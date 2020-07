Trener Atalante potrdil neprijetno novico o Josipu Iličiću

Slovenski velemojster, ki je v sezoni 2019/20 navduševal v italijanskem prvenstvu in ligi prvakov do te mere, da je bil v začetku leta med najbolj vročimi nogometaši na svetu, v pokoronskem obdobju nima sreče z zdravjem. Najprej ga je od igrišč oddaljila poškodba gležnja, zdaj pa bo zaradi poškodbe mišice preskočil tudi sobotni dvoboj z Verono. Tako je napovedal trener Gian Piero Gasperini in dodal, da se bo Kranjčan morda vrnil na zelenico čez nekaj dni. Do takrat bo stiskal pesti za svoje razigrane soigralce, ki zabijajo zadetke kot za stavo, na lestvici pa zasedajo visoko tretje mesto in so tako pred velikim uspehom, ponovnim nastopom v ligi prvakov. Prihodnji mesec jih čaka četrtfinalni spopad v ligi prvakov proti PSG v Lizboni.

Iličić je nedavno osrečil kranjsko občino, saj je finančno podprl obnovo igrišča na Planini. Z občino je sklenil 30 tisoč evrov vredno donatorsko pogodbo za ureditev enega od javnih športnih igrišč za otroke na Planini 2, kjer je tudi sam živel in se igral kot otrok. Dela na parku Jojo so se že začela in predvidoma v dobrem mesecu bo sedaj dotrajano igrišče dobilo svežo podobo in novo opremo, so še sporočili iz občine. Igrišče se nahaja na zelenici med večstanovanjskimi stavbami na območju KS Bratov Smuk na Planini. Mestna občina Kranj, ki je lastnica omenjenih površin, bo skrbela za upravljanje in vzdrževanje parka Jojo, ki bo nosil ime po nogometaševem vzdevku.