Španska zbirka Jana Oblaka pred neverjetnim mejnikom

Slovenska trenerja na delu v tujini:

Stojanović bo spremljal izbrance s tribun Disciplinska komisija tekmovanja je odločila, da mora Slaviša Stojanovića zaradi izključitve na zadnji tekmi prisilno počivati na enem dvoboju. Foto: zajem zaslona Nekdanji slovenski selektor Slaviša Stojanović se je po prvem domačem porazu v tej sezoni, ko je z Levskim prejšnji konec tedna izgubil proti Botevu iz Vratse (1:3), znašel v težavah. Na zadnjih štirih tekmah je trikrat izgubil, tako da so v bolgarskih medijih začele krožiti govorice o tem, da bi ga lahko na vročem stolčku zamenjal Stanimir Stoilov. Lastnik kluba Spas Rusev je sicer dal vedeti, da v prihodnje še kako resno računa na Ljubljančana. Ker je bil Stojanović na tekmi z Botevom izključen, v soboto, ko čaka Levski nova tekma na domačem štadionu, ne bo smel voditi moštva. Na klopi ga bo začasno nadomestil pomočnik Nebojša Milošević. Sportal Nekdanji čudežni deček spravil Stojanovića v težave, sodnik pa na tribune #video Modri iz Sofije, ki so bolgarski naslov nazadnje osvojili leta 2009, bodo skušali v 17. krogu prekiniti rezultatsko krizo proti ekipi Dunav 2010. Klub iz mesta Ruse na lestvici zaseda skromno 12. mesto, tako da čaka nogometaše Levskega vsaj na papirju sorazmerno lahko delo. Tretjeuvrščeni Levski za vodilnim Ludogorcem zaostaja sedem točk. Luka Elsner v drugem delu še neporažen Luka Elsner v drugem delu drugoligaškega tekmovanja z Unionom zaseda tretje mesto. Foto: Sportida Potem ko je v zadnji tekmi prvega dela belgijske druge lige, v kateri igra osem klubov, doživel prvi poraz na klopi Union Saint-Gilloiseja po avgustu letos, je v drugem delu neporažen. Na dveh tekmah je osvojil štiri točke, v nedeljo pa ga čaka gostovanje pri Tubizeju. Dvoboj se bo začel ob 16. uri. Nekdanji večkratni belgijski prvak, ki ga trenira Luka Elsner, je v prvem delu sezone osvojil drugo mesto. Najboljši je bil Mechelen in si s tem že priigral sodelovanje v kvalifikacijah za preboj v prvo ligo. Če bo v drugem delu prvenstva, ponovno bo na sporedu 14 krogov, tokrat najboljša Elsnerjeva četa, se bo z Mechelenom neposredno v kvalifikacijah udarila za mesto v prvi belgijski ligi. Če bo visoko, bo ob koncu sezone sodelovala tudi v kvalifikacijah za nastop v ligi Europa.

Slovenski reprezentanti na delu v tujini:

Jan Oblak bo v nedeljo gostoval pri Gironi, proti kateri ni še nikoli končal dvoboja z nedotaknjeno mrežo. Foto: Reuters

Vratarji:

Vid Belec: Sampdoria se bo v soboto ob 20.30 v 14. krogu italijanskega prvenstva pomerila z Bologno. Mariborčan, ki je letos branil na vseh tekmah slovenske reprezentance, v klubu še čaka na prve minute v tej sezoni.

Jan Koprivec: izkušeni slovenski vratar v zadnjih mesecih zaradi poškodbe stopala ne igra. Pafos, ki je s prihodom hrvaškega stratega Željka Kopića začel igrati bolje, bo v nedeljo v 11. krogu ciprskega prvenstva gostoval pri Doxi. Dvoboj se bo začel ob 15.00.

Matic Kotnik: v prejšnjem krogu grškega prvenstva je odigral zadnjo tekmo kroga, tokrat pa ga čaka uvodno dejanje. V soboto bo ob 16.15 gostoval pri Larissi, pri kateri v tej sezoni v napadu opozarja tudi Slovenec Marko Nunić. Panionios bo naskakoval četrto zaporedno zmago v Grčiji.

Jan Oblak: Atletico Madrid je med tednom v ligi prvakov uresničil cilj, premagal Monaco z 2:0 in si zagotovil napredovanje med 16 najboljših v ligi prvakov, slovenski vratar pa je nastopil 50. v Evropi in poskrbel za nov mejnik slovenskega nogometa. V nedeljo ga z rdeče-belimi, ki na lestvici zasedajo tretje mesto in za vodilno Sevillo zaostajajo dve točki, čaka zahtevno gostovanje.

Odpravlja se v Katalonijo, kjer bo gostoval pri Gironi, ki zaseda visoko sedmo mesto in je v tej sezoni že stopila na prste številnim favoritom. Škofjeločan ima priložnost, da dopolni zbirko tekmecev, proti katerim je vsaj enkrat ohranil nedotaknjeno mrežo. Od aktualnih španskih prvoligašev, s katerimi se je že pomeril, mu to ni uspelo le proti enemu klubu. Le proti Gironi. Z njo se je pomeril dvakrat (1:1 in 2:2). Zdaj se mu ponuja priložnost, da dopolni špansko zbirko na prav poseben način. Dvoboj se bo v nedeljo začel ob 16.15.

Miha Mevlja se je na zadnjih tekmah vrnil v začetno enajsterico kroga. Bo tako tudi v ponedeljek? Foto: Getty Images

Branilci:

Kenan Bajrić: vodilni slovaški prvoligaš Slovan bo v soboto v uvodni tekmi 17. kroga slovaškega prvenstva ob 13.45 gostoval v Trenčinu. Pred drugouvrščenim DAC ima šest točk prednosti. Do konca jesenskega kroga bo Slovan odigral še dve tekmi, tako da si lahko že konec tedna zagotovi naslov jesenskega prvaka.

Jure Balkovec: Hellas Verona bo konec tedna počivala. Nov drugoligaški izziv bo dočakala šele 9. decembra, ko jo čaka gostovanje pri Beneventu.

Miha Blažič: vodilni Ferencvaroš je v prvi madžarski ligi vedno bližje jesenskemu naslovu. Pred branilcem naslova Vidijem ima pet točk prednosti. V 16. krogu bo v soboto ob 19.30 gostoval pri Paksiju.

Matija Boben: petouvrščeni Rostov bo v nedeljo ob 14.30 skušal v derbiju 16. kroga ruskega prvenstva premagati moskovski CSKA. Primorec je v tej sezoni pri trenerju bolj ali manj na stranskem tiru.

Antonio Delamea Mlinar: klub New England Revolution je končal sezono v ligi MLS po rednem delu. Osvojil je osmo mesto vzhodne konference. Šesto mesto, ki prinaša dodatne tekme za play-off, je zgrešil za devet točk. Slovenski branilec je sezono končal z 18 prvenstvenimi nastopi v 34 krogih. Vodstvo kluba je prepričal, da mu zaupa tudi v prihodnje, saj je podaljšal pogodbo še za eno leto. Na igriščih v ZDA in Kanadi bo nastopil tudi prihodnje leto, tako da bo imela Slovenija znova svojega predstavnika v ligi MLS.

Erik Janža: Osijek bo v sobotnem derbiju 16. kroga hrvaškega prvenstva ob 15. uri gostil Rijeko, ki pod vodstvom Kekovega naslednika Igorja Bišćana ne pozna poraza. Gostitelji ne bodo mogli računati na pomoč slovenskega branilca, ki je v prejšnjem nastopu prejel rdeči karton in bo moral po odločitvi disciplinskega sodnika počivati na dveh tekmah. Osijek, ki namerava v prihodnjih leti ponuditi navijačem več udobja na novem štadionu, za vodilnim Dinamom zaostaja osem točk.

Završeno je višemjesečno nasipavanje terena te slijedi bušenje pilota koji će biti završeni do proljeća iduće godine! 🏗🏟 #pampas2020https://t.co/YizY8ZWk23 — NK Osijek (@nkosijek) November 28, 2018

Bojan Jokić: kapetan Slovenije pod vodstvom zadnjih dveh selektorjev zaradi poškodbe po koncu reprezentančnega premora še ni stopil na igrišče. Bo pripravljen za zahtevno sobotno gostovanje, ko se bo Ufa v 16. krogu ruskega prvenstva ob 17. uri mudila pri Anžiju Mahačkali?

Luka Krajnc: Frosinone bo v prvi italijanski ligi v nedeljo ob 15. uri gostil Cagliari. S sedmimi točkami zaseda predzadnje mesto v serie A. Mariborčan naj bi sedel na klopi za rezervne igralce.

Miha Mevlja: vodilni Zenit si lahko v ponedeljek, ko bo v zadnji tekmi 16. kroga ruskega prvenstva gostoval pri Arsenalu v Tuli (ob 17.30), že zagotovi naslov jesenskega prvaka. Pred Krasnodarjem ima pet točk prednosti, v tem letu pa bosta v Rusiji odigrana še dva kroga. Primorec se je v zadnjih tednih vrnil v začetno enajsterico bogatega kluba iz Sankt Peterburga, ki si je v evropski ligi zagotovil napredovanje med 32 najboljših.

Nemanja Mitrović: Jagiellonia, ki je na zadnjih dveh tekmah osvojila le točko, bo danes v 17. krogu poljskega prvenstva gostila Arko Gdynio, pri kateri si služi kruh Goran Cvijanović. Ljubljančan je napovedan v začetni postavi rumeno-rdečih. Zanimivo je, da se bosta omenjena kluba pomerila še enkrat prihodnji torek, ko bo na sporedu dvoboj osmine finala poljskega pokala. Takrat bo imela prednost domačega igrišča Arka.

Petar Stojanović: Dinamo Zagreb se bo v hrvaškem prvenstvu z Gorico pomeril v ponedeljek (15.00). To bo zadnja tekma 16. kroga, v katerem bi lahko Ljubljančan v skladu s filozofijo, ki jo na klopi Dinama zagovarja trener Nenad Bjelica, počival. Stojanović je v četrtek namreč branil barve modrih na evropskem gostovanju v Istanbulu, kjer je hrvaškemu prvaku pomagal do remija pri Fenerbahčeju (0:0), s katerim si je Dinamo zagotovil prvo mesto v skupini evropske lige.

Aljaž Struna: Palermo bo v petek ob 21. uri v uvodni tekmi 14. kroga druge italijanske lige gostil Benevento. Pirančan je zaradi zdravstvenih razlogov vprašljiv za dvoboj.

Andraž Struna: povratnik v slovensko reprezentanco bo v nedeljo ob 17. uri v prvi ciprski ligi z Anorthosisom skušal doma upravičiti vlogo favorita proti predzadnjeuvrščnemu klubu Ermis Aradippou.

Nejc Skubic: s Konyasporjem bo na delu že danes, ko ga ob 18. uri čaka domača tekma proti Alanyasporju. To bo dvoboj 14. kroga turškega prvenstva. Slovenski branilec je v prejšnjem krogu dosegel prvi gol v tej sezoni.

Disciplinska komisija serie A se je odločila, da bo Josip Iličić zaradi ostrega jezika na tekmi z Empolijem prisilno počival dve tekmi. Foto: Getty Images

Vezisti:

Jaka Bijol: moskovski CSKA je med tednom doživel hud udarec v ligi prvakov, saj je doma klonil pred češkim prvakom Viktorio iz Plzna (1:2) in si močno pokvaril načrte za evropsko pomlad. Mladi Korošec je boleč poraz spremljal s klopi za rezervne igralce. Bo navijačem več veselja ponudil v nedeljo, ko ga čaka zahtevno gostovanje pri petouvrščenem Rostovu? Dvoboj se bo začel ob 14.30.

Domen Črnigoj: zaradi poškodbe na zadnji reprezentančni akciji je vprašljiv za nedeljski dvoboj 16. kroga švicarskega prvenstva, v katerem bo Lugano gostil zadnjeuvrščeni Xamax. Tekma se bo začela ob 16. uri.

Josip Iličić: Kranjčan, ki je na zadnji reprezentančni tekmi v tem letu nosil kapetanski trak, je prejšnji teden izkusil dvojni udarec na dvoboju z Empolijem. Atalanta je izgubila (2:3), sodnik pa mu je zaradi ostrega jezika pokazal rdeči karton. Disciplinska komisija tekmovanja je izkušenega slovenskega legionarja kaznovala s prepovedjo nastopa na dveh tekmah, tako da ne bo mogel pomagati soigralcem ne v ponedeljek, ko bo Atalanta v Bergamu pričakala Napoli (20.30), ne v nedeljo, 9. decembra, ko bo gostovala v neposredni bližini slovenske meje, v Vidmu pri Udineseju.

Kevin Kampl: zdaj že nekdanji slovenski reprezentant, ki je razburkal z odločitvijo, da pri 28 letih končuje reprezentančno kariero, se pred derbijem 16. kroga nemške bundeslige otepa zdravstvenih težav. Rdeči biki bodo v nedeljo ob 15. uri gostili drugouvrščeno Borussio Mönchengladbach. Leipzigu ne gre vse po načrtih, saj si je s četrtkovim porazom pri "bratih" v Salzburgu otežil položaj v ligi Europa. V prvenstvu za vodilno Borussio Dortmund zaostaja osem točk.

Rene Krhin: vezist Slovenije, ki je zaradi poškodbe odpovedal zadnjo reprezentančno akcijo, v prejšnjem krogu pa sedel na klopi, a ni dobil priložnosti za nastop, bo v petek gostoval pri St. Etiennu. Štajerec se bo tako srečal z dolgoletnim reprezentančnim soigralcem Robertom Berićem. Uvodni dvoboj 15. kroga francoskega prvenstva se bo začel ob 20.45.

Jasmin Kurtić: SPAL bo v uvodni tekmi 14. kroga italijanskega prvenstva na domači zelenici v soboto ob 15. uri pričakal Empoli. Obeta se obračun sosedov z razpredelnice, ki zasedata mesti v spodnji polovici, na igrišču pa bi se lahko pomerila reprezentančna soigralca, saj nastopa za goste Miha Zajc. Belokranjec je v nasprotju s Primorcem napovedan v začetni postavi.

Žan Majer: petouvrščeni Rostov bo v nedeljo ob 14.30 skušal v derbiju 16. kroga ruskega prvenstva premagati moskovski CSKA. Nekdanji zvezni igralec Domžal je v tej sezoni pri trenerju bolj ali manj na stranskem tiru. Štajerec je prejšnji teden po dolgem času sedel na klopi za rezervne igralce.

Rajko Rotman: Kayserispor se je po nizu slabih rezultatov znašel v težavah, saj v turškem prvenstvu na lestvici zaseda šele predzadnje mesto. V soboto se bo doma pomeril s Trabzonsporjem. Nastop Mariborčana je na tekmi, ki se bo začela ob 17. uri, zaradi poškodbe mišice pod vprašajem.

Leo Štulac: Parma bo v 14. krogu italijanskega prvenstva v času nedeljskega kosila - dvoboj se bo začel ob 12.30 - gostovala na San Siru pri Milanu, ki je v četrtek tekmecu iz Luksemburga v ligi Europa napolnil mrežo s petimi goli (5:2), a tudi pokazal ranljivost v obrambi. Potekal bo dvoboj za peto mesto, saj šestouvrščena Parma za rdeče-črnimi na lestvici zaostaja le dve točki. Koprčan naj bi zaigral od prve minute.

Benjamin Verbič: kijevskemu Dinamu v ukrajinskem prvenstvu ne gre vse po načrtih, saj zaseda šele tretje mesto. Za vodilnim Šahtarjem zaostaja devet točk, prejšnji konec tedna pa ga je prehitela še Oleksandria. Ukrajinskemu podprvaku gre veliko bolje v Evropi, kjer si je zagotovil napredovanje v 1/16 finala evropske lige. Velike zasluge za evropski uspeh ima Vojničan, ki je v četrtek določil zmagovalca na gostovanju pri Astani. V tej sezoni je strelsko razigran tudi v ukrajinskem prvenstvu, kjer je v polno zadel že petkrat in je najboljši klubski strelec.

Miha Zajc: reprezentant z največ zadetki v majici v letošnjem letu bo v soboto v uvodni tekmi 14. kroga italijanskega prvenstva gostoval v Ferrari pri Spalu, za katerega nastopa dolgoletni član slovenske izbrane vrste Jasmin Kurtić. Tako se obeta slovenski obračun zveznih igralcev. Dvoboj se bo začel ob 15. uri, Primorec pa bo najverjetneje začel dvoboj na klopi za rezervne igralce.

Robert Berić je med tednom v ligaškem francoskem pokalu prebil strelski led v tej sezoni. Foto: Reuters

Napadalci:

Robert Berić: Saint Etienne, ki je med tednom kljub strelskemu prvencu Krčana v tej sezoni izpadel iz francoskega ligaškega pokala, bo na delu že danes, ko ga ob 20.30 čaka uvodna tekma 15. kroga francoskega prvenstva. Doma se bo pomeril z Nantesom, ki se je pobral po skromnem vstopu v sezono in menjavi trenerja. Obeta se slovenski obračun, saj barve gostov brani tudi Rene Krhin.

Roman Bezjak: Jagiellonia, ki je na zadnjih dveh tekmah osvojila le točko, bo danes v 17. krogu poljskega prvenstva gostila Arko Gdynio, pri kateri si služi kruh Goran Cvijanović. Korošec bo skušal prekiniti strelsko sušo, saj na zadetek na Poljskem čaka vse od 23. septembra. S štirimi goli je tretji najboljši strelec rumeno-rdečih v tej sezoni. Zanimivo je, da se bosta omenjena kluba pomerila še enkrat prihodnji torek, ko bo na sporedu dvoboj osmine finala poljskega pokala. Takrat bo imela prednost domačega igrišča Arka.

Tim Matavž: zaradi hude poškodbe to koledarsko leto ne bo mogel pomagati soigralcem Vitesseja, ki jih v soboto čaka dvoboj 14. kroga nizozemskega prvenstva. Ob 18.30 bodo na domačem igrišču pričakali Emmen. Vitesse na lestvici zaseda visoko četrto mesto.

Andraž Šporar: vodilni slovaški prvoligaš Slovan bo v soboto v uvodni tekmi 17. kroga slovaškega prvenstva ob 13.45 gostoval v Trenčinu. Ljubljančan, ki je v prejšnjem krogu počival zaradi kartonov, ima priložnost, da poveča število zadetkov. V tej sezoni jih je na Slovaškem dosegel že 13, tako da mu lahko naslov najboljšega strelca jesenskega dela prepreči le še čudežna predstava katerega izmed najbližjih zasledovalcev.

Šporar želi kljub nekaterim mikavnim ponudbam iz različnih držav ostati v Bratislavi in na novem štadionu, ki bo odprt konec februarja 2019, proslavljati naslov državnega prvaka. Slovenski napadalec ima na Trenčin prijetne spomine. Na dveh tekmah je njegovo mrežo zatresel trikrat, proti nekdanjemu slovaškemu prvaku, ki je leta 2016 v kvalifikacijah za ligo prvakov izločil Olimpijo, je dosegel tudi prvi zadetek po sklenitvi sodelovanja z velikanom iz Bratislave. Šporar je v tej sezoni v vseh tekmovanjih prispeval že 18 zadetkov in pet asistenc.

Na seznamu so vsi nogometaši, ki so se znašli na kateremkoli od seznamov Tomaža Kavčiča in Igorja Benedejčiča v letošnjem letu, razen tistih, ki so reprezentančno kariero končali, če ne štejemo Kevina Kampla, čigar reprezentančno prihodnost bomo še malce pustili viseti v zraku.

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini:

Jon Gorenc Stanković (Huddersfield Town) Anglija, 1. liga Huddersfield Town - Brighton & Hove Albion, sobota 16.00 Timi Max Elšnik (Mansfield Town) Anglija, 4. liga Konec tedna brez tekme. Zlatko Dedić (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga Wacker Innsbruck - Rapid Dunaj, nedelja 14.30 Patrik Eler (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga Wacker Innsbruck - Rapid Dunaj, nedelja 14.30 Rajko Rep (Hartberg) Avstrija, 1. liga LASK - Hartberg, sobota 17.00 Žan Pelko (Austria Celovec) Avstrija, 2. liga Konec jesenskega dela. Nicolas Rajsel (Oostende) Belgija, 1. liga Zulte-Waregem - Oostende, sobota 20.00 Alen Ožbolt (Lokomotiv Plovdiv) Bolgarija, 1. liga Vereja - Lokomotiv Plovdiv, sobota 11.30 Željko Filipović (Dinamo Brest) Belorusija, 1. liga Neman Grodno - Dinamo Brest, nedelja 12.00 Lamin Diallo (Mladost Doboj Kakanj) BiH, 1. liga Sloboda Tuzla - Mladost Doboj, sobota 13.00 Elvis Džafić (Sarajevo) BiH, 1. liga Sarajevo - Čelik Zenica, sobota 16.00 Ernest Grvala (GOŠK Gabela) BiH, 1. liga GOŠK Gabela - Radnik Bijeljina, nedelja 13.00 Emil Velić (Mladost Doboj Kakanj) BiH, 1. liga Sloboda Tuzla - Mladost Doboj, sobota 13.00 Miha Vidmar (GOŠK Gabela) BiH, 1. liga GOŠK Gabela - Radnik Bijeljina, nedelja 13.00 Saša Aleksander Živec (Omonia Nikozija) Ciper, 1. liga AEL Limassol - Omonia Nikozija, sobota 18.00 Matija Širok (Pafos) Ciper, 1. liga Doxa Katokopia - Pafos, nedelja 15.00 Damjan Vuklišević (Slovan Liberec) Češka, 1. liga Teplice - Slovan Liberec, petek 18.00 Aleš Mertelj (Karvina) Češka, 1. liga Mlada Boleslav - Karvina, sobota 15.00 Dejan Djermanović (Paide Linnameeskond) Estonija, 1. liga Konec prvenstva. Denis Petrić (Guingamp) Francija, 1. liga Guingamp - Nice, sobota 20.00 Jan Repas (Caen) Francija, 1. liga Angers - Caen, sobota 20.00 Milan Kocić (Panionios) Grčija, 1. liga Larissa - Panionios, sobota 16.15 Marko Nunić (Larissa) Grčija, 1. liga Larissa - Panionios, sobota 16.15 Rene Mihelič (Delhi Dynamos) Indija, 1. liga Delhi Dynamos - Mumbai City, ponedeljek 9.30 Matej Poplatnik (Kerala Blasters) Indija, 1. liga Kerala Blasters - Jamshedpur, torek 12.00 Valter Birsa (Chievo) Italija, 1. liga Chievo - Lazio, nedelja 18.00 Boštjan Cesar (Chievo) Italija, 1. liga Chievo - Lazio, nedelja 18.00 Samir Handanović (Inter) Italija, 1. liga Roma - Inter, nedelja 20.30 Rok Vodišek (Genoa) Italija, 1. liga Torino - Genoa, nedelja 15.00 Siniša Anđelković (Venezia) Italija, 2. liga Foggia - Venezia, ponedeljek 21.00 Enej Jelenič (Carpi) Italija, 2. liga Carpi - Lecce, nedelja 15.00 Zlatan Ljubijankić (Urawa Reds) Japonska, 1. liga Urawa Reds - Tokyo, sobota 6.00 Dejan Trajkovski (Akademija Puškaš) Madžarska, 1. liga Kisvarda - Akademija Puškaš, sobota 17.00 Ivica Guberac (Floriana) Malta, 1. liga Floriana - Hamrun Spartans, nedelja 16.00 Nik Omladič (Greuther Fürth) Nemčija, 2. liga Köln - Greuther Fürth, sobota 13.00 Dominic Maroh (Uerdingen) Nemčija, 3. liga Energie Cottbus - Uerdingen, sobota 14.00 Jovan Vidović (Meppen) Nemčija, 3. liga Meppen - Fortuna Köln, nedelja 13.00 Haris Vučkić (Twente) Nizozemska, 2. liga Twente - Jong Ajax, petek 20.00 Filip Valenčič (Stabaek) Norveška, 1. liga Konec tedna brez tekme. Damjan Bohar (Zaglebie Lubin) Poljska, 1. liga Zaglebie Sosnowiec - Zaglebie Lubin, sobota 15.30 Goran Cvijanović (Arka Gdynia) Poljska, 1. liga Jagiellonia Bialystok - Arka Gdynia, petek 20.30 Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljska, 1. liga Piast Gliwice - Pogon Szczecin, ponedeljek 18.00 Matej Palčič (Wisla Krakov) Poljska, 1. liga Miedz Legnica - Wisla Krakov, sobota 18.00 Matej Pučko (Korona Kielce) Poljska, 1. liga Legia Varšava - Korona Kielce, sobota 20.30 Dejan Vokić (Zaglebie Sosnowiec) Poljska, 1. liga Zaglebie Sosnowiec - Zaglebie Lubin, sobota 15.30 Gregor Balažic (Ural Jekaterinburg) Rusija, 1. liga Krasnodar - Ural, nedelja 14.00 Lovro Bizjak (Ufa) Rusija, 1. liga Anži Mahačkala - Ufa, sobota 17.00 Denis Popović (Orenburg) Rusija, 1. liga Orenburg - Krila Sovjetov Samara, sobota 14.30 Miral Samardžić (Krila Sovjetov Samara) Rusija, 1. liga Orenburg - Krila Sovjetov Samara, sobota 14.30 Kenan Fatkić (Thun) Švica, 1. liga Thun - St. Gallen, sobota 19.00 Nejc Mevlja (Schaffhausen) Švica, 2. liga Wil - Schaffhausen, nedelja 14.30 Matic Fink (Rizespor) Turčija, 1. liga Rizespor - Ankaragucu, petek 18.00 Boban Jović (Bursaspor) Turčija, 1. liga Bursaspor - Erzurum BB, nedelja 14.00 Jure Matjašič (Sacramento Republic) ZDA, liga USC, končnica Izpadel je iz končnice.