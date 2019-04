Nora dvojna obramba Jana Oblaka, o kateri govori vsa Španija #video

Slovenski trener na delu v tujini:

Elsnerjev sanjski niz se nadaljuje Luka Elsner je v kvalifikacijski skupini za nastop v ligi Europa v štirih nastopih osvojil vseh možnih ducat točk! Foto: Sportida Mladi slovenski trener Luka Elsner je v tej sezoni z belgijskim drugoligašem Unionom Saint-Gilloisejem opozoril nase v pokalu, kjer je izpadel šele v polfinalu, v skupinskem delu druge lige pa je osvojil tretje mesto. Zdaj bi lahko presenetil še v kvalifikacijah za nastop v ligi Europa, kjer mu gre več kot odlično, saj je dobil vse štiri tekme in z maksimalnim izkupičkom 12 točk vodi na lestvici! Prvo mesto skupine B prinaša nadaljevanje boja za Evropo, vstop v polfinale play-offa. V soboto je v derbiju neporaženih in vodilnih skupine B v gosteh premagal Kortrijk (1:0) in se na razpredelnici odlepil od tekmecev. Kortrijk je v rednem delu belgijskega prvenstva osvojil osmo mesto. Njegov lastnik je bogat poslovnež iz Malezije Vincent Tan, ki je tudi prvi mož Cardiff Cityja, Sarajeva in solastnik FC Los Angelesa.

Slovenski reprezentanti na delu v tujini:

Vratarji:

Vid Belec: Sampdoria se bo v nedeljo v prvi italijanski ligi v 32. krogu pomerila z mestnim tekmecem Genoo. Poslastica v Genovi se bo začela ob 15. uri, uradni gostitelj pa bo Sampdoria. Štajerec bo na svojo priložnost čakal na klopi za rezervne igralce. V tej sezoni ni branil za klub še niti minute.

Matic Kotnik: Panionios, ki je v grškem prvenstvu zasidran na sredini razpredelnice, bo v nedeljo v 28. krogu ob 18. uri gostoval pri predzadnjeuvrščenem Levadikosu. Nekdanji vratar Celja je moral zadnje tekme izpustiti zaradi poškodbe roke. Zaradi nje je odpovedal tudi marčevsko reprezentančno akcijo.

Jan Oblak si je za nastop proti Celti prislužil zelo visoke ocene. Zbral je tri atraktivne obrambe. Foto: Reuters

Jan Oblak: Atletico Madrid je v 32. krogu španskega prvenstva brez kaznovanega Diega Coste, ki je po hudi kazni že končal sezono, v soboto na domačih tleh premagal Celto iz Viga (2:0). Škofjeločan, ki bi lahko v kratkem podaljšal zvestobo rdeče-belim, je znova blestel med vratnicama rdeče-belih. Zbral je tri obrambe, ostal ponovno nepremagan, najbolj pa navdušil z dvojno obrambo v prvem polčasu, ko je obakrat spektakularno z izjemnim refleksom roke ustavil nevarna strela tekmecev iz Galicije.

Atletico je oba zadetka, s katerima se je vodilni Barceloni na lestvici približal na devet točk zaostanka (do konca sezone je še šest krogov), dosegel v drugem polčasu. Oblak je v 32 prvenstvenih nastopih prejel le 21 zadetkov, najmanj izmed vseh prvih vratarjev španskih prvoligašev, tako da se mu nasmiha že četrta zaporedna lovorika zamora.

O tem, kako izjemni sta bili njegovi obrambi v prvem polčasu, priča uradni čivk tekmovanja la liga, ki je ob video posnetku mojstrskega posredovanja 26-letnega Slovenca naglas razmišljal, ali je Škofjeločan najboljši vratar na svetu.

Skandiranje navijačev Atletica v čast Oblaku:

No he visto uno igual en mi vida. JAN OBLAK. Es de otro mundo este hombre. pic.twitter.com/0cI6xUOHJh — Rafa (@RafyAtm17) April 13, 2019

Branilci:

Jure Balkovec: Hellas Verona ta konec tedna v drugi italijanski ligi počiva. V drugi italijanski ligi namreč namesto 22 udeležencev nastopa le 19 klubov (Avellino, Bari in Cesena so zaradi finančnih razlogov odpadli), tako da je v vsakem krogu eden izmed udeležencev prost. Verona zdaj v serie B zaseda šesto mesto, ki vodi v dodatne kvalifikacije za napredovanje v prvo ligo.

Miha Blažič: Ferencvaroš je v soboto na gostovanju po preobratu v drugem polčasu premagal Mezokovesd z 2:1. S tem je ohranil veliko prednost pred branilcem naslova Vidijem, tako da se zelo resno spogleduje s prvim državnim naslovom po letu 2016, skupno pa že jubilejnim 30. Do konca sezone je le še pet krogov. Primorec je odigral vso tekmo.

Bojan Jokić zaradi kartonov ni zaigral v Krasnojarsku. Foto: Vid Ponikvar

Bojan Jokić: Ufa je v soboto zapravila lepo priložnost, da bi si bistveno izboljšala možnosti v boju za obstanek. V derbiju začelja je v 23. krogu gostovala pri zadnjeuvrščenem klubu Jeniseju v Krasnojarsku, kjer gledalci niso videli zadetkov. Ostalo je pri 0:0, kapetan slovenske izbrane vrste pa zaradi kartonov ni kandidiral za srečanje. Sta pa prvič, odkar je Jokić v Rusiji, v konici napada od prve minute skupaj zaigrala njegova rojaka Lovro Bizjak in Andres Vombergar. Nekdanji napadalec Domžal je odigral 84, slovenski Argentinec pa 62 minut. Ufa ostaja brez zmage v gosteh v ruskem prvenstvu že več kot leto dni! Nazadnje je v gosteh osvojila tri točke 17. marca 2018 v Krasnodarju!

Miha Mevlja: šestouvrščeni Rostov bo v nedeljo ob 18. uri doma pričakal najbližjega soseda z razpredelnice, moskovski Spartak. Če bi ga premagal, bi se mu na lestvici približal na vsega točko razlike. Primorec zaradi zdravstvenih težav, zaradi katerih je izpustil dvoboj že prejšnji teden, ne bo kandidiral za tekmo.

Nemanja Mitrović: Jagiellonia Bialystok je v zadnjem krogu rednega dela poljskega prvenstva brez pomoči Ljubljančana, ki je manjkal zaradi kazni rumenih kartonov, v gosteh premagala Lech Poznan z 2:0. Rumeno-rdeči so si s tem zagotovili nadaljevanje sezone v posebni ligi za prvaka, v kateri bo nastopilo osem najboljših klubov. V rednem delu so osvojili četrto mesto.

Nejc Skubic: Konyaspor je v soboto v 28. krogu turškega prvenstva doma remiziral s Sivassporjem (1:1). Nekdanji kapetan Domžal zaradi kazni ni kandidiral za tekmo, je pa odslužil kazen dveh tekem zaradi rdečega kartona. Skubic je prejšnji mesec zaradi osebnih razlogov odpovedal sodelovanje v reprezentanci na začetku kvalifikacijskega ciklusa za EP 2020.

Petar Stojanović je prispeval podajo za zadnji zadetek zagrebškega Dinama. Naslov si lahko zagotovi že v prihodnjem krogu, ko bo v petek gostoval v Koprivnici. Foto: Vid Ponikvar

Petar Stojanović: vodilni Dinamo Zagreb je v soboto v 29. krogu hrvaškega prvenstva v Pulju nadigral Istro 1961. Premagal jo je kar s 4:0. Ljubljančan je odigral vso tekmo in prispeval podajo za zadnji zadetek Zagrebčanov, ki ga je prispeval dvakratni strelec Španec Dani Olmo. Modri imajo pred najbližjim zasledovalcem Rijeko, ki je v soboto doma ponižal Inter Zaprešić kar s 7:0, okroglih 20 točk prednosti, tako da si lahko zagotovijo nov državni naslov že v prihodnjem krogu.

Aljaž Struna: Houston Dynamo je odlično vstopil v sezono. V štirih krogih je zbral 10 točk in je uvrščen tik pod vrhom. Naslednjič se bo za točke v ligi MLS potegoval v soboto ob 21. uri, ko bo gostil San Jose Earthquakes, ki so v petih krogih v tej sezoni osvojili le tri točke.

Andraž Struna: Anorthosis Famagusta bo v ciprskem prvenstvu v skupini za obstanek v ponedeljek ob 18. uri gostil Ermis Aradippou. To bo dvoboj najboljšega in najslabšega kluba v ''slabši'' polovici ciprskega prvenstva.

Vezisti:

Jaka Bijol: moskovski CSKA je v soboto na tekmi 23. kroga ruskega prvenstva razočaral navijače, saj je na domačih tleh ostal praznih rok proti Orenburgu (2:3). Mladi Slovenec je dvoboj spremljal s klopi za rezervnne igralce. V krstni sezoni v Rusiji je v prvenstvu zbral 17 nastopov.

Damjan Bohar se je z Zaglebiejem uvrstil med najboljših osem poljskih klubov in prekrižal načrte nekdanjemu soigralcu Mateju Palčiču (Wisla Krakov), ki je zasedel deveto mesto. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Damjan Bohar: Zaglebie Lubin je v zadnjem krogu rednega dela poljskega prvenstva doma premagal Wislo iz Krakova (3:1) in si zagotovil nadaljevanje sezone v posebni ligi za prvaka, v kateri nastopa osem najboljših klubov. Prekmurec je odigral vso tekmo in v 27. minuti prispeval ''podajo'', po kateri so si gostje sami zatresli mrežo. Zaglebie je končal redni del prvenstva na petem mestu.

Domen Črnigoj: z Luganom bo v 29. krogu švicarskega prvenstva v nedeljo ob 16. uri gostil Sion. Lugano zaseda osmo mesto, a ima pred najslabšima kluboma v Švici veliko prednost, tako da je tik pred tem, da si zagotovi obstanek.

Jon Gorenc Stanković: Huddersfield Town je ostal brez vseh možnosti za obstanek. Tako se bo edini slovenski udeleženec premier league po koncu sezone poslovil od elite. V soboto je gostoval na prekrasnem novem stadionu Tottenham Hotspur, ki je klub iz severnega dela Londona stal milijardo evrov, in po pričakovanju ostal brez točk. Tottenham, ki se poteguje za napredovanje v polfinale lige prvakov, v prvenstvu pa je na tretjem mestu, je zmagal s 4:0. Slovenec je odigral 82 minut. Ko je zapustil zelenico, je bil rezultat še 2:0 za domače.

Josip Iličić: Atalanti gre v tej sezoni imenitno. Spogleduje se z zgodovinskim uspehom, saj je po 31 krogih na visokem četrtem mestu, ki pelje v ligo prvakov. Visoko mesto želi zadržati tudi po koncu tega tedna. Navijačem se bo predstavila šele v ponedeljek, ko bo v zadnji tekmi 32. kroga serie A ob 20.30 gostila Empoli. Kranjčan je v tej sezoni v izvrstni formi. V prvenstvu se je podpisal že pod 11 zadetkov, zaradi bolečin v levem kolenu pa se trener še ni odločil, ali bo proti moštvu iz Toskane, ki se krčevito bori za obstanek, zaigral od prve minute ali ne. Vprašanje je, ali bo želel tvegati z nastopom od prve minute, saj čaka Atalanto napet in naporen zaključek sezone. Čez slaba dva tedna bo na povratni polfinalni pokalni tekmi proti nekdanjemu klubu Fiorentini lovil vozovnico za nastop v velikem finalu. Prva tekma v Firencah se je končala s 3:3.

Rene Krhin: Nantes je v prvi francoski ligi že v petek v 32. krogu gostil Lyon. Slovenski vezist je pozdravil težave z gležnjem, tako da je kandidiral za dvoboj, na katerem pa vendarle ni zaigral. Ostal je na klopi in zaploskal soigralcem za veliko zmago z 2:1, s katero je Nantes pomagal Krhinovemu reprezentančnemu soigralcu Robertu Beriću, ki s St. Etiennom za tretjeuvrščenim Lyonom zaostaja šest točk.

Jasmin Kurtić zaradi poškodbe mišice ni pomagal Spalu do zmage nad skoraj rezervno postavo Juventusa, ki ga že v torek čaka povratna četrtfinalna tekma lige prvakov proti Ajaxu. Foto: Vid Ponikvar

Jasmin Kurtić: SPAL je v uvodni tekmi 32. kroga italijanskega prvenstva doma brez poškodovanega slovenskega reprezentanta (poškodba mišice) premagal Juventus. Stara dama ima pred najbližjim zasledovalcem Napolijem kar 20 točk prednosti in je za matematično zagotovitev rekordnega osmega zaporednega naslova potrebovala v soboto le točko, a je kljub vodstvu prek mladega Moiseja Keana ni dočakala. Zaradi bližajoče se povratne četrtfinalne tekme lige prvakov proti Ajaxu, ki bo na sporedu že v torek, so spočili večino najboljših igralcev.

Benjamin Verbič: kijevski Dinamo je v soboto v gosteh ugnal Mariupol z 1:0. Vojničan je za ukrajinskega podprvaka odigral vso tekmo. Za vodilnim Šahtarjem, ki je prejšnji teden izločil Verbiča in soigralce iz pokalnega tekmovanja, v skupini za prvaka ukrajinskega prvenstva še naprej zaostaja sedem točk.

Miha Zajc: Fenerbahče bo v nedeljo ob 18. uri v velikem derbiju turškega prvenstva gostil Galatasaray. Slovenski reprezentant bo prvič po prihodu v Istanbul izkusil največji derbi v tem delu sveta na lastni koži. Fenerbahče se bo potrudil, da po skromni sezoni, v kateri po 27 krogih zaseda komaj 13. mesto, osreči navijače z vedno sladko zmago nad mestnim tekmecem. Galatasaray se poteguje za naslov prvaka, a za Istanbulom Basaksehirjem ob tekmi manj zaostaja šest točk.

Napadalca:

Robert Berić: Saint Etienne se v Franciji poteguje za Evropo. V nedeljo bo poskušal ob 17. uri izkoristiti prednost domačega igrišča proti Bordeauxu. Zeleni za tretjeuvrščenim Lyonom zaostajajo šest točk.

Andraž Šporar je v prejšnji sezoni s Slovanom postal pokalni zmagovalec. Tokrat se mu obetata državna krona in naslov najboljšega strelca na Slovaškem! Foto: Twitter

Andraž Šporar: Slovan ima v nedeljo prvo zaključno žogico. Do konca slovaškega prvenstva je še sedem krogov, klub iz Bratislave pa ima pred najbližjima sosedoma na lestvici, Žilini in DAC 1904 iz Dunajske Strede, ogromnih 19 točk prednosti. Če bi v nedeljo v gosteh premagal Žilino, dvoboj se bo začel ob 15. uri, bi si že zagotovil državni naslov. Bil bi jubilejni 25. v bogati klubski zgodovini in prvi, odkar njegove barve branita Slovenca Andraž Šporar in Kenan Bajrić. Slovan lahko postane prvak tudi ob remiju, a v tem primeru DAC 1904 v soboto ne sme premagati Sereda. Ljubljančan je v tej sezoni v prvovrstni strelski formi. Na 23 nastopih je dosegel neverjetnih 21 zadetkov in z naskokom vodi na lestvici najboljših strelcev.

Na seznamu so vsi nogometaši, ki so se znašli na prvem seznamu novega selektorja slovenske reprezentance v letu 2019 Matjaža Keka za prvi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 proti Izraelu (1:1) in Severni Makedoniji (1:1).

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini:

Timi Max Elšnik (Northampton Town) Anglija, 4. liga Northampton Town : Mansfield Town 1:1 Ni igral, ostal je na klopi. Zlatko Dedić (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga, liga za obstanek Wacker Innsbruck : Admira Mödling 1:3 Odigral je vso tekmo in v 64. minuti prispeval podajo za edini gol Wackerja. V 81. minuti je prejel rumeni karton. Rajko Rep (Hartberg) Avstrija, 1. liga, liga za obstanek Hartberg : Altach 0:1 Odigral je vso tekmo. Patrik Eler (Ried) Avstrija, 2. liga Ried : Floridsdorfer 3:0 Zaradi poškodbe ni kandidiral za tekmo. Alem Pašić (Vorwärts Steyr) Avstrija, 2. liga Vorwärts Steyr - Wacker Innsbruck II, nedelja 10.30 Žan Pelko (Austria Celovec) Avstrija, 2. liga Austria Celovec : Horn 2:2 Ni igral, ostal je na klopi. Erik Gliha (St. Truiden) Belgija, skupina za ligo Europa St. Truiden - Oostende, sobota 20.00 Nicolas Rajsel (Roeselare) Belgija, 2. liga, skupina za obstanek OH Leuven - Roeselare, nedelja 20.00 Elvis Džafić (Sarajevo) BiH, 1. liga Sarajevo - Široki Brijeg, nedelja 19.30 Emil Velić (Mladost Doboj Kakanj) BiH, 1. liga Zvijezda 09 : Mladost Doboj 2:1 Branil je vso tekmo. Alen Ožbolt (Lokomotiv Plovdiv) Bolgarija, 1. liga, skupina za obstanek Septemvri Sofija : Lokomotiv Plovdiv 1:0 Ni kandidiral za srečanje. Roman Bezjak (Apoel Nikozija) Ciper, 1. liga, skupina za prvaka Apoel Nikozija : Nea Salamis 4:0 V igro je vstopil v 70. minuti. Saša Aleksander Živec (Omonia Nikozija) Ciper, 1. liga, skupina za prvaka Omonia Nikozija - Apollon Limasol, nedelja 17.00 Jan Koprivec (Pafos) Ciper, 1. liga, skupina za obstanek Alki Oroklinis : Pafos 2:3 Ni kandidiral za tekmo, vrača se po poškodbi stopala. Matija Širok (Pafos) Ciper, 1. liga, skupina za obstanek Alki Oroklinis : Pafos 2:3 Odigral je vso tekmo. Damjan Vuklišević (Slovan Liberec) Češka, 1. liga Mlada Boleslav - Slovan Liberec, ponedeljek 18.00 Branko Ilić (Vejle BK) Danska, 1. liga, skupina za obstanek Vejle : Horsens 3:0 Ni igral, ostal je na klopi. Denis Petrić (Guingamp) Francija, 1. liga Strasbourg - Guingamp, sobota 20.00 Jan Repas (Caen) Francija, 1. liga Caen - Angers, sobota 20.00 Milan Kocić (Panionios) Grčija, 1. liga Levadikos - Panionios, nedelja 18.00 Marko Nunić (Larissa) Grčija, 1. liga Larissa - PAOK Solun, nedelja 18.00 Erik Janža (Osijek) Hrvaška, 1. liga Osijek : Rudeš 2:0 Ni kandidiral za tekmo, Rene Mihelič (Delhi Dynamos) Indija, 1. liga Konec sezone. Matej Poplatnik (Kerala Blasters) Indija, 1. liga Konec sezone. Valter Birsa (Cagliari) Italija, 1. liga Torino - Cagliari, nedelja 12.30 Žan Celar (Roma) Italija, 1. liga Roma : Udinese 1:0 Ni kandidiral za tekmo. Boštjan Cesar (Chievo) Italija, 1. liga Chievo - Napoli, nedelja 18.00 Samir Handanović (Inter) Italija, 1. liga Frosinone - Inter, nedelja 20.30 Luka Krajnc (Frosinone) Italija, 1. liga Frosinone - Inter, nedelja 20.30 Leo Štulac (Parma) Italija, 1. liga Sassuolo - Parma, nedelja 15.00 Rok Vodišek (Genoa) Italija, 1. liga Sampdoria - Genoa, nedelja 15.00 Siniša Anđelković (Padova) Italija, 2. liga Padova - Cosenza, nedelja 15.00 Maks Barišič (Padova) Italija, 2. liga Padova - Cosenza, nedelja 15.00 Matija Boben (Livorno) Italija, 2. liga Livorno - Brescia, ponedeljek 21.00 Enej Jelenič (Carpi) Italija, 2. liga Lecce : Carpi 4:1 Ni kandidiral za tekmo zaradi zdravstvenih razlogov. V petek je opravil operacijo kolena, tako da v tej sezoni ne bo več igral. Žan Majer (Lecce) Italija, 2. liga Lecce : Carpi 4:1 V igro je vstopil v 57. minuti. Dejan Vokić (Benevento) Italija, 2. liga Benevento - Palermo, nedelja 21.00 Željko Filipović (Atyrau) Kazahstan, 1. liga Aktobe - Atyrau, nedelja 10.00 Dejan Trajkovski (Akademija Puškaš) Madžarska, 1. liga Paksi : Puškaš 0:0 Ni kandidiral za tekmo. Kevin Kampl (RB Leipzig) Nemčija, 1. liga RB Leipzig : Wolfsburg 2:0 Odigral je 89 minut in v 16. minuti s prekrasnim strelom z razdalje poskrbel za vodstvo Leipziga z 1:0. To je njegov drugi zadetek v tej sezoni. Prvega je dosegel 7. oktobra 2018, tako da je zadel prvič v polno po več kot polovici leta. Nik Omladič (Greuther Fürth) Nemčija, 2. liga Bochum - Greuther Fürth, nedelja 13.30 Dominic Maroh (Krefelder Uerdingen) Nemčija, 3. liga Uerdingen - Osnabrück, nedelja 14.00 Jovan Vidović (Meppen) Nemčija, 3. liga Meppen : Hallescher 0:2 Ni igral, ostal je na klopi. Ažbe Jug (Fortuna Sittard) Nizozemska, 1. liga Fortuna Sittard - VVV-Venlo, sobota 20.30 Tim Matavž (Vitesse) Nizozemska, 1. liga Utrecht - Vitesse, nedelja 16.45 Haris Vučkić (Twente) Nizozemska, 2. liga Twente : Telstar 1:0 Odigral je 70 minut. Prvič v tej sezoni, po vrnitvi po dolgi poškodbi, je zaigral od prve minute. Twente ostaja na prvem mestu in se mu nasmiha vrnitev v prvo ligo. Filip Valenčič (Stabaek) Norveška, 1. liga Stabaek - Rosenborg, nedelja 18.00 Goran Cvijanović (Arka Gdynia) Poljska, 1. liga Arka Gdynia : Miedz Legnica 1:1 Ni igral, ostal je na klopi. Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljska, 1. liga Piast Gliwice : Korona Kielce 4:0 Ni igral, ostal je na klopi. Matej Palčič (Wisla Krakov) Poljska, 1. liga Zaglebie Lubin : Wisla Krakov 3:1 V igro je vstopil v 21. minuti. Matej Pučko (Korona Kielce) Poljska, 1. liga Piast Gliwice : Korona Kielce 4:0 Odigral je vso tekmo. David Zec (Benfica B) Portugalska, 2. liga Oliveriense : Benfica B 1:2 Odigral je vso tekmo. Gregor Balažic (Ural Jekaterinburg) Rusija, 1. liga Arsenal Tula : Ural 0:0 Ni kandidiral za tekmo. Lovro Bizjak (Ufa) Rusija, 1. liga Jenisej Krasnojarsk : Ufa 0:0 Odigral je 84 minut. Prvič, odkar je v Rusiji, je v konici napada od prve minute zaigral z rojakom. Andres Vombergar (Ufa) Rusija, 1. liga Jenisej Krasnojarsk : Ufa 0:0 Odigral je 62 minut. Prvič, odkar je v Rusiji, je v konici napada od prve minute zaigral z rojakom. Denis Popović (Orenburg) Rusija, 1. liga CSKA Moskva : Orenburg 2:3 Odigral je vso tekmo in v 54. minuti prispeval podajo za zmagoviti zadetek Orenburga. V 15. minuti je prejel rumeni karton. Miral Samardžić (Krila Sovjetov Samara) Rusija, 1. liga Krila Sovjetov : Rubin Kazan 1:0 Odigral je vso tekmo in v 64. minuti prejel rumeni karton, Kenan Bajrić (Slovan Bratislava) Slovaška, 1. liga, skupina za prvaka Žilina - Slovan Bratislava, nedelja 15.00 Kenan Fatkić (Thun) Švica, 1. liga Thun - St. Gallen, nedelja 16.00 Nejc Mevlja (Schaffhausen) Švica, 2. liga Schaffhausen : Rapperswil-Jona 0:2 Odigral je vso tekmo. Aris Zarifović (Samut Prakan City) Tajska, 1. liga Konec tedna brez tekme. Rajko Rotman (Akhisarspor) Turčija, 1. liga Erzurum BB - Akhisarspor, ponedeljek 19.00 Matic Fink (Boluspor) Turčija, 2. liga Denizlispor : Boluspor 0:0 Ni igral, ostal je na klopi. Aljaž Ivačič (Portland Timbers) Liga MLS Dallas - Portland Timbers, nedelja 02.00 Antonio Mlinar Delamea (New England Revolution) Liga MLS New England Revolution - Atlanta United, nedelja 01.30