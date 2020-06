Slovenski šov v Bratislavi. Bodo Slovaki kmalu pozabili na Andraža Šporarja?

"Čaka nas dvoboj z ekipo, ki je v zadnjem krogu premagala Dinamo. To veliko pove o njeni kakovosti. Rada nadigra tekmece in ima odličen protinapad," je pred dvobojem z zagrebško Lokomotivo, ki za Rijeko zaostaja le dve točki, poudaril trener Rijeke Simon Rožman. Rečani se bodo z Lokomotivo, ki je v zadnjih sezonah za njih izrazito neugoden tekmec, pomerili tudi v finalu pokalnega tekmovanja. Dvoboj bo 1. avgusta v Šibeniku.

Alen Ožbolt (Slovan Bratislava)

Slovaška, pokal, polfinale (prva tekma)

Slovan Bratislava : Zlate Moravce 4:1 (torek)