Na Poljskem odmevata prekrasna zadetka Slovencev #video

Damjan Bohar (Zaglebie Lubin)

Poljska, 1. liga

Zaglebie Lubin : Legia Varšava 2:1 (petek)

Odigral je vso tekmo in v 82. minuti dosegel zadetek za 2:1 (ogled videa spodaj). To je bil njegov deseti zadetek v tej sezoni. To je tudi rekordno število zadetkov, ki jih je Bohar dosegel v eni prvoligaški sezoni. Toliko jih je dosegel za Zaglebie tudi v prejšnji sezoni, v tej pa bo imel spomladi priložnost, da popravi rekord. Bohar je četrti najboljši strelec poljskega prvenstva! Zaglebie je v zadnji tekmi jesenskega dela prvenstva premagal jesenskega prvaka.