Rožman pred najvišjo oviro, odkar je nasledil Bišćana

Z Amiensom je v zadnjih tednih nepremagljiv. Poraza ni izkusil že šest tekem zapored, na lestvici pa se je povzdignil na 12. mesto. Od tretjeuvrščenega Nantesa ga ločijo le tri točke. Tokrat bo Elsnerjeva četa gostovala pri Rennesu, ki je v 12 krogih zbral točko manj in zaseda 15. mesto. Amiens je v prvenstvu nazadnje v gosteh izgubil konec avgusta.

Hrvaška, 1. liga

Rijeka - Dinamo Zagreb, 17.30 (nedelja)