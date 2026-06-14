Slovenska reprezentantka se iz Nemčije vrača v domovino

Nogometašice Mura None, ki so bile letos tako državne kot pokalne prvakinje, so dobile prvo okrepitev v poletnem prestopnem roku. V Fazanerijo se seli izkušena slovenska reprezentantka Adrijana Mori, ki je nazadnje branila barve ekipe iz Potsdama v drugi nemški ligi, je sporočil klub iz Murske Sobote.