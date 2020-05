Slovenec odšteva ure do največjega izziva, odkar je na Hrvaškem #video

Damjan Bohar (Zaglebie Lubin)

Poljska, 1. liga

Pogon Szczecin : Zaglebie Lubin 0:3 (petek)

Odigral je vso tekmo in v 27. minuti po natančnem strelu povišal vodstvo gostov na 2:0 (ogled videa spodaj). To je bil že njegov 12. zadetek v tej sezoni. V poljskem prvenstvu so v tej sezoni od njega v tej sezoni več zadetkov dosegli le trije nogometaši. Toliko zadetkov ni Bohar dosegel v eni sezoni že nikoli, niti v Sloveniji. Zaglebie se je po visoki zmagi, vsi zadetki so padli v prvem polčasu, povzpel na 10. mesto.