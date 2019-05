Čudežni podvig Elsnerja, ki je v Belgiji vstal od mrtvih

Slovenski trener na delu v tujini:

Epski preobrat Elsnerjeve čete v severnih Benetkah Luka Elsner v skupini za preboj v ligo Europa po sedmih od desetih krogov zaostaja le za enim tekmecem. Foto: Vid Ponikvar Mladi slovenski trener Luka Elsner je v tej sezoni z belgijskim drugoligašem Unionom Saint-Gilloisejem nase opozoril v pokalu, kjer je izpadel šele v polfinalu (izločil ga je prav tako drugoligaš Mechelen, ki je pozneje postal tudi zmagovalec), v skupinskem delu druge lige pa je osvojil tretje mesto. Zdaj bi lahko presenetil še v kvalifikacijah za nastop v ligi Europa, kjer je dolgo časa vodil, zdaj pa je drugi na lestvici. V soboto je v razburljivem srečanju gostoval pri moštvu Cercle Brugge. Gostitelji so v severnih Benetkah, kot turisti radi rečejo mestu Brugge, vodili že z 2:0. Oba zadetka je dosegel nekdanji branilec zagrebškega Dinama Jeremy Taravel. Domači navijači so že proslavljali zmago, a so Elsnerjevi varovanci vstali od mrtvih. Čeprav so deset minut pred koncem še zaostajali z 0:2, so nato do konca dvoboja dosegli tri zadetke. Najprej v 82., nato 90., zadnjega pa v peti minuti sodnikovega podaljška in poskrbeli za epski preobrat, o katerem govori Belgija in se čudi novi odmevni zmagi Elsnerjeve čete. Prvo mesto skupine B prinaša nadaljevanje boja za Evropo, vstop v polfinale play-offa, zato bi bil podvig drugoligaša, ki za vodilnim Kortrijkom zaostaja le dve točki, deležen še toliko večje pozornosti in veljave. Vseeno pa z morebitnim prebojem Uniona v Evropo ne bo nič, saj klub zaradi dotrajanega stadiona ni zaprosil za evropsko licenco. Tako klub iz Bruslja, če bi osvojil prvo tekmo v svoji skupini, sploh ne bi odigral odločilnega dvoboja za zagotovitev evropske vozovnice. Sportal Nič več anonimnež, ampak najlepša slovenska reklama v Belgiji

Slovenski reprezentanti na delu v tujini:

Vratarji:

Vid Belec: Sampdoria bo v 35. krogu prve italijanske lige v nedeljo gostovala pri Parmi. Slovenski vratar v tej sezoni še ni branil za moštvo iz Genove, tudi tokrat je napovedano, da bo začel dvoboj na klopi za rezervne igralce, prednost pa bo dobil prvi klubski vratar Emil Audero.

Matic Kotnik: Panionios si je lahko zaradi velikonočnih praznikov privoščil daljši premor. V nedeljo bo v zadnjem krogu rednega dela grškega prvenstva ob 18. uri gostoval pri tekmecu Asteras Tripolis. Nekdanji vratar Celja ima težave s poškodbo roke, zaradi katere ni branil že dva meseca.

Janu Oblaku lahko četrto zaporedno priznanje zamora prepreči le še čudež. Foto: Getty Images

Jan Oblak: Atletico Madrid bo v 36. krogu španskega prvenstva gostoval v Barceloni. Ob 16.15 se bo mudil pri Espanyolu in skušal potrditi končno drugo mesto v la ligi. Škofjeločan, ki je pred kratkim podaljšal zvestobo rdeče-belim in poskrbel za dvig prejemkov, na Otoku pa ga omenjajo kot prvi izbor Manchester Uniteda, če bi poleti Old Trafford zapustil Španec David de Gea, je v tej sezoni v španskem prvenstvu prejel le 23 zadetkov, skupno pa na 151 tekmah španskega prvenstva zgolj 90. Če do konca sezone ne bo prejel čudežno velikega števila zadetkov, bo še četrtič zapored prejemnik nagrade zamora. Do konca sezone so le še trije krogi, njegov največji tekmec za pridobitev priznanja pa je čuvaj mreže Getafeja David Soria (31 zadetkov).

Oblak je v izjemni formi. Od sezone 2016/17 je po podatkih Squawka Football v petih najmočnejših ligah na svetu zbral največje število tekem z nedotaknjeno mrežo, kar 57. Naslednji na lestvici je Nemec Marc-Ander ter Stegen (Barcelona, 48), že na četrtem mestu pa je izkušeni Slovenec Samir Handanović (Inter Milano, 41).

Jure Balkovec: Hellas Verona bo v soboto v 34. krogu druge italijanske lige gostovala pri Cittadelli. Med tednom je na domačih tleh brez pomoči slovenskega branilca izgubila proti Livornu (2:3) in poskrbela, da so ji tekmeci vedno bližje. Zaseda šesto mesto, ki pelje v dodatne kvalifikacije za serio A.

Miha Blažič: Ferencvaroš je postal madžarski prvak, saj ima tri kroge pred koncem pred najbližjim zasledovalcem Vidijem neulovljivih deset točk prednosti. Klub iz Budimpešte je osvojil jubilejni 30. naslov državnega prvaka, prvega po letu 2016. V soboto bo na domačih tleh prvič kot prvak pričakal četrtouvrščeni Ujpest. Tekma se bo začela ob 19.30.

Bojan Jokić: Ufa bo v 27. krogu ruskega prvenstva v nedeljo ob 13. uri gostovala v Samari pri moštvu Krila Sovjetov. Ufa zaseda 14. mesto, nedeljski tekmec pa je mesto višje, tako da se obeta zelo pomembno srečanje v boju za obstanek.

Miha Mevlja: Rostov, ki se poteguje za Evropo, a mu v zadnjem času ne gre najbolje, bo v nedeljo v 27. krogu ruskega prvenstva ob 18. uri pričakal Krasnodar.

Jagiellonia je v četrtek izgubila v finalu poljskega pokala, Nemanja Mitrović pa je dvoboj spremljal s klopi za rezervne igralce. Foto: Vid Ponikvar

Nemanja Mitrović: Jagiellonia Bialystok je med tednom ostala praznih rok v finalu poljskega pokala. Brez pomoči Ljubljančana, ki je dvoboj spremljal na klopi, je izgubila proti Lechii iz Gdanska (0:1). Rumeno-rdeči si lahko Evropo priigrajo na drugačen način, v prvenstvu, kjer zasedajo četrto mesto. V ponedeljek bodo ob 18. uri branili četrto mesto na domači tekmi proti Pogonu iz Szczecina.

Nejc Skubic: desni bočni branilec, ki je marca zaradi osebnih razlogov odpovedal sodelovanje v reprezentanci na začetku kvalifikacijskega ciklusa za EP 2020, bo v ponedeljek ob 19. uri gostoval pri Alayansporju. To bo dvoboj 31. kroga turškega prvenstva.

Petar Stojanović: Dinamo Zagreb je novi (stari) hrvaški prvak, saj ima pred Rijeko neulovljivih 20 točk prednosti. Modri iz hrvaške prestolnice so postali državni prvaki že 20-krat v zgodovini samostojne Hrvaške (12-krat v zadnjih 13 sezonah), uvrstili so se tudi v finale hrvaškega pokala. V nedeljo bodo ob 19. uri v 32. krogu hrvaškega prvenstva gostili mestnega tekmeca Lokomotivo, s katerim ga vežejo tesni poslovni stiki. Ljubljančan bi lahko po koncu sezone zapustil Zagreb, saj naj bi bil deležen nekaterih ponudb iz tujine.

Aljaž Struna: Houston Dynamo je v severnoameriški profesionalni ligi MLS v tej sezoni na sedmih tekmah zbral solidnih 16 točk in na skupni lestvici zaseda visoko šesto mesto. V soboto bo ob 22. uri v teksaškem derbiju gostil Dallas.

Andraž Struna: Anorthosis Famagusta bo v ciprskem prvenstvu v skupini za obstanek po premoru zaradi velikonočnih praznikov dejaven v nedeljo, ko ga ob 18. uri čaka domača tekma proti Pafosu.

Vezisti:

Jaka Bijol: CSKA Moskva se bo v nedeljo v 27. krogu ruskega prvenstva ob 15.30 udaril z mestnim tekmecem Dinamom, ki se je znašel v nevarnih vodah, saj zaseda šele 12. mesto. CSKA je četrti, njegov veliki cilj pa je vsaj ujeti tretjeuvrščeni Krasnodar, ki mu beži za dve točki. Tretje mesto zagotavlja kvalifikacije za ligo prvakov.

Damjan Bohar: petouvrščeni Zaglebie Lubin bo v četrtem krogu poljske lige za prvaka, kjer nastopa osem najboljših klubov po rednem delu poljskega prvenstva, na delu v soboto. Ob 18. uri bo gostoval v Poznanju pri Lechu. Sedemindvajsetletni Prekmurec je v tej sezoni dosegel že devet zadetkov.

Domen Črnigoj: petouvrščeni Lugano bo v prvi švicarski ligi v 32. krogu dejaven v nedeljo, ko bo doma pričakal Luzern. Dvoboj, ki neposredno odloča o četrtem mestu na razpredelnici, se bo začel ob 16. uri.

Jon Gorenc Stanković: Huddersfield Town je že pred časom ostal brez vseh možnosti za obstanek v elitni angleški premier ligi. V nedeljo se bo v 37., predzadnjem krogu angleškega prvenstva ob 15. uri pomeril z Manchester Unitedom. To bo zadnja tekma terierjev na domačem stadionu Kirklees v družbi najboljših.

Josip Iličić spada med najbolj zaželene nogometaše Atalante. Foto: Reuters

Josip Iličić: Atalanta bi lahko v tej sezoni poskrbela za ogromno senzacijo. Štiri kroge pred koncem italijanskega prvenstva zaseda izjemno četrto mesto, ki ob koncu sezone zagotavlja druženje z elito v ligi prvakov. Pred Romo ima točko, pred Torinom in Milanom tri, pred Laziem, s katerim se bo v tem mesecu pomerila kar dvakrat, pa že štiri točke prednosti.

Atalanta je odlične rezultate dosegla tudi na krilih Josipa Iličića, edinega nogometaša "črno-modrih", ki je v tej sezoni prispeval dvomestno število tako zadetkov kot tudi asistenc (12 zadetkov in 10 podaj). Za Kranjčana, ki je zaradi poškodbe mišice preskočil zadnji dvoboj z Udinesejem (2:0), vlada ogromno zanimanje. Že pozimi ga je želela v svoje vrste pripeljati Roma, a je Iličić raje ostal zvest Atalanti. Pred kratkim se je omenjal velik interes Interja, da bi ga pripeljal na San Siro kot svojevrstno zamenjavo za Ivana Perišića, ponovno pa naj bi lovke proti 31-letnemu Gorenjcu, ki igra v življenjski formi in spada med najbolje ocenjene igralce serie A, stegnila Roma. Vodstvo Atalante se zadeva, da bo težko zadržalo razigranega Slovenca, zato je zanj odredilo zelo visoko odškodnino.

Postal je igralec meseca na WhoScored.com:

Po poročanju italijanskih medijev bi Atalanta prižgala zeleno luč Romi šele takrat, ko bi za nekdanjega nogometaša Interblocka in Maribora plačala 50 milijonov evrov. Rimljani so takšen znesek označili za prevelik. Po neformalnih ocenah bi bila Atalanta zadovoljna tudi z izplačilom 40 milijonov evrov, Roma pa upa, da bi lahko znesek za nakup Iličića znižala za polovico, na 25 milijonov evrov. Če bi se to uresničilo, bi Kranjčan postavil svetovni rekord. Za zdaj velja za najdražji slovenski prestop selitev Kevina Kampla iz Leverkusna v Leipzig, vredna okroglih 20 milijonov evrov.

Atalanta se zaveda, da ima Iličić pogodbo s klubom sklenjeno le do konca junija 2020. Klub iz Bergama se bo v nedeljo mudil pri Laziu, enem izmed neposrednih tekmecev za zagotovitev vozovnice za ligo Europa. Nedeljski dvoboj se bo začel ob 15. uri, Atalanta pa se bo na Olimpijo vrnila tudi 15. maja, ko jo čaka veliki finale italijanskega pokala, prav tako proti Laziu. Iličić je v zadnjih dnem normalno treniral z ekipo. Poškodba mišice je odpravljena, tako da bi lahko pomagal soigralcem od prve minute. Če bo ostal na klopi, ga bo nadomestil Hrvat Mario Pašalić.

Rene Krhin: Nantes si je v francoskem prvenstvu že zagotovil obstanek. V nedeljo bo v 35. krogu ob 15. uri gostil Dijon, nastop Štajerca pa je zaradi težav z gležnjem pod vprašajem.

Jasmin Kurtić: SPAL je v italijanskem prvenstvu vse bližje zagotovitvi obstanka. Zagotovi si ga lahko že v 35. krogu serie A, ko se bo v soboto ob 18. uri mudil v Veroni pri zadnjeuvrščenem Chievu, ki je že izpadel v drugo ligo. Belokranjec naj bi dvoboj začel od prve minute.

Benjamin Verbič: Dinamo Kijev bo v soboto v skupini za prvaka ciprskega prvenstva ob 16. uri gostil Oleksandrijo. Ukrajinski podprvak za vodilnim Šahtarjem, ki brani naslov in je v tej sezoni izločil Kijevčane v pokalu, zaostaja sedem točk. Do konca ukrajinskega prvenstva je še šest krogov, Vojničan pa je najverjetneje že končal sezono. Prejšnji teden se je poškodoval na derbiju s Šahtarjem, v petek pa je iz Münchna sporočil, da je operacija gležnja potekala brez težav, tako da pričakuje čim hitrejši povratek na igrišča. Razplet njegovega zdravstvenega stanja bo z velikim zanimanjem spremljal tudi selektor Matjaž Kek, saj čakata prihodnji mesec slovensko reprezentanco zahtevni kvalifikacijski tekmi za EP 2020 v Avstriji in Latviji. Verbič je v tej sezoni v dresu Dinama prispeval 12 zadetkov in štiri asistence.

Miha Zajc: Fenerbahče je še naprej v rezultatski krizi. Na zadnjih šestih prvenstvenih tekmah je zmagal samo enkrat in je trenutno šele na 14. mestu prvenstvene lestvice, le štiri točke nad mesti, ki ob koncu sezone vodijo v drugo ligo. V soboto bo ob 18. uri gostoval pri Kasimpasi.

Napadalca:

Robert Berić je na zadnjem srečanju dosegel oba zadetka St. Etienna. Foto: Vid Ponikvar

Robert Berić: Saint Etienne je v francoskem prvenstvu v odlični formi. Na zadnjih šestih prvenstvenih tekmah je osvojil kar 16 točk, na lestvici zaseda visoko četrto mesto, za tretjeuvrščenim Lyonom, ki se mu nasmiha sodelovanje v kvalifikacijah za ligo prvakov, pa zaostaja tri točke. Zeleni bodo v nedeljo v 35. krogu francoskega prvenstva ob 17. uri gostovali pri Monacu, ki se poteguje za obstanek. Krčan je v tej sezoni v francoskem prvenstvu dosegel sedem zadetkov.

Andraž Šporar: Slovan iz Bratislave, ki si je že zagotovil deveti naslov prvaka v obdobju državne samostojnosti in prvega po letu 2014, se bo v nedeljo ob 15. uri mudil pri Ružomberoku. To bo njegov 29. dvoboj v tej sezoni v slovaškem prvenstvu, kjer v drugem delu sezone nastopa v ligi za prvaka, v katero se je uvrstilo šest najboljših klubov po prvem delu.

Šporar je v tej sezoni v prvenstvu dosegel kar 23 zadetkov. Nov cilj Ljubljančana je absolutni strelski rekord v zgodovini slovaškega prvenstva, ki ga je v sezoni 1995/96 postavil napadalec Košic Robert Semenik. Dosegel je kar 29 zadetkov. Slovan bo do konca sezone odigral še štiri tekme.

Na seznamu so vsi nogometaši, ki so se znašli na prvem seznamu novega selektorja slovenske reprezentance v letu 2019 Matjaža Keka za prvi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 proti Izraelu (1:1) in Severni Makedoniji (1:1).

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini:

