V živo: Napaka debitanta in Hrvaška vodi z 1:0

Prijateljske tekme, od 24. 3. do 26. 3.

Izbranci Matjaža Keka v Katarju od torka trenirajo v polni zasedbi. "Imamo vrhunske pogoje. Domačini so nas lepo sprejeli. Imamo dobre pogoje za mini priprave pred pomembnimi tekmami, ki nas čakajo junija. Ustvariti moramo jedro ekipe, pozitivno vzdušje. Dobiti moramo nove ideje, selektorjeve zamisli," je na medijskem druženju preko videokonference dejal Domen Črnigoj. "Imamo lepo priložnost za zelo kvalitetno tekmo z nasprotnikom, ki sodi v sam vrh nogometa. Želimo narediti korak naprej v pripravah na ligo narodov," je pred sobotno tekmo dejal selektor Kek.

Stadion Education City Foto: Guliver Image Tekma se igra na enem od osmih stadionov, ki bodo konec leta gostili svetovno prvenstvo 2022. To je stadion Education City v Al-Rajanu, predmestju Dohe. Gre za stadion bližnjih univerz, ki so ga za potrebe mundiala povečali na 45 tisoč sedežev.

Večji del prvega polčasa je bila igra prijateljska, brez pravih priložnosti na eni in drugi strani. Nato pa v 39. minuti iz ne posebej nevarne akcije Hrvaške gol. Debitant v postavi Slovenije David Brekalo, ki je lani iz Brava prestopil v norveški Viking, je zgrešil žogo in Andrej Kramarić se je sam znašel pred Janom Oblakom. In napadalcu Hoffenheima ni bilo težko zadeti. V zaključku polčasa je imel dve priložnosti Ivan Perišić, a je obakrat dobro posredoval vratar Oblak.

Srbija premagala Madžarsko

Srbska nogometna reprezentanca, ki bo v letošnji ligi narodov igrala v isti skupini kot Slovenija, je v četrtek na prijateljski tekmi v Budimpešti z 1:0 premagala Madžarsko. V odsotnosti napadalca Dušana Vlahovića je edini gol za Srbijo prispeval kar domači branilec Zsolt Nagy, ki je dosegel avtogol v 35. minuti.