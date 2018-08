Matjaž Kek je utišal govorice

Slovenski trenerji na delu v tujini:

Tresla se je gora, rodila pa miš Mariborčan Matjaž Kek vodi Rijeko že več kot pet let in pol. V času reprezentančnega premora se bo na Kantridi pomeril z nekdanjim klubom Mariborom, vseh deset tisoč vstopnic pa je bilo prodanih krepko pred začetkom dvoboja. Foto: Vid Ponikvar Rijeka se bo v nedeljo zvečer v velikem derbiju hrvaškega prvenstva pomerila z zagrebškim Dinamom. Ta je med tednom ostal brez lige prvakov, tako da se je moral kot zadnji hrvaški predstavnik v Evropi zadovoljiti z nastopom v skupinskem delu evropske lige. Bi lahko zgoščen ritem branilcev naslova izkoristila Rijeka, ki jo bo v nedeljo ob 21. uri vodil Matjaž Kek? Nekdanji slovenski selektor v začetku tedna ni skrival nezadovoljstva z zadnjim remijem proti Istri 1961 (3:3) in predstavo branilca Roberta Punčeca, ki je imel prste vmes pri vseh treh prejetih zadetkih. Navijače Rijeke je prestrašil, ko se je odpravil v domovino in napovedal, da ne bo treningov do srede. Navijače je zaskrbelo, da bo zapustil vroči stolček, a jih je Mariborčan kmalu pomiril. V sredo se je vrnil na Hrvaško poln elana. Varovance pripravlja na najzahtevnejše gostovanje, na katerem si lahko Rečani spet priigrajo vodilni položaj na lestvici, saj za modrimi zaostajajo dve točki. Punčec se je Keku opravičil za neprimeren odziv po tekmi z Istro, klub pa mu je naložil disciplinsko kazen.



#ZajednosmoRijeka pic.twitter.com/PB0eiZFjdn — NK Rijeka (@NKRijeka) August 29, 2018 Rečani se bodo 8. septembra med reprezentančnim premorom v prijateljskem srečanju pomerili z Mariborom. Dvoboj bo potekal na nekdanjem štadionu Rijeke, na legendarni Kantridi, na kateri bo kar deset tisoč gledalcev. Prireditelji so prodali prav vse vstopnice. Viole, navijači Maribora, bodo odpotovale na Reko z vijoličastim vlakom, na Hrvaškem bo nogometaše Maribora bodrilo 600 navijačev vijolic. Stojanović naskakuje že peto zaporedno Slaviša Stojanović bo skušal z Levskim vknjižiti že peto zaporedno zmago. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Slovenski trener Slaviša Stojanović je v Bolgariji z Levskim nepremagljiv. Vodil ga je na štirih tekmah in na vseh zmagal. Stoodstotni izkupiček bo skušal nadaljevati v soboto zvečer, ko bo v derbiju sedmega kroga bolgarskega prvenstva gostil tretjeuvrščeni Beroe. Levski, ki na naslov prvaka v Bolgariji čaka devet let, je v šestih krogih zbral že 16 točk in zaseda vodilni položaj. Sobotni spopad med kluboma, ki v tej sezoni še nista izgubila, se bo začel ob 20. uri. Na seznamu bolgarske reprezentance, ki bo 6. septembra gostovala v Ljubljani, je tudi branilec Levskega Ivan Goranov, o moči Beroeja iz Stare Zagore pa priča podatek, da so na reprezentančnem seznamu kar trije njegovi zvezni igralci. Nekdanji slovenski selektor je prvi trener Levskega po Srbu Ljupku Petroviću, ki se lahko pohvali s štirimi zaporednimi uspehi na klopi velikana iz Sofije. Legendarni Srb, ki je leta 1991 popeljal Crveno zvezdo do evropskega naslova, je jeseni leta 2016 zmagal kar sedemkrat zapored. Elsner na delu že danes Luka Elsner bo danes v drugi belgijski ligi gostoval pri Beerschot-Wilrijku. Foto: Grega Valančič/Sportida Nekdanji trener Domžal in Olimpije Luka Elsner bo danes v četrtem krogu druge belgijske lige od 20.30 gostoval pri Beerschot-Wilrijku, ki je odprl sezono s tremi zaporednimi remiji. Tri točke je v tej sezoni zbral tudi klub iz Bruslja, ki ga vodi mladi slovenski strateg. Union je v prejšnjem krogu premagal Westerlo, ki pred tem ni izgubil kar 15 tekem zapored. To je bila prva zmaga Elsnerja, odkar vodi belgijskega drugoligaša z bogato zgodovino. V pokalu se je uvrstil med 32 najboljših, a ni imel sreče pri žrebu, saj bo 25. septembra v 1/16 finala gostoval pri mestnem tekmecu Anderlechtu.

Slovenski reprezentanti na delu v tujini:

Bo Jan Oblak branil v soboto na gostovanju Atletica v Vigu? Foto: Getty Images

Vratarji:

Vid Belec: Sampdoria bo v tretjem krogu italijanskega prvenstva v nedeljo zvečer na domačem štadionu ob 20.30 gostila Napoli. Slovenski vratar bo prvi domači dvoboj Sampdorie po veliki tragediji, ko je zaradi zrušenega viadukta v Genovi umrlo 43 ljudi, najverjetneje spremljal s klopi za rezervne igralce.

Jan Koprivec: Pafos bo prvo tekmo v novi sezoni odigral v soboto proti Anorthosisu. V tej sezoni bo njegov soigralec tudi Matija Širok. Dvoboj se bo začel ob 19. uri.

Matic Kotnik: Panionios bo v drugem krogu grškega prvenstva v nedeljo v Atenah zaigral proti Paoku iz Soluna. Dvoboj se bo začel ob 18.15. Slovenski vratar bi lahko v prestopnem poletnem roku zamenjal klub, zanj se zanima tudi velikan Olympiakos Pirej.

Jan Oblak: Atletico Madrid, ki je v četrtek izvedel tekmece v skupinskem delu lige prvakov, se pripravlja na sobotno gostovanje pri Celti. Bo na tekmi tretjega kroga španskega prvenstva v Vigu, ki se začne ob 18.30, branil tudi Škofjeločan? Če sklepamo po posnetkih s sredinega treninga rdeče-belih in pa klubskega seznama, je Oblak zdrav in pripravljen. Zaradi njegovih domnevnih zdravstvenih težav je sicer španski klub zaprosil vodstvo slovenske reprezentance, da 25-letnega slovenskega asa izpusti s seznama za bližajoči se tekmi lige narodov.

Morebitni nastop dobitnika treh zaporednih priznanj zamora, ki jih prejme vratar španskega prvoligaškega kluba z najmanjših številom prejetih zadetkov v sezoni, bo zaradi tega še bolj pod drobnogledom slovenske nogometne javnosti.

Miha Mevlja si je z Zenitom zagotovil nastop v skupinskem delu evropske lige. V ruskem prvenstvu ga čaka v nedeljo veliki derbi s Spartakom. Foto: Reuters

Branilci:

Kenan Bajrić: vodilni slovaški prvoligaški klub Slovan iz Bratislave bo v soboto v uvodni tekmi sedmega kroga slovaškega prvenstva gostoval pri Žilini. Derbi kroga se bo začel ob 16.45.

Jure Balkovec: Hellas Verona bo v drugem krogu druge italijanske lige v soboto ob 18. uri gostovala pri Cosenzi.

Miha Blažič: vodilni Ferencvaroš bo v nedeljo v zadnji tekmi sedmega kroga madžarskega prvenstva gostil Vidi (Videoton), ki brani naslov in bo v tej sezoni igral v skupinskem delu evropske lige. Derbi kroga se bo v Budimpešti začel ob 18. uri.

Matija Boben: tretjeuvrščeni Rostov bo v uvodni tekmi šestega kroga ruskega prvenstva v petek ob 18.45 gostil Rubin Kazan. Primorec v tej sezoni pri ruskem prvoligašu še čaka na prvo priložnost.

Erik Janža: Osijek bo v šestem krogu hrvaškega prvenstva v soboto zvečer ob 21. uri v derbiju za tretje mesto doma pričakal zagrebško Lokomotivo. Obe ekipi sta v tej sezoni zbrali deset točk.

Bojan Jokić: Ufa bo v nedeljo v šestem krogu ruskega prvenstva gostovala pri Akhmatu (20.30). To bo prva tekma po izpadu iz Evrope, ko je v play-offu kvalifikacij za ligo Europa priznala premoč krvniku Maribora Glasgow Rangers. Kapetan slovenske reprezentance zaradi izključitve v prejšnjem krogu, njegove prve v klubskem dresu po sezoni 2015/16, ko je branil barve Villarreala, ne bo mogel pomagati soigralcem. Počivati bo moral na dveh tekmah.

Luka Krajnc: novinec v prvi italijanski ligi Frosinone bo v nedeljo v tretjem krogu italijanskega prvenstva gostoval pri Laziu v Rimu. Dvoboj se bo začel ob 20.30. Štajerec naj bi začel dvoboj od prve minute.

Miha Mevlja: Zenitu gre v tej sezoni vse kot po maslu. V ruskem prvenstvu so zmagali petkrat zapored in so z maksimalnimi 15 točkami na vodilnem položaju, v Evropi pa so se uvrstili v skupinski del lige Europa. V nedeljo se bo v velikem derbiju šestega kroga ruskega prvenstva ob 18. uri v Sankt Peterburgu pomeril s Spartakom iz Moskve.

Nemanja Mitrović: Jagiellonia bo v nedeljo gostovala pri Wisli iz Plocka. Dvoboj sedmega kroga poljskega prvenstva se bo začel ob 15.30.

Petar Stojanović: slovenski branilec, ki je v torek ostal brez skupinskega dela lige prvakov in bo danes izvedel za tekmece v skupinskem delu lige Europa, bo v nedeljo v derbiju šestega kroga hrvaškega prvenstva ob 21. uri v Zagrebu gostil Kekovo Rijeko.

Aljaž Struna: Palermo bo v drugem krogu druge italijanske lige danes ob 21. uri pričakal Cremonese.

Nejc Skubic: Konyaspor bo v uvodni tekmi četrtega kroga turškega prvenstva danes ob 20.45 gostoval pri moštvu Yeni Malatyaspor, ki je na visokem tretjem mestu. Noben od klubov v tej sezoni še ni izgubil.

Rene Krhin bo v soboto z Nantesom gostoval v Strasbourgu. Foto: Getty Images

Vezisti:

Domen Črnigoj: Lugano bo v soboto v uvodni tekmi šestega kroga švicarskega prvenstva ob 19. uri gostil Zürich.

Josip Iličić: najboljši posameznik slovenske reprezentance ima v zadnjem kvalifikacijskem ciklusu velike težave z zdravjem, zaradi česar bo izpustil tudi nedeljsko tekmo tretjega kroga italijanskega prvenstva med Atalanto in Cagliarijem, ki se bo začela v Bergamu ob 20.30. Kranjčan bi se lahko na igrišča po nekaterih napovedih vrnil šele oktobra, ko se bo Atalanta dokazovala zgolj v domačih tekmovanjih, saj je v play-offu kvalifikacij za evropsko ligo izpadla proti Köbenhavnu.

Kevin Kampl: RB Leipzig je v novo sezono nemškega prvenstva vstopil z visokim porazom na gostovanju pri Borussii Dortmund (1:4), v nedeljo pa se bo prvič predstavil doma. Ob 15.30 bo gostil Fortuno iz Düsseldorfa. Za svetlolasega slovenskega reprezentanta se po poročanju katalonskega dnevnika Sport zanima slovita Barcelona. Če bo ostal zvest nemškemu prvenstvu, bo z rdečimi biki zaigral v skupinskem delu evropske lige.

Rene Krhin: Nantes bo prvo zmago v tej sezoni lovil v soboto v Strasbourgu. To bo tekma četrtega kroga francoskega prvenstva, ki se bo začela ob 20. uri.

Jasmin Kurtić: Spal je odlično vstopil v novo sezono. Po dveh krogih je na tretjem mestu, s stoodstotnim točkovnim izkupičkom pa se lahko pohvalita le še Juventus in Napoli. Spal bo v nedeljo ob 20.30 na tekmi tretjega kroga serie A gostoval pri Torinu. Belokranjec se bo tako mudil pri nekdanjem klubu. Zaigral naj bi v začetni postavi.

Žan Majer: tretjeuvrščeni Rostov bo v uvodni tekmi šestega kroga ruskega prvenstva v petek ob 18.45 gostil Rubin Kazan. Štajerec v tej sezoni pri ruskem prvoligašu še čaka na prvo priložnost.

Rajko Rotman: Kayserispor bo v soboto ob 18.15 v četrtem krogu turškega prvenstva gostoval pri Fenerbahčeju, ki je v tej sezoni v uvodnih treh krogih zbral le tri točke. Klub Mariborčana jih ima že pet.

Leo Štulac: Parma bo v tretjem krogu italijanskega prvenstva v soboto ob 20.30 napolnila tribune domačega štadiona, saj prihaja v goste aktualni prvak Juventus, pri katerem igra tudi Cristiano Ronaldo. Koprčan bo dvoboj proti favoritu iz Torina najverjetneje začel od prve minute.

Benjamin Verbič: Dinamo Kijev, ki bo evropsko sezono nadaljeval v skupinskem delu lige Europa, bo v nedeljo v sedmem krogu ukrajinskega prvenstva doma pričakal Karpaty iz Lvova. Srečanje se bo začelo ob 18.30.

Miha Zajc: nekdanji nogometaš Olimpije bo v nedeljo zvečer ob 20.30 v tretjem krogu italijanskega prvenstva gostoval pri zadnjeuvršenem Chievu v Veroni.

Andraž Šporar je najboljši strelec slovaškega prvenstva. Pred tekmeci ima veliko prednost, saj je dosegel šest zadetkov, najbližji zasledovalci pa štiri. Foto: Vid Ponikvar

Napadalci:

Robert Berić: Saint Etienne, ki je v tej sezoni v francoskem prvenstvu še neporažen, bo v četrtem krogu francoskega prvenstva v nedeljo ob 15. uri gostil Amiens. Krčan, za katerega se zanimata tudi ukrajinski podprvak Dinamo Kijev in švicarski Sion, je v prejšnjem krogu dočakal prvi nastop za zelene v tej sezoni,

Roman Bezjak: Jagiellonia bo v nedeljo gostovala pri Wisli iz Plocka. Dvoboj sedmega kroga poljskega prvenstva se bo začel ob 15.30. Korošec je v tej sezoni v poljskem prvenstvu dosegel tri zadetke.

Tim Matavž: izkušeni primorski napadalec bo v nedeljo v enem izmed najbolj atraktivnih srečanj četrtega kroga nizozemskega prvenstva gostil Ajax iz Amsterdama. Dvoboj med Vitessejem in velikanom, ki bo v tej sezoni igral v ligi prvakov, se bo v Arnhemu začel ob 14.30. Vitesse, ki je v treh krogih zbral pet točk in je še neporažen, je na visokem šestem mestu, Ajax pa je tretji.

Andraž Šporar: vodilni slovaški prvoligaški klub Slovan iz Bratislave bo v soboto v uvodni tekmi sedmega kroga slovaškega prvenstva gostoval pri Žilini. Derbi kroga se bo začel ob 16.45. Ljubljančan je za Slovan v tej sezoni odigral enajst tekem in se med strelce vpisal že kar enajstkrat. V prvenstvu je dosegel šest zadetkov in je vodilni na lestvici najboljših strelcev tekmovanja, petkrat pa je bil uspešen še v Evropi.

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini:

Jon Gorenc Stanković (Huddersfield Town) Anglija, 1. liga Everton - Huddersfield Town, sobota 16.00 Zlatko Dedić (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga Wacker Innsbruck - Hartberg, sobota 17.00 Patrik Eler (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga Wacker Innsbruck - Hartberg, sobota 17.00 Alen Ožbolt (Hartberg) Avstrija, 1. liga Wacker Innsbruck - Hartberg, sobota 17.00 Rajko Rep (Hartberg) Avstrija, 1. liga Wacker Innsbruck - Hartberg, sobota 17.00 Žan Pelko (Austria Celovec) Avstrija, 2. liga Austria Celovec - Young Violets Austria Dunaj, nedelja 10.30 Nicolas Rajsel (Oostende) Belgija, 1. liga St.Truiden - Oostende, sobota 20.00 Željko Filipović (Dinamo Brest) Belorusija, 1. liga Dinamo Brest - Minsk, sobota 18.30 Elvis Džafić (Sarajevo) BiH, 1. liga Čelik Zenica - Sarajevo, sobota 20.00 Ernest Grvala (GOŠK Gabela) BiH, 1. liga Radnik Bijeljina - GOŠK Gabela, sobota 17.00 Emil Velić (Mladost Doboj Kakanj) BiH, 1. liga Mladost Doboj - Sloboda Tuzla, sobota 17.00 Miha Vidmar (GOŠK Gabela) BiH, 1. liga Radnik Bijeljina - GOŠK Gabela, sobota 17.00 Andraž Struna (Anorthosis Famagusta) Ciper, 1. liga Pafos - Anorthosis, sobota 19.00 Saša Aleksander Živec (Omonia Nikozija) Ciper, 1. liga Ta konec tedna nima tekme. Matija Širok (Pafos) Ciper, 1. liga Pafos - Anorthosis, sobota 19.00 Damjan Vuklišević (Slovan Liberec) Češka, 1. liga Slovan Liberec - Banik Ostrava, sobota 15.00 Aleš Mertelj (MFK Karvina) Češka, 1. liga MFK Karvina - Slovacko, nedelja 15.00 Denis Petrić (Guingamp) Francija, 1. liga Guingamp - Toulouse, sobota 20.00 Jan Repas (Caen) Francija, 1. liga Dijon - Caen, sobota 20.00 Milan Kocić (Panionios) Grčija, 1. liga Panionios - PAOK Solun, nedelja 18.15 Marko Nunić (Larissa) Grčija, 1. liga Aris Solun - Larissa, nedelja 18.15 Rene Mihelič (Delhi Dynamos) Indija, 1. liga Prvenstvo se začne septembra. Matej Poplatnik (Kerala Blasters) Indija, 1. liga Prvenstvo se začne septembra. Valter Birsa (Chievo) Italija, 1. liga Chievo - Empoli, nedelja 20.30 Boštjan Cesar (Chievo) Italija, 1. liga Chievo - Empoli, nedelja 20.30 Samir Handanović (Inter) Italija, 1. liga Bologna - Inter, sobota 18.00 Rok Vodišek (Genoa) Italija, 1. liga Sassuolo - Genoa, nedelja 20.30 Siniša Anđelković (Venezia) Italija, 2. liga Padova - Venezia, sobota 18.00 Enej Jelenič (Carpi) Italija, 2. liga Carpi - Cittadella, sobota 18.00 Zlatan Ljubijankić (Urawa Reds) Japonska, 1. liga Urawa Reds - Cerezo Osaka, sobota 12.00 Dejan Trajkovski (Akademija Puškaš) Madžarska, 1. liga Mezokovesd SE - Puškaš, sobota 19.30 Ivica Guberac (Floriana) Malta, 1. liga Prvenstvo se bo nadaljevalo 14. septembra. Nik Omladič (Greuther Fürth) Nemčija, 2. liga Duisburg - Greuther Fürth, sobota 13.00 Jovan Vidović (Meppen) Nemčija, 3. liga Meppen - Hansa Rostock, sobota 14.00 Etien Velikonja (Willem II) Nizozemska, 1. liga PSV Eindhoven - Willem II, sobota 19.45 Haris Vučkić (Twente) Nizozemska, 2. liga Twente - Roda Kerkrade, petek 20.00 Filip Valenčič (Stabaek) Norveška, 1. liga Stabaek - Sandefjord, sobota 18.00 Damjan Bohar (Zaglebie Lubin) Poljska, 1. liga Miedz Legnica - Zaglebie Lubin, nedelja 15.30 Goran Cvijanović (Arka Gdynia) Poljska, 1. liga Arka Gdynia - Zaglebie Sosnowiec, sobota 15.30 Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljska, 1. liga Lech Poznan - Piast Gliwice, sobota 20.30 Dejan Lazarević (Jagiellonia Bialystok) Poljska, 1. liga Wisla Plock - Jagiellonia Bialystok, nedelja 15.30 Matej Palčič (Wisla Krakov) Poljska, 1. liga Slask Vroclav - Wisla Krakov, sobota 18.00 Matej Pučko (Korona Kielce) Poljska, 1. liga Lechia Gdansk - Korona Kielce, petek 20.30 Dejan Vokić (Zaglebie Sosnowiec) Poljska, 1. liga Arka Gdynia - Zaglebie Sosnowiec, sobota 15.30 Žiga Škoflek (Stal Mielec) Poljska, 2. liga Sandecja Nowy Sacz - Stal Mielec, sobota 19.10 Dalibor Volaš (GKS Katowice) Poljska, 2. liga Chojnice - GKS Katowice, sobota 17.00 Gregor Balažic (Ural) Rusija, 1. liga CSKA Moskva - Ural, sobota 15.30 Lovro Bizjak (Ufa) Rusija, 1. liga Akhmat Grozni - Ufa, nedelja 20.30 Jaka Bijol (CSKA Moskva) Rusija, 1. liga CSKA Moskva - Ural, sobota 15.30 Denis Popović (Orenburg) Rusija, 1. liga Dinamo Moskva - Orenburg, nedelja 15.30 Miral Samardžić (Krila Sovjetov Samara) Rusija, 1. liga Krila Sovjetov Samara - Anži Mahačkala, sobota 13.00 Kenan Fatkić (Thun) Švica, 1. liga Basel - Thun, nedelja 16.00 Nejc Mevlja (Schaffhausen) Švica, 2. liga Winterthur - Schaffhausen, sobota 18.00 Danijel Šturm (Chiasso) Švica, 2. liga Chiasso - Wil, nedelja 16.00 Matic Fink (Rizespor) Turčija, 1. liga Antalyaspor - Rizespor, nedelja 20.45 Boban Jović (Bursaspor) Turčija, 1. liga Bursaspor - Bešiktaš, nedelja 20.45 Antonio Delamea Mlinar (New England Revolution) ZDA in Kanada, liga MLS New England - Portland Timbers, nedelja 1.30