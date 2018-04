Opevani Oblak v finiš boja za nagrado, Iličić je končno začel trenirati

Slovenski nogometaši na delu v tujini

Matjaž Kek na derbiju v Zagrebu

Kako se bo Matjažu Keku izšlo v Zagrebu? Foto: Twitter Pet krogov pred koncem hrvaškega prvenstva z Rijeko, ki brani naslov, za prvim Dinamom iz Zagreba zaostaja za devet točk, prav z Zagrebčani pa se bo v soboto ob 17. uri pomeril na njihovem štadionu v Maksimirju.



Če bi zmagal, bi morda še lahko upal na naslov, čeprav bi bilo tudi v tem primeru težko. Bolj kot s prvim se Matjaž Kek verjetno ubada s tem, kako na drugem mestu prehiteti Hajduk. Splitčani imajo pred Rečani točko prednosti.



Rijeka proti Dinamu v Zagrebu, odkar na njeni klopi sedi nekdanji selektor Slovenije, še ni zmagala. Do zmag je na tem prizorišču prišla samo v pokalu in superpokalu.

Jan Oblak se je v četrtek zvečer na štadionu Emirates v Londonu izkazal z nekaj izjemnimi obrambami. Foto: Reuters

Vratarji:

Jan Oblak: slovenski vratar, ki je zagotovo dobre volje, saj se je na četrtkovi prvi tekmi polfinala lige Europa v Londonu spet izkazal in z Atleticom v Španijo prinesel zelo ugoden rezultat (1:1), je boj za prvenstveno lovoriko tako rekoč že izgubil. Barcelona, ki ima tekmo manj, si lahko že ta konec tedna tudi uradno zagotovi naslov.

Se bo pa zato Škofjeločan z Atleticom do konca sezone, odigral bo še štiri tekme, potegoval za drugo mesto, na katerem ima pred Realom Madridom s tekmo več štiri točke prednosti, in predvsem za nagrado zamora za najboljšega vratarja v ligi, ki jo ob koncu sezone dobi vratar z najmanj prejetimi zadetki.

Trenutno je slovenski zvezdnik v prednosti pred Marcom Andrejem Ter Stegnom. Vratar Barcelone je prejel 19 golov s tekmo manj, Oblak pa enega manj. Tokrat ga v nedeljo ob 16.15 čaka gostovanje pri Alavesu, ki je trenutno na 13. mestu.

Vid Belec: Sampdorio v prvi italijanski ligi v nedeljo ob 15. uri čaka domača tekma s Cagliarijem. Izkušeni slovenski vratar še naprej čaka na debi v moštvu iz Genove, kamor je prišel januarja. Tudi tokratno tekmo naj bi začel na klopi za rezerve.

Jan Koprivec: s Pafosom ga v prvi ciprski ligi, v skupini za obstanek, v ponedeljek ob 18. uri čaka domača tekma proti Alkiju Orokliniju.

Miho Mevljo v Rusiji z Zenitom čaka pomembna tekma proti CSKA, s katerim se poteguje za ligo prvakov. Foto: Reuters

Branilci:

Kenan Bajrić: s Slovanom iz Bratislave, ki je na tretjem mestu prvenstvene lestvice, ga v soboto ob 20.30 čaka tekma proti vodilnemu Spartaku iz Trnave, ki ima na vrhu kar enajst točk več. Tekmo naj bi začel v prvi postavi.

Jure Balkovec: z Barijem, ki je trenutno šesti in še lahko upa na preboj na drugo mesto, ki ob koncu sezone prinaša neposredno uvrstitev v prvo ligo, veliko bolj realna pa je razvrstitev od tretjega do osmega mesta in pot v dodatne kvalifikacije, ga v petek ob 21. uri čaka domača tekma proti Avellinu, ki je 16. Na zadnjih sedmih tekmah je šestkrat igral od prve do zadnje minute. V začetni enajsterici ga pričakujemo tudi tokrat.

Bojan Jokić: novopečeni kapetan Slovenije bo v ruski premier ligi z Ufo na delu šele v ponedeljek ob 15.30, ko bo gostoval pri Ahmatu. Igral naj bi od prve minute.

Luka Krajnc: tudi on se s Frosinonejem v drugi italijanski ligi krčevito bori za drugo mesto in napredovanje v prvo ligo. Trenutno je četrti z zgolj točko zaostanka za drugo Parmo. V soboto ob 15. uri ga čaka gostovanje pri Ceseni, ki je 19. Pričakujemo ga v prvi postavi.

Miha Mevlja: z Zenitom se v ruski premier ligi krčevito bori za prvi dve mesti, ki vodita v ligo prvakov. Trenutno je s soigralci četrti, za drugouvrščenim moskovskim CSKA zaostaja za dve točki. V nedeljo ob 15.30 se bo pomeril prav z njim, in sicer pred domačimi navijači, kar je lepa priložnost, da ga na lestvici preskoči. Igral naj bi od prve minute.

Nemanja Mitrović: z Jagiellonio Bialystokom se krčevito bori za naslov poljskega prvaka. Trenutno je na drugem mestu, a z zgolj točko zaostanka za vodilnim Lechom Poznanom. V nedeljo ob 18. uri ga čaka domača tekma proti Wisli Krakovu, ki je na zadnjem, osmem mestu poljske lige za prvaka. Zdaj bo imel lepo priložnost, da svoj strelski izkupiček izboljša. Igral naj bi od prve minute.

Aljaž Struna: s Palermom se krčevito bori za drugo mesto v drugi italijanski ligi, ki ob koncu sezone prinaša neposredno uvrstitev v prvo ligo. V petek ob 19. uri ga čaka gostovanje pri Venezii Lea Štulca. Pričakujemo ga v začetni enajsterici.

Nejc Skubic: s Konyasporom se je po dobrih rezultatih v zadnjem času dvignil nad mesta, ki ob koncu sezone vodijo v drugo ligo, a ga v prvi turški ligi še vedno čaka precej dela, da si zagotovi obstanek. V ponedeljek ob 19. uri bo s soigralci gostoval pri Bursasporju, ki je trenutno 11., tri mesta nad Konyasporom. Igral naj bi od prve minute.

Josip Iličić je začel s treningi po enomesečni odsotnosti in se vrnil v pogon. Foto: Getty Images

Vezisti:

Valter Birsa: v zadnjem času je izgubil mesto v začetni postavi Chieva, ki ga v prvi italijanski ligi v soboto ob 18. uri čaka gostovanje pri polfinalistu lige prvakov Romi. Tudi v Rimu naj bi primorski vezist tekmo začel na klopi gostov.

Domen Črnigoj: z Luganom ga v prvi švicarski ligi v nedeljo ob 16. uri čaka domača tekma s St. Gallenom.

Josip Iličić: po poškodbi, ki jo je pred skoraj natanko mesecem dni staknil na prijateljski tekmi proti Belorusiji v Ljubljani, je ta teden začel trenirati in se vrnil v pogon. Vprašanje pa je, ali se bo na igrišča vrnil že ta konec tedna, ko njegovo Atalanto, ki se v prvi italijanski ligi bori za uvrstitev Evropo, v nedeljo ob 15. uri čaka domača tekma proti Genoi. Če bo že kandidiral za nastop, pa bo tekmo skoraj zagotovo začel na klopi. V tej sezoni je Kranjčan sicer v odlični formi. V vseh tekmovanjih je dosegel že 14 golov.

Kevin Kampl: RB Leipzig je po vsega točki, ki jo je osvojil v zadnjih treh prvenstvenih krogih, padel na šesto mesto prvenstvene lestvice v prvi nemški ligi in za štiri točke zaostaja za četrtim mestom, ki prinaša ligo prvakov, pred sedmim mestom, ki ne prinaša niti lige Europa, pa ima samo še točko naskoka. Tokrat bo v nedeljo ob 15.30 gostoval pri Mainzu, ki se bori za obstanek, tako da je zmaga nuja. Povratnik v slovensko reprezentanco naj bi na tej tekmi igral od prve minute.

Rene Krhin: Nantes bo v prvi francoski ligi v soboto ob 17. uri gostoval pri Lyonu. Izkušeni vezist se je pred dvema tednoma poškodoval, tako da naj ne bi kandidiral za nastop.

Jasmin Kurtić: s Spalom je štiri kroge pred koncem sezone na 18. mestu prve italijanske lige, ki ob koncu sezone prinaša izpad. Za odrešilnim 17. mestom zaostaja za dve točki. Tokrat ga čaka izjemno pomembna tekma, v nedeljo ob 15. uri bo gostoval pri Hellasu v Veroni, ki je 19. Izkušeni slovenski vezist je pomemben član moštva, tudi tokrat bo za Spal igral od prve minute.

Rajko Rotman: z Götzepejem bo v prvi turški ligi v petek ob 19. uri gostil Karabukspor. Tekmo naj bi začel na klopi za rezerve.

Leo Štulac: z Venezio, ki je šesta in še lahko upa na uvrstitev na prvi dve mesti, ki vodita neposredno v prvo ligo, ga v drugi italijanski ligi v petek ob 19. uri čaka pomembna tekma. Ob 19. uri se bo pomeril s Palermom Aljaža Strune, ki je na tretjem mestu in ima šest točk več. Pričakujemo ga v začetni enajsterici.

Benjamin Verbič: po nizu šestih prvenstvenih zmag je v ukrajinski premier ligi na drugem mestu in za vodilnim Šahtarjem Doneckom zaostaja samo za tri točke, pred tretjeuvrščeno Vorsklo pa ima kar 19 točk naskoka. Prav z njo se bo pomeril v nedeljo, ko bo na njenem štadionu gostoval ob 18.30. Vojničana, ki je v devetih nastopih v majici Dinama, h kateremu je prišel januarja, zabil tri gole, na igrišču pričakujemo od prve minute.

Miha Zajc: z Empolijem, za katerega je v tej sezoni zabil že osem prvenstvenih golov in prispeval enajst podaj, je tik pred tem, da potrdi uvrstitev v prvo italijansko ligo. Pet krogov pred koncem prvenstva ima pred najbližjim zasledovalcem kar 13 točk prednosti, kar pomeni, da bo, če bo ta konec tedna zmagal, tudi uradno spet prvoligaš. V soboto ob 15. uri bo s soigralci gostil Novaro, ki je trenutno šele 18., tako da zmaga ne bi smela biti vprašljiva. Primorskega vezista pričakujemo v začetni enajsterici.

Robert Berić je v prvi francoski ligi v drugi polovici sezone v 12 nastopih zmogel kar sedem golov. Foto: Reuters

Napadalci:

Robert Berić: odkar se je pozimi vrnil v Saint Etienne, je v njegovem dresu na 12 tekmah zabil že sedem golov in je eden glavnih "krivcev", da je njegov klub na visokem šestem mestu. V prejšnjem krogu je na igrišče prišel s klopi in zabil dva gola, tako da ga tokrat, ko Saint Etienne že v petek ob 20.45 čaka gostovanje pri osmouvrščenem Montpellierju, pričakujemo v začetni enajsterici.

Roman Bezjak: z Jagiellonio Bialystokom se krčevito bori za naslov poljskega prvaka. Trenutno je na drugem mestu, a z zgolj točko zaostanka za vodilnim Lechom Poznanom. V nedeljo ob 18. uri ga čaka domača tekma proti Wisli Krakovu, ki je na zadnjem, osmem mestu poljske lige za prvaka. Trenutno je pri treh prvenstvenih golih v enajstih nastopih. Zdaj bo imel lepo priložnost, da svoj strelski izkupiček izboljša. Igral naj bi od prve minute.

Tim Matavž: potem ko ni zadel na kar devetih tekmah v nizu in je na prvi gol v letošnjem letu čakal do sredine aprila, je na zadnjih dveh tekmah zadel. "Bilo je težko, a po dežju vedno posije sonce. Zdaj se spet počutim veliko bolje," pravi strelec enajstih prvenstvenih golov, ki bo svoj strelski učinek skušal nadgraditi v nedeljo, ko bo z Vitessejem ob 14.30 gostil zadnjeuvrščeni Twente. Igral naj bi od prve minute.

Andraš Šporar: potem ko je za Slovan iz Bratislave zadel na zadnjih dveh tekmah, ki ju je odigral, najprej v pokalu in potem še v prvenstvu, bo strelski niz na Slovaškem skušal nadaljevati v soboto. Ob 20.30 ga s Slovanom iz Bratislave, ki je na tretjem mestu prvenstvene lestvice, čaka tekma proti vodilnemu Spartaku iz Trnave, ki ima na vrhu kar enajst točk več. Tekmo naj bi začel v prvi postavi.

Na seznamu so nogometaši, ki so se znašli na prvem reprezentančnem seznamu novega selektorja Tomaža Kavčiča za prijateljski tekmi proti Avstriji v Celovcu in Belorusiji v Ljubljani marca letos.

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini: