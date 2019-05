Oblaka ujeli z Ronaldom in zvezdniki Reala

Slovenski trener na delu v tujini:

Najlažja naloga na papirju za Elsnerja Luka Elsner v skupini za preboj v ligo Europa po sedmih od desetih krogov zaostaja le za enim tekmecem. Foto: Vid Ponikvar Mladi slovenski trener Luka Elsner je v tej sezoni z belgijskim drugoligašem Unionom Saint-Gilloisejem nase opozoril v pokalu, kjer je izpadel šele v polfinalu (izločil ga je prav tako drugoligaš Mechelen, ki je pozneje postal tudi zmagovalec), v skupinskem delu druge lige pa je osvojil tretje mesto. Zdaj bi lahko presenetil še v kvalifikacijah za nastop v ligi Europa, kjer je na odličnem drugem mestu. V soboto bo v 8. krogu posebne kvalifikacijske skupine za ligo Europa ob 20.30 na domačem stadionu pričakala zadnjeuvrščeni Royal Excel Mouscron, ki je v tem delu tekmovanja zbral le štiri točke. Elsnerjeva četa jih je kar štirikrat več in na lestvici zaostaja le za Kortrijkom (18). Prvo mesto skupine B prinaša nadaljevanje boja za Evropo, vstop v polfinale play-offa, zato bi bil podvig drugoligaša iz Bruslja deležen še toliko večje pozornosti in veljave. Vseeno pa z morebitnim prebojem Uniona v Evropo ne bo nič, saj klub zaradi dotrajanega stadiona ni zaprosil za evropsko licenco. Tako Elsnerjev Union, če bi osvojil prvo tekmo v svoji skupini, sploh ne bi odigral odločilnega dvoboja za zagotovitev evropske vozovnice.

Slovenski reprezentanti na delu v tujini:

Vratarji:

Vid Belec: Sampdoria bo v 36. krogu prve italijanske lige v nedeljo ob 15. uri gostila Empoli, ki se krčevito bori za obstanek. Slovenski vratar v tej sezoni še ni branil za moštvo iz Genove. Tudi tokrat je napovedan na klopi za rezervne igralce. Prednost naj bi dobil prvi klubski vratar Emil Audero.

Matic Kotnik: Panionios je redni del grškega prvenstva končal na šestem mestu, nekdanji vratar Celja pa ima še vedno težave s poškodbo roke, zaradi katere ni branil že dva meseca. Zaradi zdravstvenih težav je moral odpovedati tudi marčevsko reprezentančno akcijo.

Jan Oblak je v sredo spremljal v živo teniško poslastico v Madridu. Na igrišču je navduševal Rafael Nadal, Slovenec pa je bil nastanjen v častni tribuni, na kateri ni manjkalo znamenitih nogometnih imen. Poleg njega so bili Brazilec Ronaldo, Luka Modrić, Sergio Ramos, Filipe Luis, Lucas Vazquez ... Foto: Guliver/Getty Images

Jan Oblak: Atletico Madrid se bo v 37. krogu španskega prvenstva še zadnjič v tej sezoni predstavil na domačih tleh. Na Wandi Metropolitanu bo v nedeljo ob 18.30 v enem najbolj zanimivih dvobojev predzadnjega kroga la lige pričakal Sevillo, ki se še vedno poteguje za četrto mesto. Rdeče-beli za matematično zagotovitev končnega drugega mesta potrebujejo le še točko.

Škofjeločan, ki je pred kratkim podaljšal zvestobo rdeče-belim in poskrbel za dvig prejemkov, na Otoku pa ga omenjajo kot prvi izbor Manchester Uniteda, če bi poleti Old Trafford zapustil Španec David de Gea, bo poskušal prejeti čim manj zadetkov in s tem ohraniti vodstvo v točkovanju za prejemnika nagrade zamora. V tej sezoni je v španskem prvenstvu prejel le 26 zadetkov, skupno pa na 152 tekmah španskega prvenstva zgolj 93.

Če v zadnjih dveh krogih ne bo prejel čudežno velikega števila zadetkov, bo še četrtič zapored prejemnik nagrade zamora, s čimer bi se na rekordnem seznamu izenačil z nekdanjim čuvajem mreže Barcelone Victorjem Valdesom. Katalonec je zamoro prejel štirikrat zapored med letoma 2009 in 2012, skupno pa priznanje, ki ga podeljuje španski športni dnevnik Marca, prejel kar petkrat! Oblak, ki je star 26 let in je pred njim še ogromno dokazovanj v vrhunskem nogometu, bi lahko v prihodnosti napadel tudi ta rekord. Njegov največji tekmec za pridobitev priznanja v tej sezoni je čuvaj mreže četrtouvrščenega presenečenje sezone Getafeja David Soria (31 prejetih zadetkov).

Oblak zaploskal Nadalu Prvi vratar Atletica in slovenske reprezentance je velik ljubitelj športa. Poleg nogometa obožuje tudi košarko, kjer blesti njegova sestra, slovenska reprezentantka in udeleženka letošnjega zaključnega turnirja lige prvakinj Teja Oblak, rad pa ima tudi tenis. V sredo si je tako z veseljem ogledal v živo dvoboj med Špancem Rafaelom Nadalom in mladim Kanadčanom Felixom Augerjem Aliassimejem. V častni loži ni manjkalo znanih imen, saj so v neposredni bližini sedeli številni zdajšnji in nekdanji zvezdniki madridskih velikanov. Dvoboj so tako spremljali tudi Brazilec Ronaldo (Ronaldo Luiz Nazario de Lima), Luka Modrić, Sergio Ramos, Lucas Vazquez, Filipe Luis … Fotografi so tako kar tekmovali med seboj, kdo bo na fotografijo ujel več zvezdnikov.

Branilci:

Jure Balkovec: Hellas Verona je v krizi. Slasti zmage ni dočakala že kar osem tekem, vse od 8. marca, na lestvici pa je zdrsnila na deveto mesto! V soboto bo poskušala negativen niz pretrgati v 36. krogu druge italijanske lige, ko bo v mestu ljubezni ob 15. uri pričakala Foggio. Zaveda se, da dodatne kvalifikacije za serie A zagotavlja le osem najboljših mest, zato bo napadala zmago.

Miha Blažič je postal prvič državni prvak. Foto: Vid Ponikvar

Miha Blažič: Ferencvaroš je postal madžarski prvak že tri kroge pred koncem prvenstva. Osvojil je jubilejni 30. naslov madžarskega prvaka in je prvič najboljši po letu 2016. Pred najbližjim zasledovalcem Vidijem kar 13 točk prednosti. V predzadnjem krogu bo v soboto ob 19.30 gostil tretjeuvrščeni Debrecen. To bo zadnja domača tekma v sezoni, ki je navijačem velikana iz Budimpešte ponudila veliko lepega.

Bojan Jokić: Ufa bo v 28. krogu ruskega prvenstva v nedeljo ob 15.30 gostovala pri moskovskemu Spartaku, ki se poteguje za Evropo. Ufa zaseda 14. mesto, ki pelje v dodatne kvalifikacije za obstanek v ruski prvi ligi, do konca rednega dela sezone pa so le še trije krogi.

Miha Mevlja: Rostov bo v petek v 28. krogu ruskega prvenstva ob 13. uri gostoval pri moskovskem Dinamu in poskušal na lestvici ohraniti sedmo mesto.

Nemanja Mitrović: Jagiellonia Bialystok bo v nedeljo v skupini za prvaka v poljskem prvenstvu gostovala pri drugouvrščenem Piastu iz Gliwic. Tekma se bo začela ob 13. uri, rumeno-rdeči pa želijo ohraniti četrto mesto, ki zagotavlja nastop v Evropi. Nekdanji kapetan Olimpije na zadnji tekmi, ko se je na Poljskem še razpredalo o razlogih, zaradi katerih je prejšnji teden v finalu pokala ostal prikovan na klop, ni kandidiral za nastop. Uraden razlog je bila poškodba, zdaj pa naj bi bil že nared za dvoboj.

Nejc Skubic: desni bočni branilec, ki je marca zaradi osebnih razlogov odpovedal sodelovanje v reprezentanci na začetku kvalifikacijskega ciklusa za EP 2020, bo v nedeljo ob 15. uri s Konyasporjem gostil četrtouvrščeni Trabzonspor.

Petar Stojanović: Dinamo Zagreb je novi (stari) hrvaški prvak, saj ima pred Rijeko štiri kroge pred koncem prvenstva neulovljivih 20 točk prednosti. Modri iz hrvaške prestolnice so se uvrstili tudi v finale hrvaškega pokala, kjer se bodo pomerili z Rijeko. Z izbranci nekdanjega trenerja Olimpije Igorja Bišćana bodo imeli opravka tudi v soboto, ko bodo gostovali na Rujevici ob 19. uri. To bo veliki derbi 33. kroga hrvaškega prvenstva.

Branilec Aljaž Struna in vratar Joe Willis odlično sodelujeta v obrambi Houstona. Foto: Reuters

Aljaž Struna: Houston Dynamo bo v severnoameriški profesionalni ligi MLS v nedeljo ob 4. uri zjutraj po slovenskem času gostoval pri Seattle Sounders. Houstonu gre v tej sezoni odlično. Na osmih tekmah zbral kar 19 točk in na lestvici vzhodne konference zaseda visoko tretje mesto. Zaostaja le za kluboma iz Los Angelesa, ki pa sta odigrala več tekem od Dynama.

Andraž Struna: Anorthosis Famagusta bo v ciprskem prvenstvu v skupini za obstanek v nedeljo ob 18.15 gostoval pri moštvu Alki Oroklinis.

Vezisti:

Jaka Bijol: četrtouvrščeni CSKA Moskva bo v nedeljo v velikem derbiju 28. kroga ruskega prvenstva ob 18. uri gostoval pri prvaku Zenitu v St. Peterburgu. Moskovčani za tretjim mestom, ki zagotavlja kvalifikacije za ligo prvakov, zaostajajo dve točki. Mladi Korošec se je v prejšnjem krogu vpisal med strelce. V krstni sezoni v Rusiji je prispeval tri zadetke.

Damjan Bohar: šestouvrščeni Zaglebie Lubin bo v petem krogu poljske lige za prvaka, kjer nastopa osem najboljših klubov po rednem delu poljskega prvenstva, v nedeljo ob 18. uri gostoval v Gdansku pri Lechii. Sedemindvajsetletni Prekmurec je v tej sezoni dosegel že devet zadetkov.

Domen Črnigoj se bo v soboto pomeril proti rojaku Kenanu Fatkiću v obračunu za Evropo. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Domen Črnigoj: Lugano bo v prvi švicarski ligi v 33. krogu v soboto gostoval ob 19. uri pri Thunu. To bo neposredni obračun za tretje mesto, ki seveda prinaša nastop v Evropi. Obeta se slovenski obračun, saj pri gostiteljih nastopa občasni mladi reprezentant Kenan Fatkić.

Jon Gorenc Stanković: Huddersfield Town se poslavlja od angleške elite. Zadnjič bo v angleškem prvenstvu nastopil v nedeljo, ko bo ob 16. uri gostoval v Southamptonu. To bo tekma zadnjega kroga premier league.

Josip Iličić: Atalanta je na pragu ogromne senzacije. Tri kroge pred koncem italijanskega prvenstva zaseda izjemno četrto mesto, ki ob koncu sezone zagotavlja druženje z elito v ligi prvakov. Za tretjeuvrščenim Interjem zaostaja le še točko. V soboto bo v uvodni tekmi 36. kroga italijanskega prvenstva ob 15. uri gostila Genoo. Kranjčan naj bi nastopil od prve minute.

V Bergamu nastaja prava umetnina, na kateri bo v ospredju tudi podoba Iličića. Posvečena je vstopu Atalante v finale italijanskega pokala.

Za Iličića, ki igra v življenjski formi, vlada ogromno zanimanje. Že pozimi ga je želela v svoje vrste pripeljati Roma, a je raje ostal zvest Atalanti. Pred kratkim se je omenjalo veliko zanimanje Interja, da bi ga pripeljal na San Siro kot svojevrstno zamenjavo za Ivana Perišića, zanj pa se zanima tudi Napoli, ki ga vodi Carlo Ancelotti. Vodstvo Atalante se zaveda, da bo težko zadržalo razigranega Slovenca, ki ima sklenjeno pogodbo s klubom do poletja 2020, zato je zanj odredilo zelo visoko odškodnino.

Če bo kdo hotel kupiti vročega Slovenca, bo moral ponuditi kar 50 milijonov evrov. Pri Romi se obeta veliko sprememb, saj ne bo odšel le trener, ampak tudi športni direktor. Eden izmed kandidatov za novega stratega sinov volkulj je tudi Gian Piero Gasperini, ki z Atalanto skrbi za veliko senzacijo in zelo všečno igro. Če bi se preselil v Rim, bi zagotovo poskušal s seboj pripeljati tudi Iličića.

Rene Krhin: Nantes bo v 36. krogu francoskega prvenstva, kjer si je že zagotovil obstanek, v soboto gostoval ob 20. uri v Nici. Štajerec zaradi težav z gležnjem najverjetneje ne bo kandidiral za nastop, kanarčki pa zasedajo položaj na sredini razpredelnice.

Jasmin Kurtić bo skušal prekrižati načrte italijanskemu podprvaku Napoliju. Foto: Reuters

Jasmin Kurtić: SPAL iz Ferrare si je v italijanskem prvenstvu že zagotovil obstanek. V 36. krogu serie A bo v nedeljo ob 18. uri gostil Napoli, ki bo sezono v Italiji končal na visokem drugem mestu. Belokranjec je v tej sezoni dosegel že šest zadetkov. V prejšnjem krogu se je vpisal med strelce, prispeval pa je tudi asistenco za gol.

Benjamin Verbič: Dinamo Kijev za vodilnim Šahtarjem, ki brani naslov in je v tej sezoni izločil Kijevčane v pokalu, pet krogov pred koncem zaostaja devet točk. Kijevčani bodo v soboto ob 16. uri gostili Zorjo iz Luganska, Vojničan pa ne bo kandidiral za dvoboj, saj je zaradi nedavne operacije gležnja, opravil jo je prejšnji teden na Bavarskem, že končal sezono. Na igrišča bi se lahko po zadnjih zagotovilih vrnil čez slab mesec dni, tako da bo razplet njegovega zdravstvenega stanja pozorno spremljal tudi selektor Matjaž Kek, saj čakata prihodnji mesec slovensko reprezentanco zahtevni kvalifikacijski tekmi za EP 2020 v Avstriji in Latviji. Verbič je v tej sezoni v dresu Dinama prispeval 12 zadetkov in štiri asistence.

Miha Zajc: Fenerbahče ima po skromni sezoni, v kateri je pogosto jezil navijače z neuspehi, priložnost, da se povzdigne na lestvici okrog desetega mesta. V soboto bo ob 18. uri na vročem domačem igrišču pričakal zadnjeuvrščeni Akhisar Belediyespor, za katerega nastopa Rajko Rotman, in se je v tej sezoni uvrstil v finale pokala, kjer bo branil lovoriko. Primorec v vrstah Fenerbahčeja na zadnji tekmi ni dočakal priložnosti za nastop.

Napadalca:

Robert Berić lahko z zelenimi v petek poskoči na tako želeno tretje mesto. Foto: Reuters

Robert Berić: Saint Etienne je v francoskem prvenstvu v odlični formi. Na zadnjih sedmih prvenstvenih tekmah je osvojil kar 19 točk, na lestvici pa je od tretjega mesta, ki zagotavlja kvalifikacije za ligo prvakov, oddaljen le točko! Toliko zaostaja za Lyonom. Zeleni imajo v petek priložnost, da (s tekmo več) prehitijo slovite leve iz Lyona. V uvodni tekmi 36. krogu bodo ob 20.45 gostili Montpellier, ki se prav tako poteguje za Evropo. Zaseda peto mesto, a ima kar sedem točk manj od St. Etienna, ki bi si lahko tako že v petek zagotovil najmanj četrto mesto v tej sezoni. Krčan je v tej sezoni v francoskem prvenstvu dosegel sedem zadetkov.

Andraž Šporar: Slovan iz Bratislave, ki si je že zagotovil deveti naslov prvaka v obdobju državne samostojnosti in prvega po letu 2014, bo v soboto v 30. prvenstveni tekmi v tej sezoni ob 15. uri gostil Žilino. Ljubljančan je v prvenstvu dosegel kar 23 zadetkov. Če bo do konca sezone poskrbel za novo strelsko eksplozijo, lahko ogrozi celo absolutni strelski rekord v zgodovini slovaškega prvenstva, ki ga je v sezoni 1995/96 postavil napadalec Košic Robert Semenik. Dosegel je kar 29 zadetkov. Do konca sezone bo odigral še tri tekme.

Na seznamu so vsi nogometaši, ki so se znašli na prvem seznamu novega selektorja slovenske reprezentance v letu 2019 Matjaža Keka za prvi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 proti Izraelu (1:1) in Severni Makedoniji (1:1).

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini:

Timi Max Elšnik (Northampton Town) Anglija, 4. liga Konec sezone. Zlatko Dedić (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga, liga za obstanek Rapid Dunaj - Wacker Innsbruck, sobota 17.00 Rajko Rep (Hartberg) Avstrija, 1. liga, liga za obstanek Hartberg - Magttersburg, sobota 17.00 Patrik Eler (Ried) Avstrija, 2. liga Ried - Lafnitz, sobota 14.30 Alem Pašić (Vorwärts Steyr) Avstrija, 2. liga Vorwärts Steyr - Floridsdorfer AC, petek 19.10 Žan Pelko (Austria Celovec) Avstrija, 2. liga Amstetten - Austria Celovec, nedelja 10.30 Erik Gliha (St. Truiden) Belgija, skupina za ligo Europa St. Truiden - Eupen, nedelja 20.00 Nicolas Rajsel (Roeselare) Belgija, 2. liga, skupina za obstanek Konec sezone. Roeselare si je zagotovil obstanek v drugi ligi. Elvis Džafić (Sarajevo) BiH, 1. liga Tuzla City - Sarajevo, sobota 17.00 Zaradi zdravstvenih težav ne bo kandidiral za tekmo. Emil Velić (Mladost Doboj Kakanj) BiH, 1. liga Mladost Doboj Kakanj - Široki Brijeg, sobota 17.00 Dino Martinović (Etar) Bolgarija, 1. liga, skupina za obstanek Etar - Lokomotiv Plovdiv, petek 16.15 Alen Ožbolt (Lokomotiv Plovdiv) Bolgarija, 1. liga, skupina za obstanek Etar - Lokomotiv Plovdiv, petek 16.15 Roman Bezjak (Apoel Nikozija) Ciper, 1. liga, skupina za prvaka Omonia Nikozija - Apoel Nikozija, sobota 17.00 Apoel si je že zagotovil naslov ciprskega prvaka. Saša Aleksander Živec (Omonia Nikozija) Ciper, 1. liga, skupina za prvaka Omonia Nikozija - Apoel Nikozija, sobota 17.00 Jan Koprivec (Pafos) Ciper, 1. liga, skupina za obstanek Pafos - Enosis Paralimni, nedelja 18.15 Matija Širok (Pafos) Ciper, 1. liga, skupina za obstanek Pafos - Enosis Paralimni, nedelja 18.15 Damjan Vuklišević (Slovan Liberec) Češka, 1. liga, skupina za prvaka Sparta Praga - Slovan Liberec, sobota 20.00 Branko Ilić (Vejle BK) Danska, 1. liga, play-off za obstanek Hobro - Velje, nedelja 14.00 Filip Valenčič (Inter Turku) Finska, 1. liga IFK Mariehamn - Inter Turki, nedelja 17.30 Denis Petrić (Guingamp) Francija, 1. liga Rennes - Guingamp, nedelja 15.00 Jan Repas (Caen) Francija, 1. liga Caen - Reims, sobota 20.00 Milan Kocić (Panionios) Grčija, 1. liga Konec sezone. Marko Nunić (Larissa) Grčija, 1. liga Konec sezone. Erik Janža (Osijek) Hrvaška, 1. liga Lokomotiva Zagreb - Osijek, sobota 16.30 Matej Poplatnik (Kerala Blasters) Indija, 1. liga Konec sezone. Rene Mihelič (Persib Bandung) Indonezija, 1. liga Konec tedna nima tekme. Valter Birsa (Cagliari) Italija, 1. liga Cagliari - Lazio, sobota 18.00 Žan Celar (Roma) Italija, 1. liga Roma - Juventus, nedelja 20.30 Boštjan Cesar (Chievo) Italija, 1. liga Inter - Chievo, ponedeljek 21.00 Samir Handanović (Inter) Italija, 1. liga Inter - Chievo, ponedeljek 21.00 Luka Krajnc (Frosinone) Italija, 1. liga Frosinone - Udinese, nedelja 15.00 Leo Štulac (Parma) Italija, 1. liga Bologna - Parma, ponedeljek 19.00 Rok Vodišek (Genoa) Italija, 1. liga Atalanta - Genoa, sobota 15.00 Siniša Anđelković (Padova) Italija, 2. liga Padova - Livorno, sobota 15.00 Maks Barišič (Padova) Italija, 2. liga Padova - Livorno, sobota 15.00 Matija Boben (Livorno) Italija, 2. liga Padova - Livorno, sobota 15.00 Enej Jelenič (Carpi) Italija, 2. liga Carpi - Venezia, sobota 15.00 Zaradi poškodbe kolena je že končal sezono. Žan Majer (Lecce) Italija, 2. liga Lecce - Spezia, sobota 15.00 Dejan Vokić (Benevento) Italija, 2. liga Brescia - Benevento, sobota 15.00 Željko Filipović (Atyrau) Kazahstan, 1. liga Atyrau - Kairat Almaty, nedelja 15.00 Dejan Trajkovski (Akademija Puškaš) Madžarska, 1. liga Ujpest - Akademija Puškaš, sobota 17.00 Kevin Kampl (RB Leipzig) Nemčija, 1. liga RB Leipzig - Bayern München, sobota 15.30 Zaradi kazni rumenih kartonov ne bo smel kandidirati za derbi. To bo zadnja domača tekma RB Leipzig v tej sezoni. Nik Omladič (Greuther Fürth) Nemčija, 2. liga Erzgebirge Aue - Greuther Fürth, nedelja 15.30 Dominic Maroh (Krefelder Uerdingen) Nemčija, 3. liga Hansa Rostock - Uerdingen, sobota 13.30 Jovan Vidović (Meppen) Nemčija, 3. liga Meppen - Carl Zeiss Jena, sobota 13.30 Ažbe Jug (Fortuna Sittard) Nizozemska, 1. liga Groningen - Fortuna Sittard, nedelja 14.30 Tim Matavž (Vitesse) Nizozemska, 1. liga Vitesse - De Graafschap, nedelja 14.30 Haris Vučkić (Twente) Nizozemska, 2. liga Konec sezone. Twente se kot drugoligaški prvak vrača v prvo ligo. Goran Cvijanović (Arka Gdynia) Poljska, 1. liga, skupina za obstanek Arka Gdynia - Zaglebie Sosnowiec, petek 18.00 Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljska, 1. liga, skupina za prvaka Piast Gliwice - Jagiellonia Bialystok, nedelja 13.00 Matej Palčič (Wisla Krakov) Poljska, 1. liga, skupina za obstanek Wisla Krakov - Korona Kielce, petek 20.30 Matej Pučko (Korona Kielce) Poljska, 1. liga, skupina za obstanek Wisla Krakov - Korona Kielce, petek 20.30 Zaradi kartonov ne bo kandidiral za tekmo. David Zec (Benfica B) Portugalska, 2. liga Benfica B - Vitoria de Guimaraes B, sobota 17.00 Gregor Balažic (Ural Jekaterinburg) Rusija, 1. liga Orenburg - Ural, petek 10.30 Lovro Bizjak (Ufa) Rusija, 1. liga Spartak Moskva - Ufa, nedelja 15.30 Andres Vombergar (Ufa) Rusija, 1. liga Spartak Moskva - Ufa, nedelja 15.30 Denis Popović (Orenburg) Rusija, 1. liga Orenburg - Ural, petek 10.30 Miral Samardžić (Krila Sovjetov Samara) Rusija, 1. liga Akhmat Grozni - Krila Sovjetov, sobota 15.30 Kenan Bajrić (Slovan Bratislava) Slovaška, 1. liga, skupina za prvaka Slovan Bratislava - Žilina, sobota 15.00 Kenan Fatkić (Thun) Švica, 1. liga Thun - Lugano, sobota 19.00 Nejc Mevlja (Schaffhausen) Švica, 2. liga Schaffhausen - Aarau, sobota 17.30 Aris Zarifović (Samut Prakan City) Tajska, 1. liga Muang Thong United - Samut Prakan City, sobota 14.00 Rajko Rotman (Akhisarspor) Turčija, 1. liga Fenerbahče - Akhisarspor, sobota 18.00 Matic Fink (Boluspor) Turčija, 2. liga Altinordu - Boluspor, nedelja 15.30 Aljaž Ivačič (Portland Timbers) Liga MLS Vancouver Whitecaps - Portland, sobota 04.00 Antonio Mlinar Delamea (New England Revolution) Liga MLS New England Revolution - San Jose Earthquakes, nedelja 01.30