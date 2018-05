Matjaž Kek bi se rad poslovil kot jadranski kralj

Matjaž Kek se poslavlja od sezone

Matjaž Kek je v tej sezoni na domačem igrišču ostal praznih rok proti Hajduku. V soboto se želi Splitčanom maščevati in na lestvici ubraniti drugo mesto. Foto: Vid Ponikvar Slovenski nogometni trener Matjaž Kek, ki na vročem stolčku Rijeke vztraja že več kot pet let in na Hrvaškem podira rekorde, bo v soboto sklenil sezono. Čeprav ni ubranil dvojne hrvaške krone in bo sezono končal brez lovorike, ni nezadovoljen.

V soboto se mu ob 17. uri, ko se bo na razprodani Rujevici začel jadranski derbi, nasmiha priložnost, da sezono konča na drugem mestu. Pred tretjeuvrščenim Hajdukom, ki bo v sredo odigral finale hrvaškega pokala proti zagrebškemu Dinamu, kar bi bila lahko voda na mlin reški ekipi, ima točko prednosti.

"Slišal sem za zgodbe, da je Hajduku pomemben le finale pokala. Ne verjamem, da lahko igralci vstopijo v derbi in so pri tem z mislimi že na drugi tekmi. Prepričan sem, da bo Hajduk zaigral na vso moč. Pričakujem spektakularno tekmo in pravi razplet sezone," je pred zadnjim srečanjem, vedno prestižnim jadranskim derbijem previden Kek, ki je v tej sezoni izgubil doma proti Hajduku. To je njegov edini poraz na jadranskih derbijih v več kot petletnem obdobju, odkar trenira Rijeko.

Rečani na lestvici zaostajajo le za zagrebškim Dinamom (tri točke), a ga kljub boljši razliki v zadetkih ne morejo več prehiteti, saj imajo slabšo razmerje v medsebojnih tekmah.