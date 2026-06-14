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Adrijana Mori
Slovenska reprezentantka se iz Nemčije vrača v domovino
Nogometašice Mura None, ki so bile letos tako državne kot pokalne prvakinje, so dobile prvo okrepitev v poletnem prestopnem roku. V Fazanerijo se seli izkušena slovenska reprezentantka Adrijana Mori, ki je nazadnje branila barve ekipe iz Potsdama v drugi nemški ligi, je sporočil klub iz Murske Sobote.
Slovenska nogometna reprezentanta Adrijana Mori je bila v Nemčiji od sezone 2019/20, v Sloveniji pa je največji pečat pustila v dresu Olimpije. Igrala je tudi za Fužinar in Radomlje, za slovensko reprezentanco pa je zbrala 25 nastopov in dosegla tri gole.