To je bila ena najbolj neverjetnih tekem v zgodovini slovenskega nogometa, po kateri se je na naslovnicah znašel Sašo Udovič. Legendarnemu slovenskemu napadalcu je pred 30 leti uspelo nekaj do takrat težko predstavljivega. Slovensko reprezentanco je proti Islandiji popeljal do odmevne zmage s 7:1, pri tem pa dosegel reci in piši pet zadetkov. Ne enega, dva, tri ali štiri, ampak kar pet! Dosegel je rekord, ki ga bo v prihodnosti zelo težko preseči.

Josip Iličić je leta 2020 na dvoboju lige prvakov med Valencio in Atalanto (3:4) dosegel kar štiri zadetke in postavil kar nekaj mejnikov. Foto: Reuters Ko je napadalec Newcastla Aaron Gordon med tednom zablestel na dvoboju izločilnega dela lige prvakov in na gostovanju pri Qarabagu dosegel štiri zadetke, smo se spomnili vseh junakov, ki so v največjem klubskem tekmovanju na svetu na enem srečanju zabili vsaj štirikrat.

Hitronogi Anglež pri srakah je ponovil podvig, ki ga je pred njim v ligi prvakov izvedel le Josip Iličić, le njima je uspelo na gostovanju v izločilnem delu lige prvakov doseči vsaj štiri gole, strelski rekord lige prvakov na eni tekmi pa še vedno znaša pet zadetkov.

Z njim se lahko pohvalijo trije nogometaši. Norvežan Erling Haaland, Brazilec Luiz Adriano in Argentinec Lionel Messi. Tako je torej s strelskimi presežki v ligi prvakov.

Dober mesec pred prvo tekmo, ki jo bo kot samostojni selektor vodil Boštjan Cesar (28. marca bo s Slovenijo gostoval na Madžarskem v Budimpešti), pa smo se poigrali z vprašanjem, kdo je dosegel največ zadetkov na eni tekmi v dresu slovenske članske reprezentance.

"Takšna tekma se zgodi enkrat v življenju"

S časovnim strojem smo se odpravili tri desetletja nazaj in se znašli na Malti, kjer je v začetku februarja 1996 potekal mednarodni prijateljski turnir Rothmans. Udeležila se ga je tudi Slovenija, ki jo je takrat vodil dr. Zdenko Verdenik. Na prvi tekmi se je 7. februarja 1996 pomerila z Islandijo.

Vse, kar sem si zamislil, se je tudi uresničilo," se še danes smeji legendarnemu napadalcu, ko se spomni na strelski šov proti Islandiji. Do takrat je največkrat na reprezentančni tekmi zadel v polno dvakrat, 11. oktobra 1995 proti Ukrajini (3:2). Foto: Aleš Fevžer

Navidez nič kaj izstopajoča tekma se je prelevila v čarobni festival zadetkov, ki ga je priredil Sašo Udovič. "Takšna tekma se zgodi enkrat v življenju. Vse, kar sem si zamislil, se je tudi uresničilo," se še danes smeji legendarnemu slovenskemu napadalcu, ko se spominja dvoboja, na katerem je tresel mrežo z neizmerno lahkoto in postavil strelski rekord, ki je v veljavi še danes in ga bo v prihodnosti, tudi zaradi vse večje izenačenosti in konkurenčnosti "slabših" tekmecev, skrajno težko preseči.

Vse, kar je brcnil, je šlo v gol

Sašo Udovič je s 16 zadetki četrti najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance. Skoraj tretjino zadetkov je dosegel na tekmi z Islandijo! Četrto mesto si na večni lestvici deli z Benjaminom Šeškom. Foto: Reuters Danes 57-letni Ljubljančan se je dan pred slovenskim kulturnim praznikom na Malti znesel nad Islandijo na "nekulturen" način. Med 42. in 74. minuto je dosegel neverjetnih pet zadetkov. "Islandija je bila takrat na svetovni lestvici uvrščena vsaj 20 mest pred nami. Nismo veljali za favorite, selektor Verdenik pa nas je svaril, da se moramo dobro paziti tekmecev. Z remijem bi bili povsem zadovoljni, nato pa se je zgodilo. Islandija je celo povedla, a sem hitro izenačil. Zadel sem prvič, pa drugič, tretjič ... Vse, kar sem brcnil, je šlo v gol. Nor občutek, ki ga mnogi ne bodo doživeli nikdar,'' si še danes ne more povsem razložiti, zakaj mu je šlo tistega dna na Malti vse "od nog".

Dvoboj je tako postregel z neverjetnim razpletom. Selektor Verdenik ga je izkoristil za preizkušanje novih taktičnih rešitev. Džonija Novaka je z leve strani prestavil na desno, na njegovem prejšnjem igralnem položaju pa je zaigral Mladen Rudonja. Sprva niti pod razno ni kazalo, da bi lahko Slovenija prišla do tako prepričljive zmage. Mreži sta večino prvega polčasa ostali nedotaknjeni, ko pa je Islandija v 41. minuti povedla z 1:0, ga na sončni strani Alp ni bilo takšnega optimista, ki bi napovedal, da se bo zgodil tako čudežen preobrat. Da bo Slovenija na krilih petkratnega strelca Udoviča povsem pomendrala severnjake in se na koncu veselila rekordno visoke zmage s 7:1?

A tako se je v nadaljevanju zgodilo, pisala se je zgodovina. Udovič je po redko videnem strelskem šovu, ko je zadeval kot v transu, postavil nov slovenski rekord. Toliko zadetkov ni do danes na eni reprezentančni tekmi dosegel noben rojak več.

Slovenija : Islandija 7:1 (1:1) Strelci: Udovič 42., 48., 57., 69., 74., Florjančič 79., Šiljak 83.; Gudjonsson 41. Postava Slovenije: Bošković, Milanič (od 85. Galić), Englaro, Poljšak (od 78. Cifer), Novak, A. Čeh (od 78. Židan), Rudonja (od 78. Binkovski), Udovič, Zahović, Florjančič, Šiljak (od 85. D. Gajser); selektor Verdenik.

Takratno nepozabno predstavo Ljubljančana sta začinila še Matjaž Florjančič in Ermin Šiljak. Slovenija je zadela sedmico, zmagala je s ''čarobnih'' 7:1. Zanimivo je, da je Zlatko Zahović, sicer najboljši slovenski strelec vseh časov, na tisti tekmi odigral 90 minut, a se vendarle ni vpisal med strelce.

Danes je težko dati komurkoli pet golov

V karieri je tresel tudi mreže tako eminentnim tekmecem kot sta denimo Francija in Italija, nikoli pa ni bil tako razigran kot proti Islandcem. Foto: Jan Lukanović Sašo Udovič je vselej gostobesedni sogovornik. Lahko se pohvali s pestro kariero, o kateri se je na dolgo in široko razgovoril na Siolovem podkastu Spotkastu in vse skupaj začinil s kopico imenitnih anekdot. Ko se je 7. februarja na Malti pripravljal na tekmo z Islandijo, se ni imel za favorita. Podobno so razmišljali tudi njegovi soigralci, ki so nato po sanjskem drugem polčasu kar tekmovali v tem, kdo bo večkrat čestital presrečnemu Udoviču.

"Pet zadetkov je težko dati že na treningu, kaj šele na reprezentančni tekmi. Preprosto je vse, kar je poletelo proti golu, šlo notri. V življenju sem bil tako strelsko razigran le enkrat. Zadetke sem dosegal tudi proti večjim reprezentancam, na primer Franciji ali pa Italiji, in to na zgodovinskih tekmah za Slovenijo, a je bila tista tekma z Islandijo res nekaj posebnega. Prepričan sem, da je danes težko dati komurkoli pet golov. Tudi Gibraltarju (smeh)," je kot primer omenil eno izmed najslabše uvrščenih reprezentanc na svetu, ki jo je Slovenija pred petimi leti na Bonifiki premagala s 6:0.

Strelskemu šovu so se nasmejali pri zajtrku

Sašo Udovič je z Mladenom Rudonjo in druščino zaigral na zgodovinskem prvem velikem tekmovanju, Euru 2000 v Belgiji in na Nizozemskem, na katerem je nastopila Slovenija. Foto: Reuters Nadigrani Islandci so tako pred 30 leti na stadionu Ta Qali v okolici Vallette začudeno spremljali življenjsko partijo Udoviča, ki se je prelevil v nenasitnega strelca in petkrat prelisičil njihovo obrambo. "Po tekmi niso preveč komentirali dogodkov, naslednji dan pa smo se moji predstavi skupaj nasmejali pri zajtrku," se je za Sportal spominjal takratni napadalec belgijskega Beverena. Mednarodna nogometna zveza (Fifa) mu je za petardo v islandski mreži podarila spominsko plaketo, dosežek pa je odmeval tudi v Belgiji, kjer si je tedaj služil nogometni kruh.

Poskrbel je za nov mejnik slovenskega nogometa. Slovenija do takrat ni še nobenemu nasula sedem zadetkov. Pozneje se je leta 1999 razveselila še višje zmage, s 7:0 je na prijateljski tekmi odpihnila Oman, tako da zmaga nad Islandijo ni bila več rekordna.

Je pa ostal še kako živ spomin na fantastičen drugi polčas, ki ga je Slovenija proti presenečeni Islandiji dobila kar s 6:0, v njem pa se je Sašo Udovič podpisal pod življenjsko partijo, s kakršno pred in pozneje ni imel opravka. To je bil dan, ko se mu je prikazala nogometna Marija, Slovenija pa je postala bogatejša za izjemen rekord.