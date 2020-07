Noro, Slovenci osvajajo lovorike po Evropi, Verbič in Ožbolt junaka!

V sredo so se pokalne lovorike razveselili štirje slovenski legionarji. Benjamin Verbič je Dinamu iz Kijeva pomagal do dramatične zmage v finalu z zadetkom, Kenan Bajrić, Alen Ožbolt in Žan Medved pa so pomagali Slovanu iz Bratislave do pokalnega naslova, s katerim so osvojili dvojno slovaško krono. Edini zadetek v finalu pokala je prispeval Ožbolt z bele točke, na katero je pokazal sodnik po prekršku nad Medvedom.