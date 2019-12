Fantastičen presežek Handanovića, ki mu v Italiji ni para #video

Mariborčan, ki je bil izbran v najboljšo enajsterico zadnjega kroga skupinskega dela evropske lige, je branil vso tekmo. Apoel je doživel drugi poraz v tej sezoni. Za vodilnim Anorthosisom zaostaja devet točk, a je od njega odigral tudi dve tekmi manj. To je bila zadnja letošnja tekma Apoela, ki bo prvenstvo nadaljeval 5. januarja.

Madridski velikan se bo predstavil še zadnjič v tem koledarskem letu. Gostoval bo pri Betisu, ki na lestvici zaseda 12. mesto in je uvrščen sedem mest nižje od Atletica. Škofjeločan, ki ga je agent Miha Mlakar opisal kot vratarsko mešanico Lionela Messija in Cristiana Ronalda, je napovedan v začetni enajsterici.

Ufa ni izgubila že pet srečanj zaporedoma in se je na lestvici povzpela na sedmo mesto.

Ni igral, ostal je na klopi. Nürnberg je zmagal prvič po devetih tekmah. Nekdanji up Domžal je v tej sezoni odigral le 32 minut.

Jasmin Kurtić (Spal)

Italija, 1. liga

Torino : SPAL 1:2 (sobota)