbi, zaradi katere ni igral vse od 30. septembra lani. Haris Vučkić (Twente) Nizozemska, 2. liga Twente : Den Bosch 1:0 Med tednom je zaigral za B ekipo Twenteja in nastopil prvič po lanskem marcu, ko si je huje poškodoval koleno. Tokrat ni igral. Ni ga bilo niti na klopi. Filip Valenčič (Stabaek) Norveška, 1. liga Stabaek - Lillestrom, ponedeljek 19.00 Goran Cvijanović (Arka Gdynia) Poljska, 1. liga Arka Gdynia : Slask Vroclav 0:2 Ni igral, sedel je na klopi. Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljska, 1. liga Lechia Gdansk : Piast Gliwice 2:0 Igral je vso tekmo. Matej Palčič (Wisla Krakov) Poljska, 1. liga Wisla Krakov : Legia Varšava 4:0 Ni igral, sedel je na klopi. Matej Pučko (Korona Kielce) Poljska, 1. liga Korona Kielce : Lech Poznan 0:0 Odigral je 86 minut. David Zec (Benfica B) Portugalska, 2. liga Estoril : Benfica B 1:3 Ni igral, ostal je na klopi. Gregor Balažic (Ural Jekaterinburg) Rusija, 1. liga Rostov : Ural 2:1 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Lovro Bizjak (Ufa) Rusija, 1. liga CSKA Moskva : Ufa 2:2 Na igrišče je vstopil v 37. minuti in v 87. minuti zadel za znižanje zaostanka Ufe na 1:2. To je njegov drugi zadetek v tej sezoni. Andres Vombergar (Ufa) Rusija, 1. liga CSKA Moskva : Ufa 2:2 Ni igral, sedel je na klopi. Denis Popović (Orenburg) Rusija, 1. liga Zenit St. Peterburg : Orenburg 3:1 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Miral Samardžić (Krila Sovjetov Samara) Rusija, 1. liga Krila Sovjetov : Arsenal Tula 0:1 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Kenan Bajrić (Slovan Bratislava) Slovaška, 1. liga, skupina za prvaka Slovan Bratislava : DAC Dunajska Streda 3:1 Odigral je vso tekmo in prejel rumen karton. Kenan Fatkić (Thun) Švica, 1. liga Xamax : Thun 3:2 Ni igral, sedel je na klopi. Nejc Mevlja (Schaffhausen) Švica, 2. liga Aarau : Schaffhausen 3:2 Igral je vso tekmo. Aris Zarifović (Samut Prakan) Tajska, 1. liga Buriram United : Samut Prakan 3:2 Igral je vso tekmo. Rajko Rotman (Akhisarspor) Turčija, 1. liga Konec tedna brez tekme. Matic Fink (Boluspor) Turčija, 2. liga Konec tedna brez tekme. Aljaž Ivačič (Portland Timbers) Liga MLS Los Angeles Galaxy - Portland Timbers, ponedeljek 03.00 Antonio Mlinar Delamea (New England Revolution) Liga MLS New England : Minnesota United 2:1 Ni igral, sedel je na klopi.