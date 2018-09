Matjaž Kek zmagal kar z 9:0, Benjamin Verbič spet zadel

Večina slovenskih nogometašev in trenerjev, ki si kruh služijo v tujini, je dejavna tudi med tednom. V torek je spet igral Jan Oblak, ki v zadnjem času za reprezentanco zaradi poškodbe ne igra. V sredo bo na delu precej slovenskih legionarjev. Matjaž Kek je bil z Rijeko v hrvaškem pokalu že v akciji in poskrbel za visoko zmago. Benjamin Verbič se je v majici kijevskega Dinama spet vpisal med strelce.

Slovenski trenerji na delu v tujini:

Kek zmagal kar z 9:0, trije goli ljubljenca navijačev Olimpije Matjaž Kek je prišel do visoke zmage. Foto: Žiga Zupan/Sportida Nogometaši Rijeke so si po bolečem porazu pri zagrebški Lokomotivi (0:1), na katerega je vplivalo tudi slabo sojenje, celili rane na pokalnem srečanju. V 1/16 finala hrvaškega pokalnega tekmovanja so v sredo gostovali pri četrtoligašu Radniku v Križevcih in pričakovano zmagali. Ob koncu so zmagali kar z 9:0 in se zlahka uvrstili v nadaljnje tekmovanje, zanimivo pa je, da je kar tri gole za Rečane zabil Darijo Čanađija. Hrvaški nogometaš, ki je v prejšnji sezoni kot posojen nogometaš Rijeke Olimpiji pomagal do dvojne krone in v Ljubljani hitro prišel do statusa ljubljenca navijačev. Stojanović pomendral nižjeligaša, sledi veliki derbi Slaviša Stojanović je Levski z lahkoto popeljlal v osmino finala pokala. Foto: Vid Ponikvar Slovenski trener Slaviša Stojanović se je v torek prvič z Levskim predstavil v pokalnem tekmovanju. Velikan iz Sofije je v 1/16 finala upravičil vlogo favorita pri tretjeligašu Atletik Kuklen in ga premagal s prepričljivih 6:0. Ljubljančan je po tekmi pohvalil igralce, med katerimi se je izkazalo nekaj mlajših, še neuveljavljenih imen, malce ga je zaskrbelo le to, da so njegovi izbranci prvi nevarnejši strel proti vratom avtsajderjev usmerili v 41. minuti. Pozneje jim je steklo, "teniška" zmaga s 6:0 pa je najvišja, odkar Stojanović deluje v Bolgariji. V prvenstvu nekdanjemu slovenskemu selektorju kaže imenitno. Odkar vodi Levski, so njegovi izbranci šestkrat zmagali, enkrat pa izgubili. Na lestvici zasedajo drugo mesto, za vodilnim mestnim tekmecem CSKA zaostajajo le zaradi slabše razlike v zadetkih. V nedeljo sledi veliki derbi, saj bodo gostovali pri CSKA. Obračun bo odločal o prvem mestu. Levski na nov, 27. naslov državnega prvaka čaka že deset let. Elsner gostuje pri Anderlechtu Luka Elsner bo skušal prirediti pokalno senzacijo in izločiti Anderlecht. Foto: Vid Ponikvar Nekdanji trener Domžal in Olimpije Luka Elsner v drugi belgijski ligi z Union St. Gilloisejem zaseda tretje mesto. V pokalu se je Union uvrstil med 32 najboljših, a ni imel sreče pri žrebu, saj bo v četrtek v šestnajstini finala gostoval pri mestnem tekmecu Anderlechtu. Dvoboj med velikanom belgijskega nogometa, pri katerem se je del prejšnje sezone neuspešno dokazoval slovenski reprezentančni napadalec Robert Berić, se bo začel ob 20.45.

Slovenski reprezentanti na delu v tujini:

Jan Oblak je tretjič v tej sezoni v la ligi ohranil mrežo nedotaknjeno. Na polovici tekem. Foto: Getty Images

Vratarji:

Vid Belec: Sampdoria bo v sredo ob 21. uri v 6. krogu italijanskega prvenstva gostovala na Sardiniji pri Cagliariju. Mariborčan v tej sezoni še ni stopil med vratnici nekdanjega italijanskega prvaka. Vse tekme je spremljal s klopi za rezervne igralce.

Jan Koprivec: izkušeni slovenski vratar je poškodovan, zato ga še nekaj časa ne bo mogoče pričakovati med vratnicama Pafosa, ki ga med tednom na Cipru ne čakajo tekmovalne obveznosti.

Matic Kotnik: Panionios v Grčiji med tednom nima tekem, tako da se pripravlja na nedeljsko srečanje 5. kroga grškega prvenstva, ko bo gostoval pri Apollonu Smirnisu.

Jan Oblak: največji zvezdnik slovenskega nogometa, ki po poročanju največjih španskih medijev letos ne bo oblekel reprezentančnega dresa, je v torek pomagal Atleticu do nove zmage. Nogometna zveza Slovenije je v ponedeljek objavila sporočilo o njegovem statusu v reprezentanci, ob katerem pa se poraja kopica vprašanj. Na štadionu Wanda Metropolitano jih v torek zvečer, kar zadeva zmagovalca tekme 6. kroga španskega prvenstva, ni bilo. Atletico je premagal novinca Huesco s 3:0, Oblak pa je branil vso tekmo in rdeče-belim pomagal do nadaljevanja zmagovalnega niza. Atletico je prejšnji teden premagal Monaco (v ligi prvakov) in Getafe (v španskem prvenstvu), nad Huesco pa dočakal tretjo zaporedno zmago.

Oblak ni imel veliko dela. Na tekmi, na kateri so njegovi soigralcu v polju storili le en prekršek, kar se zgodi res redko, je zbral eno obrambo. Na dvoboju se je pomeril z donedavnim soigralcem in stanovskim kolegom Axlom Wernerjem, ki je bil v prejšnji sezoni pri Atleticu zaradi kakovosti Oblaka deležen drobtinic in branil le takrat, ko se je Škofjeločan znašel na seznamu poškodovanih. Atletico je mladega Argentinca, ki je v želji po nabiranju kilometrine zaprosil za selitev, pred začetkom sezone posodil Huesci. Werner je v šestih krogih prejel že 16 zadetkov, največ izmed vseh v prvenstvu.

Foto: Reuters

Oblakova mreža se je v tej sezoni zatresla le štirikrat. Huesco vodi nekdanji argentinski vratar Leo Franco, ki je precejšen del kariere prebil tudi pri Atleticu. Statistiki so postregli s podatkom, da je Franco na 181 tekmah prejel 176 zadetkov, Oblak pa na 170 zgolj 107. Nesojenega slovenskega reprezentanta v soboto čaka velika poslastica, madridski derbi z Realom.

Nejc Skubic bo v sredo v turškem pokalu gostoval pri nižjeligašu Yeni Amasyaspor. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Branilci:

Kenan Bajrić: vodilni slovaški prvoligaš Slovan iz Bratislave med tednom nima tekem in se pripravlja na pomembno gostovanje. V soboto se v 10. prvenstvenem krogu odpravlja v Trnavo, kjer se je pred kratkim končala evropska sezone ljubljanske Olimpije. Kako se bo na gostovanju pri slovaškem prvaku Spartaku odrezal nekdanji branilec zmajev?

Jure Balkovec: Hellas Verona je v torek v 5. krogu druge italijanske lige doma premagala Spezio z 2:1. Nekdanji branilec Domžal je odigral vso tekmo.

Miha Blažič: vodilni Ferencvaroš med tednom ne bo dejaven, v soboto pa bo v 9. krogu madžarskega prvenstva pričakal mestnega tekmeca Ujpest in skušal zadržati lepo prednost pred zasledovalci.

Matija Boben: Rostov je v 1/16 finala ruskega pokalnega tekmovanja v sredo s 4:0 zmagal pri tretjeligašu Syzran-2003. Slovenski branilec je odigral vso tekmo in sploh prvič v tej sezoni dobil priložnost za igro.

Erik Janža: Osijek bo med tednom v nasprotju z večino prvoligašev počival, saj je obveznosti v 1/16 finala hrvaškega pokala opravil že prejšnji teden in se brez težav uvrstil med 16 najboljših. Premagal je Zagorec. Osijek bo v 9. krogu hrvaškega prvenstva v soboto gostoval v Zaprešiću pri Interju. Slavonski klub je na lestvici tretji, za vodilnim Dinamom zaostaja šest točk.

Bojan Jokić: Ufa bo v sredo ob 18. uri gostovala pri Nižnem Novgorodu. Na štadionu, ki je bil prizorišče letošnjega svetovnega prvenstva, bo lovila preboj v osmino finala ruskega pokala.

Luka Krajnc: Frosinone bo v 6. krogu prve italijanske lige v sredo ob 21. uri gostovala pri Romi. Štajerec bo dvoboj najverjetneje začel na klopi.

Miha Mevlja: vodilni ruski prvoligaš Zenit je v 1/16 finala ruskega pokala v sredo s 4:0 zmagal pri Volgarju v Astrakhanu. Primorec, ki na zadnjih tekmah ni bil član udarne enajsterice velikana iz St. Peterburga, je tokrat igral od prve do zadnje minute.

Nemanja Mitrović: Jagiellonia Bialystok je v sredo v uvodnem krogu poljskega pokalnega tekmovanja zmagala v gosteh pri Lechii iz Dzierzoniowa z 1:0. Slovenski branilec je igral vso tekmo.

Petar Stojanović: zagrebški Dinamo, ki vodi na Hrvaškem in brani dvojno krono, je v sredo v precej premešani zasedbi, v kateri ni bilo prostora za slovenskega branilca, gostoval pri nižjeligašu Slogi Mravincih in komaj napredoval. Po golu z enajstih metrov v zaključku tekme, po katerem je bilo na zelenici precej vroče, saj so domačini besneli nad sodnikom.

Aljaž Struna: Palermo je v torek v 5. krogu druge italijanske lige izgubil na gostovanju pri Brescii (1:2), Pirančan pa zaradi zdravstvenih težav ni kandidiral za srečanje.

Nejc Skubic: Konyaspor je v sredo v prvem krogu turškega pokala gostoval pri nižjeligašu Yeni Amasyaspor in ga z lahkoto premagal s 5:2. Nekdanji kapetan Domžal ni kandidiral za tekmo.

Benjamin Verbič, dolžnik v slovenski reprezentanci, v majici kijevskega Dinama še naprej navdušuje. Foto: Getty Images

Vezisti:

Domen Črnigoj: Lugano, ki je na lestvici uvrščen v sredini, bo v sredo v 8. krogu švicarskega prvenstva gostoval pri Xamaxu v Neuchatelu.

Josip Iličić: najboljši slovenski reprezentant v zadnjih kvalifikacijah se je pred kratkim po mučnih zdravstvenih zapletih vrnil na igrišče in za moštvo iz Bergama zbral dva nastopa. V sredo bo v 6. krogu italijanskega prvenstva ob 21. uri gostoval pri Torinu, Kranjčan pa bo na priložnost čakal na klopi.

Kevin Kampl: rdeči biki iz Leipziga bodo v sredo ob 20.30 v 5. krogu nemškega prvenstva gostili Stuttgart. Na lestvici so uvrščeni na sredini, saj zasedajo deseto mesto.

Rene Krhin: Nantes je v torek v 7. krogu francoskega prvenstva gostil Nico in ostal brez točk (1:2). Izbrancem Miguela Cardosa ne gre vse po načrtih, saj so s petimi točkami na skromnem 18. mestu. Izkušeni slovenski nogometaš je odigral 77 minut.

Jasmin Kurtić: SPAL bo v 6. krogu italijanskega prvenstva v četrtek ob 19. uri gostil Sassuolo. Belokranjec naj bi dvoboj v Ferrari začel od prve minute.

Žan Majer: Rostov je v 1/16 finala ruskega pokalnega tekmovanja v sredo s 4:0 zmagal pri tretjeligašu Syzran-2003. Štajerec je igral 75 minut in sploh prvič v tej sezoni dobil priložnost za igro.

Rajko Rotman: Kayserispor med tednom nima tekem. V soboto ga čaka zahtevno gostovanje v 7. krogu turškega prvenstva, ko se bo mudil pri Bešiktašu.

Leo Štulac: Parma bo v sredo v 6. krogu italijanskega prvenstva ob 21. uri gostovala v Neaplju. Na vroče gostovanje k Napoliju se podaja s popotnico dveh zaporednih zmag. Primorec naj bi začel dvoboj od prve minute.

Benjamin Verbič: s kijevskim Dinamom je v sredo z 2:0 zmagal pri Mariupolu v prestavljeni tekmi ukrajinskega prvenstva. Gostoval bo pri Mariupolu in zaostanek za vodilnim Šahtarjem na štiri točke. Do novih točk je Dinamo prišel tudi po zaslugi slovenskega reprezentanta, ki je igral do 90. minute, v sedmi minuti pa goste popeljal v vodstvo, ko je zadel še na drugi tekmi v nizu.

Miha Zajc: drugoligaški prvak Empoli bo v četrtek v zadnji tekmi 6. kroga italijanskega prvenstva ob 21. uri pričakal Milan, slovenski reprezentant pa si bo dvoboj ogledal s tribun, saj je v prejšnjem krogu prejel rdeči karton.

Tim Matavž bo v sredo v nizozemskem pokalu gostoval pri petoligaškem klubu. Foto: Getty Images

Napadalci:

Robert Berić: St. Etienne je v torek v 7. krogu francoskega prvenstva v gosteh premagal Toulouse (3:2) in se na lestvici povzpel na tretje mesto. Krčan, ki je imel nedavno težave s stegensko mišico, je dvoboj spremljal na klopi za rezervne igralce.

Roman Bezjak: Jagiellonia Bialystok je v sredo v uvodnem krogu poljskega pokalnega tekmovanja zmagala v gosteh pri Lechii iz Dzierzoniowa z 1:0. Slovenski napadalec je tokrat počival in ni igral.

Tim Matavž: Vitesse bo v sredo v 1. krogu nizozemskega pokalnega tekmovanja gostoval pri petoligašu Rkav Volendam. Dvoboj se bo začel ob 19.45, Primorec pa je v izjemni strelski formi. V tej sezoni je v nizozemskem prvenstvu dosegel že pet zadetkov.

Andraž Šporar: vodilni slovaški prvoligaš Slovan iz Bratislave med tednom nima tekme in se pripravlja na pomembno gostovanje. V soboto se v 10. prvenstvenem krogu odpravlja v Trnavo, kjer se je pred kratkim končala evropska sezona ljubljanske Olimpije. Kako se bo na gostovanju pri slovaškem prvaku Spartaku odrezal nekdanji napadalec zmajev? Ljubljančan je v tej sezoni v slovaškem prvenstvu na osmih tekmah dosegel osem golov in je prvi strelec tekmovanja. Odličen je bil tudi v Evropi, kjer je v šestih tekmah zadel v polno petkrat, tako da je v tej sezoni za Slovan dosegel že 13 zadetkov.

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini:

Jon Gorenc Stanković (Huddersfield Town) Anglija, 1. liga Med tednom nima tekme. Timi Max Elšnik (Mansfield Town) Anglija, 4. liga Med tednom nima tekme. Zlatko Dedić (Wacker Innsbruck) Avstrijski pokal, 2. krog Neusiedl - Wacker Innsbruck, sreda 19.00 Patrik Eler (Wacker Innsbruck) Avstrijski pokal, 2. krog Neusiedl - Wacker Innsbruck, sreda 19.00 Rajko Rep (Hartberg) Avstrijski pokal, 2. krog Hartberg : Wattens 3:0 V 30. minuti je dosegel zadetek za 3:0. To je njegov strelski prvenec v dresu Hartberga. Žan Pelko (Austria Celovec) Avstrijski pokal, 2. krog Wolfsberger AC : Austria Celovec 4:0 Ni igral, ostal je na klopi. Alem Pašić (Vorwärts Steyr) Avstrijski pokal, 2. krog GAK : Vorwärts Steyr 1:0 Ni kandidiral za tekmo. Nicolas Rajsel (Oostende) Belgijski pokal, 1/16 finala Hoogstraten - Oostende, sreda 20.30 Alen Ožbolt (Lokomotiv Plovdiv) Bolgarski pokal, 1/16 finala Pomorie : Lokomotiv Plovdiv 0:1 Odigral je vso tekmo. Željko Filipović (Dinamo Brest) Beloruski pokal, osmina finala Šahtjor Soligorsk - Dinamo Brest, sreda 18.00 Elvis Džafić (Sarajevo) BiH, 1. liga Sarajevo - Široki Brijeg, sreda 17.30 Ernest Grvala (GOŠK Gabela) BiH, 1. liga GOŠK Gabela - Čelik Zenica, sreda 16.00 Emil Velić (Mladost Doboj Kakanj) BiH, 1. liga Zrinjski - Mladost Doboj, sreda 17.00 Miha Vidmar (GOŠK Gabela) BiH, 1. liga GOŠK Gabela - Čelik Zenica, sreda 16.00 Andraž Struna (Anorthosis Famagusta) Ciper, 1. liga Med tednom nima tekme. Saša Aleksander Živec (Omonia Nikozija) Ciper, 1. liga Med tednom nima tekme. Matija Širok (Pafos) Ciper, 1. liga Med tednom nima tekme. Damjan Vuklišević (Slovan Liberec) Češki pokal, 1/16 finala Zbrojovka Brno - Slovan Liberec, sreda 18.00 Aleš Mertelj (MFK Karvina) Češka, 1. liga Med tednom nima tekme. Dejan Djermanović (Paide Linnameeskond) Estonski pokal, osmina finala Paide : Legion 2:1 Odigral je vso tekmo. V 46. minuti je zadel za 1:1, v 90. minuti pa postavil končni rezultat. V dresu Paideja je odigral štiri tekme in dosegel že šest zadetkov. Denis Petrić (Guingamp) Francija, 1. liga Nimes - Guingamp, sreda 19.00 Jan Repas (Caen) Francija, 1. liga Caen - Montpellier, sreda 19.00 Milan Kocić (Panionios) Grčija, 1. liga Med tednom nima tekme. Marko Nunić (Larissa) Grčija, 1. liga Med tednom nima tekme. Rene Mihelič (Delhi Dynamos) Indija, 1. liga Med tednom nima tekme. Matej Poplatnik (Kerala Blasters) Indija, 1. liga Med tednom nima tekme. Valter Birsa (Chievo) Italija, 1. liga Udinese - Lazio, sreda 19.00 Boštjan Cesar (Chievo) Italija, 1. liga Udinese - Lazio, sreda 19.00 Samir Handanović (Inter) Italija, 1. liga Inter : Fiorentina 2:1 Branil je vso tekmo. Rok Vodišek (Genoa) Italija, 1. liga Genoa - Chievo, sreda 21.00 Siniša Anđelković (Venezia) Italija, 2. liga Med tednom nima tekme. Enej Jelenič (Carpi) Italija, 2. liga Perugia : Carpi 0:1 Igral je 82 minut. Zlatan Ljubijankić (Urawa Reds) Japonska, 1. liga Med tednom nima tekme. Dejan Trajkovski (Akademija Puškaš) Madžarska, 1. krog Med tednom nima tekme. Ivica Guberac (Floriana) Malta, 1. liga Med tednom nima tekme. Nik Omladič (Greuther Fürth) Nemčija, 2. liga Greuther Fürth - Hamburger SV, četrtek 20.30 Dominic Maroh (Uerdingen) Nemčija, 3. liga Uerdingen - Zwickau, sreda 19.00 Jovan Vidović (Meppen) Nemčija, 3. liga Würzburger Kickers : Meppen 2:1 Igral je vso tekmo. Haris Vučkić (Twente) Nizozemski pokal, 1. krog Groningen - Twente, četrtek 18.30 Filip Valenčič (Stabaek) Norveška, 1. liga Med tednom nima tekme. Damjan Bohar (Zaglebie Lubin) Poljski pokal, 1. krog Huragan Murag - Zaglebie Lubin, sreda 16.00 Goran Cvijanović (Arka Gdynia) Poljski pokal, 1. krog Slask Swietochlowice : Arka Gdynia 0:3 Odigral je prvi polčas. Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljski pokal, 1. krog Jastrzebie - Piast Gliwice, sreda 17.30 Matej Palčič (Wisla Krakov) Poljski pokal, 1. krog Wisla Krakov : Lechia Gdansk 5:6 po 11-m (1:1) Ni kandidiral za tekmo. Matej Pučko (Korona Kielce) Poljski pokal, 1. krog Med tednom nima tekme. Dejan Vokić (Zaglebie Sosnowiec) Poljski pokal, 1. krog Olimpia Grudziadz - Zaglebie Sosnowiec, četrtek 19.00 Gregor Balažic (Ural) Ruski pokal, 1. krog Neftekhimik : Ural 2:3 Ni igral, ostal je na klopi. Lovro Bizjak (Ufa) Ruski pokal, 1. krog Nižni novgorod - Ufa, sreda 18.00 Jaka Bijol (CSKA Moskva) Rusija, 1. liga Med tednom nima tekme. Denis Popović (Orenburg) Ruski pokal, 1. krog Dinamo Barnaul : Orenburg 0:2 Ni igral. Miral Samardžić (Krila Sovjetov Samara) Ruski pokal, 1. krog Tambov - Krila Sovjetov, četrtek 18.30 Kenan Fatkić (Thun) Švica, 1. liga Grasshopper : Thun 0:2 V igro je vstopil v 62. minuti, v 90. minuti pa postavil končni rezultat. To je njegov prvi zadetek v švicarskem prvenstvu. Nejc Mevlja (Schaffhausen) Švica, 2. liga Aarau : Schaffhausen 3:1 Ni kandidiral za tekmo. Matic Fink (Rizespor) Turški pokal, 1. krog Rizespor - Tarsus Idman Yurdu, sreda 19.30 Boban Jović (Bursaspor) Turčija, 1. liga Med tednom nima tekme. Antonio Delamea Mlinar (New England Revolution) ZDA in Kanada, liga MLS Med tednom nima tekme.