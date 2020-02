Zajc veliki junak Fenerbahčeja, navijači podijo Elsnerja iz Amiensa #video

Denis Popović (Krila Sovjetov Samara)

Rusija, 1. liga

Krila Sovjetov : Orenburg 1:1 (petek)

Po letu in pol se je vrnil v Rusijo in debitiral v majici novega kluba, za nameček pa ga je že takoj čakal obračun s svojimi nekdanjimi delodajalci. Do njih ni bil prizanesljiv, saj je v 41. minuti zabil edini gol na tekmi in domačinom prinesel pomembno točko (ogled videa spodaj). Dolgo časa, vse do 89. minute, ko so gostje zadeli za 1:1, pa je kazalo, da celo tri. Zanimivo, Krila Sovjetov so, čeprav so od 23. minute igrali brez izključenega nogometaša, prišli do vodilnega gola. Karton je prejel tudi donedavni slovenski reprezentant, ki je prejel rumen karton. Igral je do 90. minute