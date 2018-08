Številni Slovenci bodo celili boleče rane po Evropi

Številni slovenski nogometaši na delu v tujini so bili med tednom v akciji v Evropi. Nekateri v prvenstvene obračune, ki jih čakajo ta konec tedna, vstopajo veseli, več je takšnih, ki so razočarani in bodo celili evropske rane. Med njimi je tudi nekdanji selektor Slovenije Matjaž Kek.

Slovenski trenerji na delu v tujini:

Matjaž Kek si želi skočiti na vrh Bo Matjaž Kek v nedeljo zmagal? Foto: Reuters Reka, ki je v četrtek nesrečno izpadla iz lige Europa, bo hrvaško prvenstvo nadaljevala v nedeljo, ko bo ob 18.30 gostovala pri Rudešu. Matjaž Kek in njegovi varovanci, ki so po zmagah v uvodnih dveh prvenstvenih krogih nove sezone dvakrat zmagali, so prejšnji konec tedna nesrečno izpustili tri točke iz rok na jadranskem derbiju proti Hajduku. Splitčani so do izenačujočega gola prišli z enajstmetrovke tik pred koncem tekme. Zdaj se želijo Rečani vrniti v zmagovalne tirnice in osvojiti nove tri točke. Priložnost je lepa, saj Rudeš spada med slabše ekipe v ligi. V prvih treh tekmah nove sezone je osvojil le eno točko. Če bodo Rečani uspešni, imajo lepo priložnost, da skočijo na vrh. Trenutno vodilni Osijek, ki ima devet točk, in prvak Dinamo iz Zagreba bosta namreč v derbiju kroga obračunala med seboj. Slaviša Stojanović želi prvič zmagati na svojem štadionu Slaviša Stjojanović je v Bolgariji začel odlično. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Slaviša Stojanović je odlično začel svojo zgodbo na klopi slovitega bolgarskega Levskega iz Sofije. Na prvi tekmi je pred domačimi navijači remiziral, potem pa v gosteh nanizal dve zmagi in je zdaj tik pod vrhom lestvice. Po štirih tekmah – na prvi še ni bil trener – je Levski, ki na nov, 27. prvenstveni naslov, čaka že devet let, z desetimi točkami drugi in ima dve točki manj od vodilnega mestnega tekmeca CSKA. Zdaj želi nekdanji slovenski selektor prvič zmagati še pred domačimi navijači. V nedeljo ob 17.15 bo na svojem štadionu Levski gostil ekipo Septemvri Sofija, ki ima trenutno štiri točke in je na desetem mestu. Luka Elsner čaka na prve točke Luka Elsner je na domačem štadiona Uniona debitiral s porazom. Foto: Grega Valančič/Sportida Nekdanji trener Domžal in Olimpije Luka Elsner je svojo drugo zgodbo na tujem začel slabo, z dvema porazoma, tako da je njegov Royal Union Saint-Gillose po dveh odigranih prvenstvenih krogih brez točke na zadnjem, desetem mestu drugoligaške belgijske prvenstvene razpredelnice. Zdaj se želi Ljubljančan odlepiti z dna in osvojiti prve točke. Priložnost za to bo imel v soboto ob 17. uri, ko bo njegov klub gostoval pri Westerloju. Ta je v prvih dveh tekmah zbral štiri točke in je tik pod vrhom.

Slovenski reprezentanti na delu v tujini:

Jan Oblak se je v sredo veselil zmage v evropskem superpokalu. Zdaj ga čaka začetek španskega prvenstva. Foto: Reuters

Vratarji:

Vid Belec: Sampdoria bo na prvo tekmo v novi sezoni še malce počakala. V nedeljo bi morala v prvi italjanski ligi ob 20.30 gostiti Fiorentino, a je dvoboj zaradi nedavne tragedije, ko se je zrušil del ceste in odnesel številna življenja, prestavljen. Izkušeni slovenski vratar, ki je po koncu prejšnje sezone izpolnil željo in ostal v Genovi, ima pri Sampdorii status rezervnega vratarja.

Jan Koprivec: Pafos bo začel novo sezono ciprskega prvenstva 25. avgusta, ko bo gostoval pri Aeku v Larnaki.

Matic Kotnik: Grško prvenstvo se bo predvidoma začelo konec meseca, Panionios pa bo do takrat odigral kar nekaj prijateljskih tekem.

Jan Oblak: Škofjeločan, ki na zadnjih treh tekmah Slovenije zaradi poškodbe ni branil, čeprav je za Atletico vseskozi igral, je v četrtek prišel do nove evropske lovorike, potem ko je s soigralci v Talinu v evropskem superpokalu premagal Real Madrid po podaljških s 4:2 in na najlepši možen način začel novo sezono. V nedeljo ga čaka še začetek španskega prvenstva, ki naj bi bilo tokrat zanimivo, kot že dolgo ni bilo. Tudi zaradi Atletica, ki bo zagotovo konkurenčen v boju za najvišje mesto. Sezono začenja v ponedeljek na težkem gostovanju pri Valencii. Tekma na Mestalli se začne ob 20. uri, slovenskega vratarja pa seveda pričakujemo v prvi postavi zmagovalca lige Europa.

Miha Mevlja je lahko zelo zadovoljen s tem, kako je v novo sezono vstopil njegov klub. Foto: Getty Images

Branilci:

Kenan Bajrić: Slovan iz Bratislave, ki se je med tednom poslovil od Evrope, je trenutno vodilni slovaški prvoligaš, tam bo poskušal ostati tudi po nedelji, ko ga ob 18. uri čaka gostovanje pri Ružomberoku, ki je trenutno na tretjem mestu lestvice. Igral naj bi od prve minute.

Jure Balkovec: Hellas Verona bo z novo sezono v drugi italijanski ligi začela v nedeljo ob 18. uri, ko bo gostila Padovo.

Miha Blažič: Ferencvaroš, ki je v prejšnji sezoni v zaključku zapravil naslov prvaka in pristal na drugem mestu, je v novi sezoni prve madžarske lige zelo zanesljiv. Z maksimalnim izkupičkom 12 točk je po štirih tekmah na vrhu. Tudi po zaslugi slovenskega branilca, ki vseskozi igra, in tako naj bi bilo tudi v soboto, ko bo Ferencvaroš gostil Paksi.

Matija Boben: Rostov bo v ruski premier ligi v nedeljo ob 20.30 gostil Yenisey, nekdanji branilec Gorice, ki v tej sezoni še ni igral, pa naj tudi tokrat ne bi dobil priložnosti za igro.

Bojan Jokić: Ufa, ki se je med tednom prebila v play-off lige Europa, bo v ruski premier ligi na delu v ponedeljek, ko bo ob 18.30 gostovala v Moskvi pri tamkajšnjem Dinamu. Od prve minute naj bi zaigral tudi kapetan slovenske reprezentance, ki je kapetan tudi pri Ufi.

Luka Krajnc: Novinec v prvi italijanski ligi Frosinone bo v ponedeljek v prvi italijanski ligi gostoval pri Atalanti, tekma v Bergamu se začne ob 20.30. Nekdanji branilec Maribora naj bi na priložnost čakal na klopi.

Miha Mevlja: Zenit, ki je v Evropi proti Dinamu iz Minska v kvalifikacijah za ligo Europa prišel do velikega preobrata (na povratni tekmi je zmagal s kar 8:1 in nadoknadil zaostanek z 0:4), bo v ruski premier ligi na delu spet v nedeljo, ko bo ob 18. uri gostil Ural. Zenitu gre na domačem terenu odlično, na prvih treh tekmah je trikrat zmagal in tokrat lovi četrto zmago v nizu. Proti predzadnjeuvrščenemu Uralu je seveda favorit, v lov na novo zmago pa naj bi se podal tudi z izkušenim slovenskim reprezentantom, ki bo tudi tokrat nastopil od prve minute.

Nemanja Mitrović: Jagiellonia, ki se je med tednom poslovila od lige Europa in je trenutno na drugem mestu prve poljske lige, bo v nedeljo ob 18. uri gostila Piast Gliwice. Izkušeni slovenski branilec naj bi tudi tokrat igral od prve minute.

Aljaž Struna: Palermo bo novo sezono v drugi italijanski ligi začel v soboto ob 18. uri, ko bo gostoval pri Salernitani.

Nejc Skubic: Konyaspor bo v drugem krogu prve turške lige v soboto ob 20.45 gostoval pri Antalyasporu. Kranjčan naj bi igral od prve minute.

Vezisti:

Domen Črnigoj: Lugano bo tokrat dejaven v švicarskem pokalu, v katerem ga v nedeljo ob 15. uri čaka tekma proti petoligašu Dietikonu.

Josip Iličić: najboljši posameznik slovenske reprezentance v zadnjem kvalifikacijskem ciklusu ima težave z zdravjem, zaradi katerih je končal v bolnišnici, zato v zadnjih treh tednih ni treniral. Pri Atalanti, ki se je med tednom zlahka uvrstila v play-off za ligo Europa, sicer upajo, da bo lahko na prvi tekmi nove sezone vsaj na klopi, a je to težko verjetno, vprašljiv pa je tudi njegov nastop na prvi reprezentančni akciji v ligi narodov - septembrskih tekmah proti Bolgariji doma in Cipru v gosteh. Atalanto sicer v ponedeljek ob 20.30 v prvi italijanski ligi čaka domača tekma z novincem v ligi Frosinonejem.

Kevin Kampl: Ta konec tedna z novo sezono začenjajo tudi nemški prvoligaši, slovenskega vezista pa z RB Leipzigom, ki je med tednom napredoval v play-off lige Europa, v nedeljo ob 18. uri čaka prav zanimiva tekma. Pomeril se bo proti klubu, za katerega je navijal v mladosti in bil pred odhodom v Leipzig tudi njegov član, s soigralci bo gostoval na štadionu Signal-Iduna-Park pri Borussii Dortmund.

Rene Krhin: z Nantesom bo v prvi francoski ligi v soboto ob 20. uri gostoval pri Dijonu. Na prvi tekmi nove sezone je izkušeni slovenski vezist obsedel na klopi, kako pa bo tokrat?

Jasmin Kurtić: Spal z novo sezono v prvi italijanski ligi začenja v nedeljo, ko bo ob 20.30 gostoval pri Bologni. Z Belokrajncem v prvi postavi, kot pravijo informacije, ki prihajajo z Apeninskega polotoka.

Žan Majer: Rostov bo v ruski premier ligi v nedeljo ob 20.30 gostil Yenisey, nekdanji vezist Domžal, ki podobno kot njegov soigralec in rojak Boben v tej sezoni še ni igral, naj prav tako ne bi nastopil.

Rajko Rotman: Kayserispor bo v prvi turški ligi v soboto ob 18.15 gostoval pri Bursasporju, Mariborčan pa naj bi igral od prve minute.

Leo Štulac: Parma bo prvič po treh letih spet zaigrala v prvi italijanski ligi, potem ko se je po kolapsu in padcu v amatersko ligo ekspresno vrnila med elito, del zgodovinske tekme pa naj bi bil tudi Slovenec. Nekdanji vezist Kopra, ki je v Parmo prišel poleti iz Venezie, naj bi na nedeljski domači tekmi proti Udineseju (20.30) igral od prve minute.

Benjamin Verbič: Vojničanu gre na začetku nove sezone sijajno. Najprej se je s Kijevskim Dinamom veselil zmage v ukrajinskem superpokalu, potem je dvakrat zadel proti praški Slaviji v 3. krogu kvalifikacij za ligo prvakov in Dinamu pomagal do play-offa za elitno evropsko nogometno ligo, v kateri ga čakata tekmi proti slovitemu Ajaxu iz Amsterdama, v zadnjem prvenstvenem krogu pa zadel za zmago nad velikim tekmecem Kijevčanov Šahtorjem Doneckom. Dinamo ima po treh tekmah stoodstoten izkupiček, ki ga bo poskušal ohraniti tudi po sobotni tekmi (18.30) proti Oleksandriji, ki naj bi jo slovenski krilni napadalec seveda začel v prvi postavi.

Miha Zajc: Nekdanji nogometaš Olimpije bo v nedeljo prvič po enem letu in treh mesecih spet zaigral v italijanski prvi ligi, v katero se je lani ekspresno vrnil z Empolijem in pri drugoligaškem naslovu blestel. Ko je prvič igral v najmočnejši nogometni ligi na Apeninskem polotoku, je imel povsem drugačen status, kot ga ima zdaj, ko je eden od najpomembnejših v toskanskem moštvu. Empoli bo sicer ob 20.30 gostil Cagliari. Vezist iz Šempetra pri Gorici naj bi igral od prve minute.

Tim Matavž je v novo sezono nizozemskega prvenstva vstopil z zadetkom proti klubu, do katerega goji veliko pozitivnih čustev. Foto: Getty Images

Napadalci:

Robert Berić: Saint Etienne bo v drugem krogu prve francoske lige v nedeljo ob 15. uri gostoval pri Strasbourgu, Krčana pa verjetno spet ne bo v ekipi, saj ima težave s poškodbo, čeprav naj bi obstajalo nekaj možnosti, da bo pripravljen.

Roman Bezjak: Čeprav se je še pred nekaj tedni zdelo, da bo zapustil Poljsko in za Jagiellonio, ki se je med tednom poslovila od lige Europa, ni igral, je bil na zadnjih treh prvenstvenih tekmah vselej v prvi postavi in na zadnjih dveh, ko se je s soigralci veselil vseh treh točk, tudi zmagal. Tako naj bi bilo tudi v nedeljo ob 18. uri, ko bo Jagiellonia v prvi poljski ligi, v kateri je trenutno na drugem mestu, gostila Piast Gliwice.

Tim Matavž: Izkušeni primorski napadalec je z novo sezono elitne nizozemske lige začel odlično. Njegov Vitesse, ki se je med tednom poslovil od lige Europa, je zmagal, sam pa je zadel. V podobnem slogu si želi nadaljevati v nedeljo, ko bo s soigralci ob 16.45 gostoval pri Heerenvenu. Najboljši strelec Vitesseja v prejšnji sezoni naj bi igral od prve minute.

Andraž Šporar: Slovan iz Bratislave, ki se je med tednom poslovil od lige Europa, je trenutno vodilni slovaški prvoligaš, nekdanji golgeter Olimpije pa s štirimi prvenstvenimi goli njegov najboljši strelec in tudi na vrhu liste strelcev v najmočnejšem slovaškem nogometnem tekmovanju. Svoj izjemen strelski izkupiček bo poskušal izboljšati v nedeljo, ko ga ob 18. uri čaka gostovanje pri Ružomberoku, ki je trenutno na tretjem mestu lestvice. Igral naj bi od prve minute.

Na seznamu so nogometaši, ki so se znašli na prvem reprezentančnem seznamu novega selektorja Tomaža Kavčiča za prijateljski tekmi proti Avstriji v Celovcu in Belorusiji v Ljubljani marca letos, oziroma nogometaši, ki so bili na zadnjem reprezentančnem seznamu konec maja za gostovanje proti Črni gori v Podgorici.

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini:

Jon Gorenc Stanković (Huddersfield Town) Anglija, 1. liga Manchester City - Huddersfield Town, nedelja 14.30 Zlatko Dedić (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga Wacker Innsbruck - St. Pölten, sobota 17.00 Patrik Eler (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga Wacker Innsbruck - St. Pölten, sobota 17.00 Alen Ožbolt (Hartberg) Avstrija, 1. liga Salzburg - Hartberg, sobota 17.00 Rajko Rep (Hartberg) Avstrija, 1. liga Salzburg - Hartberg, sobota 17.00 Žan Pelko (Austria Celovec) Avstrija, 2. liga Austria Celovec - Wacker Innsbruck II, petek 19.10 Nicolas Rajsel (Oostende) Belgija, 1. liga Kortrijk - Oostende, sobota 20.30 Željko Filipović (Dinamo Brest) Belorusija, 1. liga Ta konec tedna nima tekme. Ernest Grvala (GOŠK Gabela) BiH, 1. liga Krupa na Vrbasu - GOŠK Gabela, sobota 17.00 Emil Velić (Mladost Doboj Kakanj) BiH, 1. liga Radnik Bijeljina - Mladost Doboj, sobota 17.00 Miha Vidmar (GOŠK Gabela) BiH, 1. liga Krupa na Vrbasu - GOŠK Gabela, sobota 17.00 Andraž Struna (Anorthosis Famagusta) Ciper, 1. liga Sezona se bo začela 25. avgusta. Saša Aleksander Živec (Omonia Nikozija) Ciper, 1. liga Sezona se bo začela 25. avgusta. Matija Širok (Pafos) Ciper, 1. liga Sezona se bo začela 25. avgusta. Damjan Vuklišević (Slovan Liberec) Češka, 1. liga Slovan Liberec - Bohemians, sobota 17.00 Aleš Mertelj (MFK Karvina) Češka, 1. liga MFK Karvina - Viktoria Plzen, nedelja 15.00 Gregor Sikošek (Bröndby) Danska, 1. liga Bröndby - Esbjerg, nedelja 18.00 Denis Petrić (Guingamp) Francija, 1. liga Guingamp - PSG, sobota 17.00 Jan Repas (Caen) Francija, 1. liga Caen - Nice, sobota 20.00 Milan Kocić (Panionios) Grčija, 1. liga Sezona se bo začela konec meseca. Matic Kotnik (Panionios) Grčija, 1. liga Sezona se bo začela konec meseca. Marko Nunić (Larissa) Grčija, 1. liga Sezona se bo začela konec meseca. Erik Janža (Osijek) Hrvaška, 1. liga Dinamo Zagreb - Osijek, petek 20.00 Petar Stojanović (Dinamo Zagreb) Hrvaška, 1. liga Dinamo Zagreb - Osijek, petek 20.00 Rene Mihelič (Delhi Dynamos) Indija, 1. liga Prvenstvo se začne septembra. Matej Poplatnik (Kerala Blasters) Indija, 1. liga Prvenstvo se začne septembra. Valter Birsa (Chievo) Italija, 1. liga Chievo - Juventus, sobota 18.00 Boštjan Cesar (Chievo) Italija, 1. liga Chievo - Juventus, sobota 18.00, zaradi poškodbe kolena ne bo kandidiral za tekmo. Samir Handanović (Inter) Italija, 1. liga Sassuolo - Inter, nedelja 20.30 Rok Vodišek (Genoa) Italija, 1. liga Konec tedna zaradi tragedije v Genovi ne bo igral dvoboja. Siniša Anđelković (Venezia) Italija, 2. liga Italijanska druga liga se začne prihodnji konec tedna. Enej Jelenič (Carpi) Italija, 2. liga Italijanska druga liga se začne prihodnji konec tedna. Zlatan Ljubijankić (Urawa Reds) Japonska, 1. liga Shimizu S-Pulse - Urawa Reds, nedelja 11.00 Nejc Pečnik (Tochigi) Japonska, 2. liga Tochigi - Avispa Fukuoka, sobota 12.00 Dejan Trajkovski (Akademija Puškaš) Madžarska, 1. liga Puškaš - Varda, sobota 19.30 Ivica Guberac (Floriana) Malta, 1. liga Floriana - Sliema Wanderers, petek 19.00 Nik Omladič (Greuther Fürth) Nemški pokal, 1. krog Greuther Fürth - Borussia Dortmund, ponedeljek 20.45 Jovan Vidović (Meppen) Nemčija, 3. liga Ta konec tedna nima prvenstvene tekme. Etien Velikonja (Willem II) Nizozemska, 1. liga Groningen - Willem II, petek 20.00 Haris Vučkić (Twente) Nizozemska, 2. liga Twente - Sparta Rotterdam, petek 20.00 Filip Valenčič (Stabaek) Norveška, 1. liga Stabaek - Molde, nedelja 18.00 Slobodan Vuk (Tromsö) Norveška, 1. liga Valerenga - Tromsö, nedelja 20.00 Damjan Bohar (Zaglebie Lubin) Poljska, 1. liga Cracovia Krakov - Zaglebie Lubin, petek 18.00 Goran Cvijanović (Arka Gdynia) Poljska, 1. liga Wisla Plock - Arka Gydinia, sobota 18.00 Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljska, 1. liga Jagiellonia Bialystok - Piast Gliwice, nedelja 18.00 Dejan Lazarević (Jagiellonia Bialystok) Poljska, 1. liga Jagiellonia Bialystok - Piast Gliwice, nedelja 18.00 Matej Palčič (Wisla Krakov) Poljska, 1. liga Lech Poznan - Wisla Krakov, nedelja 18.00 Matej Pučko (Korona Kielce) Poljska, 1. liga Miedz Legnica - Korona Kielce, petek 20.30 Dejan Vokić (Zaglebie Sosnowiec) Poljska, 1. liga Legia Varšava - Zaglebie Sosnowiec, nedelja 15.30 Žiga Škoflek (Stal Mielec) Poljska, 2. liga Stal Mielec - Podbeskidzie, petek 20.30 Dalibor Volaš (GKS Katowice) Poljska, 2. liga GKS Katowice - Wigry Suwalki, sobota 20.00 Gregor Balažic (Ural) Rusija, 1. liga Zenit - Ural, nedelja 18.00 Lovro Bizjak (Ufa) Rusija, 1. liga Dinamo Moskva - Ufa, ponedeljek 18.30 Jaka Bijol (CSKA Moskva) Rusija, 1. liga CSKA Moskva - Arsenal Tula, sobota 15.30 Denis Popović (Orenburg) Rusija, 1. liga Anži - Orenburg, petek 18.30 Miral Samardžić (Krila Sovjetov Samara) Rusija, 1. liga Krila Sovjetov Samara - Lokomotiva Moskva, nedelja 15.30 Kenan Fatkić (Thun) Švica, pokal Veyrier Sports - Thun, sobota 17.00 Nejc Mevlja (Schaffhausen) Švica, pokal Freienbach - Schaffhausen, nedelja 14.30 Danijel Šturm (Chiasso) Švica, pokal Bellach - Chiasso, sobota 17.30 Matic Fink (Rizespor) Turčija, 1. liga Akhisarspor - Rizespor, nedelja 18.15 Boban Jović (Bursaspor) Turčija, 1. liga Bursaspor - Kayserispor, 18.15 Antonio Delamea Mlinar (New England Revolution) ZDA in Kanada, liga MLS DC United - New England, ponedeljek 1.30