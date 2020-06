Izjemen podvig Zajca, Rožman na Hrvaškem zaskrbljen

Miha Zajc (Fenerbahče Istanbul)

Turčija, 1. liga

Fenerbahče : Kayserispor 2:1 (petek)

Na prvi ''pokoronski'' tekmi Fenerbahčeja je vstopil v igro v 72. minuti, ko je bil Fenerbahče v izgubljenem položaju. Zaostajal je z 0:1, vse od 14. minute pa je igral z igralcem manj. S pomočjo Primorca pa je turški velikan vendarle preobrnil rezultat. V 87. in 88. minuti sta zadela v polno Vedat Muriqi (Kosovo) in Luiz Gustavo (Brazilija) ter poskrbela za izjemen preobrat. Slovenskemu reprezentantu, ki se po prihodu v Turčijo iz Italije ni naigral, se v nadaljevanju sezone turškega prvenstva obeta priložnost, da se dokaže delodajalcu in navijačem. V zadnjih tednih se je pojavilo kar nekaj govoric o njegovem odhodu, najbolj se omenjajo klubi iz Italije in Francije.