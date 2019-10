Keka pregnala z Reke, zdaj izziva še Rozmana

Tako sta se pred dobrimi osmimi leti v Ljudskem vrtu merila Robert Berić (Maribor) in Luka Elsner (Domžale). V nedeljo se bosta spoprijela v novih vlogah, kot napadalec St. Etienna in trener Amiensa v francoskem prvenstvu!

Slovenska trenerja na delu v tujini:

Luka Elsner (Amiens) Francija, 1. liga St. Etienne - Amiens, nedelja 17.00 Mladega slovenskega trenerja, ki se dokazuje med francosko elito, čaka naporen teden. Po gostovanju s St. Etiennom ga čaka v sredo dvoboj ligaškega pokala z Angersom, konec prihodnjega tedna pa prvoligaška tekma z Brestom, tako da bi lahko Elsner na omenjenih srečanjih nekoliko rotiral ekipo. Na zadnjih treh gostovanjih v prvenstvu je ostal Amiens neporažen, skupno pa je na zadnjih šestih tekmah, ki so štele za točke, doživel le en poraz. Amiens je na 13. mestu, od tretjeuvrščenega Reimsa pa ga loči le pet točk. Simon Rožman (Rijeka) Hrvaška, 1. liga Rijeka - Gorica, sobota 17.30 Novi trener Rijeke želi v soboto prvič zmagati na Rujevici. V prvem nastopu je remiziral z zagrebško Lokomotivo (1:1), zdaj se mu ponuja druga priložnost. Opravka bo imel z Gorico, neugodnim tekmecem, ki je pred dobrim letom dni odločilno vplival na odhod Matjaža Keka z Reke. Mariborčan je po porazu Rijeke v Veliki Gorici (1:2) zapustil trenerski stolček hrvaškega podprvaka. Zdaj se bo s klubom, ki prihaja iz okolice Zagreba, pomeril Rožman. Rečani za vodilnim Dinamom, ki mu gre odlično v ligi prvakov, zaostajajo le tri točke.

Slovenski reprezentanti na delu v tujini:

Vratarja: Vid Belec (Apoel Nikozija) Ciper, 1. liga Nea Salamis - Apoel Nikozija, ponedeljek 18.00 Jan Oblak (Atletico Madrid) Španija, 1. liga Atletico Madrid - Athletic Bilbao, sobota 21.00 Jan Oblak, ki je v prejšnjem krogu prejel zadetek po 557 minutah (s prostega strela ga je mojstrsko premagal zvezdnik Valencie Dani Parejo), je bil na zadnjih sedmih tekmah Atletica premagan le enkrat. Zadnji zadetek, ki ga je prejel iz igre, ne pa iz prekinitve, se je zgodil 18. septembra. Branilci: Jure Balkovec (Empoli) Italija, 2. liga Trapani - Empoli, sobota 15.00 Miha Blažič (Ferencvaroš) Madžarska, 1. liga Fehervar - Ferencvaroš, nedelja 17.15 Erik Janža (Gornik Zabrze) Poljska, 1. liga Lechia Gdansk - Gornik Zabrze, sobota 20.00 Bojan Jokić (Ufa) Rusija, 1. liga Tambov - Ufa, sobota 13.00 Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljska, 1. liga Piast Gliwice - Korona Kielce, sobota 17.30 Miha Mevlja (Soči) Rusija, 1. liga Rostov - Soči, sobota 18.00 Petar Stojanović (Dinamo Zagreb) Hrvaška, 1. liga Dinamo Zagreb - Osijek, nedelja 17.30 Aljaž Struna (Houston Dynamo) Liga MLS (ZDA/Kanada) Konec sezone. Houston je sezono končal na 10. mestu zahodne konference v ligi MLS in ostal brez končnice. Vezisti: Jaka Bijol (CSKA Moskva) Rusija, 1. liga CSKA Moskva - Dinamo Moskva, nedelja 14.30 Adam Gnezda Čerin (Nürnberg) Nemčija, 2. liga Nürnberg - Jahn Regensburg, nedelja 13.30 Domen Črnigoj (Lugano) Švica, 1. liga Zürich - Basel, nedelja 16.00 Josip Iličić (Atalanta) Italija, 1. liga Atalanta - Udinese, nedelja 16.00 Rene Krhin (Nantes) Francija, 1. liga Nantes - Monaco, petek 20.45 Jasmin Kurtić (Spal) Italija, 1. liga SPAL - Napoli, nedelja 15.00 Žan Majer (Lecce) Italija, 1. liga Lecce - Juventus, sobota 15.00 Denis Popović (Zürich) Švica, 1. liga Zürich - Basel, nedelja 16.00 Benjamin Verbič (Dinamo Kijev) Ukrajina, 1. liga Dinamo Kijev - Karpaty Lviv, nedelja 16.00 Miha Zajc (Fenerbahče) Turčija, 1. liga Fenerbahče - Konyaspor, sobota 19.00 Napadalci: Robert Berić (St. Etienne) Francija, 1. liga St. Etienne - Amiens, nedelja 17.00 Roman Bezjak (Apoel Nikozija) Ciper, 1. liga Nea Salamis - Apoel Nikozija, ponedeljek 19.00 Tim Matavž (Vitesse) Nizozemska, 1. liga Vitesse - ADO Den Haag, sobota 19.45 Andraž Šporar (Slovan Bratislava) Slovaška, 1. liga Zemplin Michalovce - Slovan Bratislava, nedelja 16.00

*Na seznamu so nogometaši z zadnjega seznama selektorja Matjaža Keka za tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 proti Severni Makedoniji in Avstriji. Naknadno so bili seznamu dodani Adam Gnezda Čerin, Erik Janža in Domen Črnigoj.

