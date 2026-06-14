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Avtor:
STA

Nedelja,
14. 6. 2026,
18.57

Osveženo pred

33 minut

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Natisni članek
Adrijana Mori ŽNK Mura Nona

Nedelja, 14. 6. 2026, 18.57

33 minut

Adrijana Mori

Slovenska reprezentantka se iz Nemčije vrača v domovino

Avtor:
STA

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Adrijana Mori | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Nogometašice Mura None, ki so bile letos tako državne kot pokalne prvakinje, so dobile prvo okrepitev v poletnem prestopnem roku. V Fazanerijo se seli izkušena slovenska reprezentantka Adrijana Mori, ki je nazadnje branila barve ekipe iz Potsdama v drugi nemški ligi, je sporočil klub iz Murske Sobote.

Slovenska nogometna reprezentanta Adrijana Mori je bila v Nemčiji od sezone 2019/20, v Sloveniji pa je največji pečat pustila v dresu Olimpije. Igrala je tudi za Fužinar in Radomlje, za slovensko reprezentanco pa je zbrala 25 nastopov in dosegla tri gole.

Slovenija - Nemčija, kvalifikacije za SP, slovenska ženska nogometna reprezentanca
Sportal Odličen prvi polčas z golom, ki ni obveljal, na koncu veselje Nemk
Adrijana Mori ŽNK Mura Nona
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