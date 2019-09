Jana Oblaka čaka prav poseben aplavz navijačev Atletica

Slovenski nogometaši na delu v tujini so pred novimi klubskimi izzivi. ''Slovenska'' Ufa se bo danes z Jokićem, Bizjakom in Vombergarjem udarila s Spartakom, na Nizozemskem bosta na delu vroča strelca Haris Vučkić in Etien Velikonja. Josip Iličić bo poskušal na boleč poraz v Zagrebu pozabiti z nedeljsko zmago nad nekdanjim delodajalcem, Jan Oblak, ki je med tednom vknjižil jubilejni 50. evropski nastop z Atleticom, pa bo v soboto pričakal Celto in postavil novi mejnik.