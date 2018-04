Matjaž Kek se lahko že zvečer zelo približa Dinamu

Slovenski nogometaši na delu v tujini

Matjaž Kek se lahko Dinamu približa na šest točk

Matjaž Kek upa na zmago v Zagrebu. Foto: Vid Ponikvar , ki se po izpadu iz pokala z Rijeko na Hrvaškem poteguje samo še za prvenstveno lovoriko, ki jo brani, nov prvenstveni izziv čaka že danes. Po petih zmagah in remiju na zadnjih šestih prvenstvenih tekmah se zdi zmaga pri zadnjeuvrščenem Rudešu zelo verjetna. , ki se po izpadu iz pokala z Rijeko na Hrvaškem poteguje samo še za prvenstveno lovoriko, ki jo brani, nov prvenstveni izziv čaka že danes. Po petih zmagah in remiju na zadnjih šestih prvenstvenih tekmah se zdi zmaga pri zadnjeuvrščenem Rudešu zelo verjetna. Če bo Rečanom uspelo, se bodo vodilnemu Dinamu iz Zagreba, ki vodi, lahko vsaj za en dan približali na vsega šest točk zaostanka, ob tem pa lahko, prav tako za en dan, na drugem mestu preskočijo splitski Hajduk, ki ima pred njimi točko prednosti.



Tekma v Zagrebu se bo začela ob 18. uri.

Jana Oblaka z Atleticom, ki je drugi, v nedeljo v Španiji čaka tekma z Levantejem, ki je 17. Foto: Getty Images

Vratarji:

Jan Oblak: po uspešnem četrtkovem nastopu v Evropi in uvrstitvi v polfinale lige Europa slovenskega vratarskega zvezdnika z drugouvrščenim Atleticom v španskem prvenstvu nov preizkus čaka v nedeljo, ko bo ob 16.15 gostil Levante. Škofjeločan bo tekmo seveda začel v prvi postavi.

Vid Belec: na debi med vratnicama Sampdorie čaka že vse od januarja, ko je prišel v Genovo. Nič ne kaže, da ga bo dočakal ta konec tedna. S Sampdorio ga v nedeljo ob 18. uri čaka gostovanje pri ranjenem Juventusu, ki bo po boleči sredini izkušnji v ligi prvakov prav gotovo zelo motiviran. Slovenski vratar naj bi tekmo začel na klopi.

Jan Koprivec: s Pafosom bo v ligi za obstanek ciprskega prvenstva po desetdnevnem prazničnem premoru na delo v nedeljo ob 17. uri, ko bo gostil Neo Salamis.

Miha Mevlja bo z Zenitom v Rusiji gostil rojaka Mirala Samardžića (Anži Mahačkala). Foto: Getty Images

Branilci:

Kenan Bajrić: s Slovanom iz Bratislave bo v prvi slovaški ligi v soboto ob 15. uri gostil Trenčin.

Jure Balkovec: z Barijem bo v drugi italijanski ligi na delu v soboto ob 15. uri, ko bo s soigralci gostoval pri Pesari.

Bojan Jokić: z Ufo bo novopečeni kapetan Slovenije v ruski premier ligi na delu v nedeljo, ko bo ob 15.30 gostil moskovski CSKA. Igral naj bi od prve minute.

Luka Krajnc: s Frosinonejem, ki se poteguje za preboj v prvo italijansko ligo, bo v drugi italijanski ligi na delu v soboto, ko bo ob 15. uri gostil Spezio.

Miha Mevlja: z Zenitom bo v ruski premier ligi na delu v soboto ob 15.30, ko bo gostil Anži Mahačkalo Mirala Samardžića. Igral naj bi od prve minute.

Nemanja Mitrović: z Jagiellonio, ki je bila dolgo časa vodilna, a je zdaj padla na tretje mesto poljske prve lige, bo v soboto ob 20.30 gostoval pri Koroni iz Kielc, katere član je Goran Cvijanović.

Aljaž Struna: s Palermom, ki se poteguje za prvo ligo, bo v drugi italijanski ligi v soboto ob 15. uri gostil Cremonese.

Nejc Skubic: strelec kar sedmih prvenstvenih golov v tej sezoni bo v prvi turški ligi s Konyasporom v nedeljo ob 15. uri gostoval pri Antalyasporu. Igral naj bi od prve minute.

Benjamina Verbiča v soboto čaka največji derbi ukrajinskega nogometa. Foto: Vid Ponikvar

Vezisti:

Valter Birsa: s Chievom ga v prvi italijanski ligi v soboto ob 18. uri čaka domača tekma s Torinom. Začel naj bi jo na klopi Verončanov.

Domen Črnigoj: z Luganom ga v prvi švicarski ligi v soboto ob 19. uri čaka domača tekma s Thunom.

Josip Iličić: odkar se je vrnil z zadnje reprezentančne akcije, ne igra, saj se je na tekmi proti Belorusiji poškodoval. Tako naj bi bilo tudi v soboto, ko Atalanto v prvi italijanski ligi ob 20.45 čaka domača tekma z Interjem Samirja Handanovića.

Kevin Kampl: z RB Leipzigom, s katerim je po bolečem porazu proti Bayerju Leverkusnu v zadnjem prvenstvenem krogu z 1:4 v četrtek doživel še poraz z 2:5 proti Marseillu in se poslovil od lige Europa, ga v nedeljo ob 18. uri čaka gostovanje pri Werderju Bremnu v prvi nemški ligi. Tekmo naj bi začel v prvi postavi.

Rene Krhin: z Nantesom ga v prvi francoski ligi v soboto ob 20. uri čaka domača tekma proti Dijonu, na kateri naj bi igral od prve minute.

Jasmin Kurtić: s Spalom ga v prvi italijanski ligi v nedeljo ob 12.30 čaka gostovanje pri njegovem nekdanjem klubu Fiorentini, ki naj bi jo začel v prvi postavi gostov.

Rajko Rotman: z Götzepejem ga v prvi turški ligi v nedeljo ob 15. uri čaka domača tekma z Bursasporjem. Tekmo naj bi začel na klopi.

Leo Štulac: z Venezio ga v drugi italijanski ligi v soboto ob 15. uri čaka gostovanje pri Perugii.

Benjamin Verbič: s kijevskim Dinamom, za katerega je do zdaj na šestih nastopih dosegel dva gola – med strelce se je vpisal tudi na zadnji tekmi –, ga v soboto ob 16. uri čaka tekma, ki se je veseli že nekaj časa. Sodeloval bo na največjem derbiju ukrajinskega nogometa, z Dinamom bo gostoval pri Šahtarju Donecku. Dinamo sicer za Šahtarjem na lestvici zaostaja za šest točk in je drugi. Vojničan naj bi tekmo začel v prvi postavi.

Miha Zajc: Empoli, ki tudi po zaslugi primorskega vezista premočno vodi v drugi italijanski ligi in je na dobri poti, da se ekspresno vrne med elito, bo v soboto ob 15. uri gostil Pro Vercelli.

Tim Matavž za Vitesse v letošnjem letu še ni zadel. Bo Primorcu to uspelo v soboto? Foto: Getty Images

Napadalci:

Robert Berić: navijači Saint Etienna so vse glasnejši v želji, da bi ga po dveh tekmah, ki jih je prebil na klopi, spet videli v začetni postavi, a naj bi tudi sobotno tekmo prve francoske lige proti Strasbourgu v gosteh (ob 20. uri), začel na klopi.

Roman Bezjak: z Jagiellonio, ki je bila dolgo časa vodilna, a je zdaj padla na tretje mesto poljske prve lige, bo v soboto ob 20.30 gostoval pri Koroni iz Kielc, katere član je Goran Cvijanović.

Tim Matavž: z Vitessejem bo v soboto ob 19.45 v prvi nizozemski ligi gostil Sparto Rotterdam. Igral naj bi od prve minute.

Andraž Šporar: s Slovanom iz Bratislave bo v prvi slovaški ligi v soboto ob 15. uri gostil Trenčin.

Na seznamu so nogometaši, ki so se znašli na prvem reprezentančnem seznamu novega selektorja Tomaža Kavčiča za prijateljsko tekmo proti Avstriji v Celovcu in Belorusijo v Ljubljani marca letos.

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini: