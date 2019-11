Še zadnjič, preden bo besedo dobil selektor Matjaž Kek

Selektor Matjaž Kek bo svoje varovance in potencialne kandidate spremljal še zadnjič, preden bo razkril seznam imen, na katera bo računal na novembrskih tekmah proti Latviji v Stožicah in Poljski v Varšavi.

Številni so bili na delu že med tednom, a za slovenske nogometaše (in trenerja) na delu v tujini počitka ni. Že ta konec tedna jih čakajo novi izzivi. Reprezentanti so v akciji še zadnjič, preden bo selektor Matjaž Kek prihodnji teden razkril imena, na katera bo računal na zadnjih, novembrskih izpitih v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo proti Latviji in Poljski.