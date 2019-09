Ni kaj, če imaš Jana Oblaka, zmaguješ!

Jan Oblak bo z Atleticom v soboto gostoval pri Real Sociedadu, Josip Iličić pa se bo dan pozneje mudil pri Genoi. Škofjeločan je v tej sezoni za klub in izbrano vrsto branil na petih tekmah in vknjižil pet zmag!

Jan Oblak bo z Atleticom v soboto gostoval pri Real Sociedadu, Josip Iličić pa se bo dan pozneje mudil pri Genoi. Škofjeločan je v tej sezoni za klub in izbrano vrsto branil na petih tekmah in vknjižil pet zmag! Foto: Vid Ponikvar

Krstni nastop v novem dresu čaka kar nekaj Slovencev, ki so zamenjali klub ob koncu prestopnega roka. To so Miha Mevlja (Soči), Adam Gnezda Čerin (Nürnberg), Etien Velikonja (NEC Nijmegen), Jan Koprivec (Kilmarnock), Milan Tučić (OH Leuven), Mitja Križan (Lommel), Vanja Drkušić (Rende) …

Slovenski reprezentanti na delu v tujini:

Vratarja: Vid Belec (Apoel Nikozija) Ciper, 1. liga Apoel - Ael Limasol, sobota 17.30 Jan Oblak (Atletico Madrid) Španija, 1. liga Real Sociedad - Atletico Madrid, sobota 18.30 Branilci: Jure Balkovec (Empoli) Italija, 2. liga Crotone - Empoli, nedelja 15.00 Miha Blažič (Ferencvaroš) Madžarska, 1. liga Paksi - Ferencvaroš, sobota 19.30 Bojan Jokić (Ufa) Rusija, 1. liga Dinamo Moskva - Ufa, ponedeljek 19.00 Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljska, 1. liga Cracovia - Piast Gliwice, ponedeljek 18.00 Miha Mevlja (Soči) Rusija, 1. liga Soči - Lokomotiv Moskva, sobota 18.00 Peter Stojanović (Dinamo Zagreb) Hrvaška, 1. liga Dinamo Zagreb - Istra 1961, petek 18.00 Aljaž Struna (Houston Dynamo) Liga MLS (ZDA/Kanada) Vancouver Whitecaps - Houston Dynamo, nedelja 04.00 Vezisti: Jaka Bijol (CSKA Moskva) Rusija, 1. liga Tambov - CSKA Moskva, nedelja 15.30 Domen Črnigoj (Lugano) Švica, pokal, 1/16 finala Lausanne - Lugano, sobota 18.00 Josip Iličić (Atalanta) Italija, 1. liga Genoa - Atalanta, nedelja 12.30 Rene Krhin (Nantes) Francija, 1. liga Nantes - Reims, nedelja 15.00 Jasmin Kurtić (Spal) Italija, 1. liga Spal - Lazio, nedelja 15.00 Žan Majer (Lecce) Italija, 1. liga Torino - Lecce, ponedeljek 20.45 Denis Popović (Zürich) Švica, pokal, 1/16 finala Wil - Zürich, sobota 19.00 Benjamin Verbič (Dinamo Kijev) Ukrajina, 1. liga Dinamo Kijev - Desna, nedelja 16.00 Miha Zajc (Fenerbahče) Turčija, 1. liga Alanyaspor - Fenerbahče, ponedeljek 19.00 Napadalci: Robert Berić (St. Etienne) Francija, 1. liga St. Etienne - Toulouse, nedelja 17.00 Roman Bezjak (Apoel Nikozija) Ciper, 1. liga Apoel - Ael Limasol, sobota 17.30 Tim Matavž (Vitesse) Nizozemska, 1. liga PSV Eindhoven - Vitesse, sobota 20.45 Andraž Šporar (Slovan Bratislava) Slovaška, 1. liga Slovan Bratislava - Spartak Trnava, nedelja 18.00

*Na seznamu so nogometaši z zadnjega seznama selektorja Matjaža Keka za tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 proti Poljski (6. september - 2:0) in Izraelu (9. september - 3:2) v Stožicah, ki je bil naknadno osvežen za tri imena.

Preostali slovenski nogometaši na delu v tujini: