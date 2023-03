Matjaž Kek v novo akcijo brez najbolj izkušenega?

Selektor slovenske nogometne izbrane vrste Matjaž Kek bo danes predstavil seznam kandidatov za uvodni kvalifikacijski tekmi za Euro 2024 proti Kazahstanu in San Marinu. V zadnjem času so ga lahko razveselili številni odmevni in učinkoviti nastopi varovancev, začetek meseca je tako z ekspresnim hat-trickom v Avstriji zaznamoval Benjamin Šeško, po drugi strani pa bo moral po poškodbi Gregorja Sikoška poseči po novih rešitvah v obrambi. Zdravje žal ne prizanaša niti Jasminu Kurtiću, najstarejšemu in najbolj izkušenemu slovenskemu reprezentantu, ki ni odigral tekme že skoraj pet mesecev.

Ko je Slovenija nazadnje nastopila na velikem tekmovanju (2010), je bil njen selektor Matjaž Kek. Foto: Vid Ponikvar Nova akcija, novo upanje. Slovenska nogometna reprezentanca ni na velikem tekmovanju nastopila že 13 let. Občutek, kako se je družiti s svetovno elito, je kot zadnji slovenski selektor izkusil prav Matjaž Kek.

Potem ko so navijači z navdušenjem pospremili žreb in spoznali, da bi lahko slovenski nogometaši v skupini z Dansko, prvim favoritom skupine, ki pa je lani na SP 2022 v Katarju pustil klavrn vtis, Finsko, Severno Irsko, Kazahstanom in San Marinom uresničili želje in prvič po SP 2010 zaigrali na velikem tekmovanju, je podobne cilje slišati tudi iz tabora slovenske reprezentance. Euro 2024 v Nemčiji je imenitna priložnost, da Jan Oblak in druščina prvič zaigrajo na velikem tekmovanju.

Slovenija bo kvalifikacije odprla z najbolj oddaljenim gostovanjem, 23. marca bo iskala pot do uvodne zmage v Kazahstanu, nato pa tri dni pozneje v Stožice prihaja evropski palček San Marino, s katerim se je Slovenija v preteklosti že večkrat pomerila in mu vselej napolnila mrežo.

Kurtićeva kalvarija s kolenom se vleče (pre)dolgo

Jasmin Kurtić letos zaradi zdravstvenih težav še ni odigral nogometne tekme. Foto: Grega Valančič / Sportida Selektor Matjaž Kek bo prvič po novembru 2022 pozdravil reprezentante, danes pa bo ob 12. uri predstavil seznam kandidatov za začetek kvalifikacij. Reprezentanci, ki je na zadnjih šestih tekmah ostala neporažena, ne bo mogel pomagati Gregor Sikošek. Zaradi hujše poškodbe kolena je že končal sezono, tako da bo moral 61-letni Mariborčan najti drugo rešitev za levo stran obrambe.

Če sklepamo po novicah iz Grčije, kjer za solunski Paok zaradi težav s kolenom ni zaigral vse od konca oktobra, bo začetek kvalifikacij za Euro 2024 minil brez najbolj izkušenega člana slovenske reprezentance. 34-letni Jasmin Kurtić, ki je državni dres oblekel že 83-krat, za tekmo Paoka ni kandidiral niti prejšnji konec tedna. V prejšnji sezoni je bil junak solunskega kluba, dosegel je kar 15 zadetkov, v tej pa mu je ponagajalo zdravje in s tem prekrižalo načrte tudi slovenskemu selektorju.

Čeprav naj bi sprva počival le mesec dni, se je njegovo okrevanje po poškodbi kolena zavleklo. Naslednji slovenski reprezentant z največ nastopi je kapetan Jan Oblak, ki se je v ponedeljek zvečer izkazal na dvoboju z Girono, na katerem je pomagal Atleticu do zmage (1:0) in ohranil mrežo nedotaknjeno.

Oblak je na tekmi 25. kroga #LaLiga zaklenil svoja vrata 🔐 pic.twitter.com/h8qe3dCWFI — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) March 13, 2023

Zadnji seznam nogometašev Slovenije (november 2022): Vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid, Špa), Vid Belec (Apoel Nikozija, Cip), Igor Vekić (Pacos de Ferreira, Por), Matevž Vidovšek (Olimpija);



Branilci: Miha Mevlja (Spartak Moskva, Rus - brez kluba*), Petar Stojanović (Empoli, Ita), Jaka Bijol (Udinese, Ita), Jure Balkovec (Alanyaspor, Ita), Miha Blažič (Angers, Fra), Jon Gorenc Stanković (Sturm Gradec, Avt), Žan Karničnik (Ludogorec Razgrad, Bol - Celje*), Gregor Sikošek (Maribor), David Brekalo (Viking Stavanger, Nor);



Zvezni igralci: Jasmin Kurtić (PAOK Solun, Grč), Miha Zajc (Fenerbahče, Tur), Domen Črnigoj (Venezia, Ita - Salernitana, Ita*), Sandi Lovrić (Udinese, Ita), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos, Grč), Timi Max Elšnik (Olimpija), Tomi Horvat (Sturm Gradec, Avt);



Napadalci: Benjamin Verbič (Panathinaikos, Grč), Andraž Šporar (Panathinaikos, Grč), Luka Zahović (Pogon Szczecin, Pol), Benjamin Šeško (Salzburg, Avt), Andres Vombergar (San Lorenzo, Arg). Nekateri nogometaši so vmes zamenjali klub, z zvezdico so označeni aktualni delodajalci.