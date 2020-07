Španija ploska novemu mejniku Oblaka, predsednik Rijeke pomiril Rožmana

Slovenski trener je nanizal tri poraze, na zadnjih petih tekmah pa je osvojil le dve točki, tako da je na lestvici padel na peto mesto. Čeprav se Rečani nahajajo v hudi rezultatski krizi, status Simon Rožmana ni ogrožen. Tako sporoča predsednik Damir Mišković, ki je podal javno podporo mlademu strategu in dodal, da bi se lahko sezona vseeno končala uspešno, z osvojenim pokalom in zagotovljenem nastopu v Evropi.

Jan Oblak (Atletico Madrid)

Španija, 1. liga

Atletico Madrid : Mallorca 3:0 (petek)