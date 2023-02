Šimundža v Belgiji za podvig, ki Bolgarom ni uspel že devet let

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ante Šimundža in njegov Ludogorec na povratni tekmi play-offa za preboj v osmino finala konferenčne lige proti Anderlechtu brani prednost enega gola s prve tekme, a tokrat gostujejo v Belgiji. Rezultate vseh tekem lahko na Sportalu spremljate v živo.

Bolgarski Ludogorec je v osmini finala enega od evropskih tekmovanj nazadnje igral pred devetimi leti. Še nekaj dodatne samozavesti so slovenski trener Ante Šimundža in njegovi varovanci minuli konec tedna dobili v domačem prvenstvo, ko so Slavio iz Sofije premagali z golom v 93. minuti. Tekma se začne ob 18.45.

V play-offu za preboj v osmino finala nastopajo drugouvrščene ekipe skupinskega dela konferenčne lige in tretjeuvrščene ekipe skupinskega dela lige Europa. Povratne tekme bodo 23. februarja. Zmagovalce v osmini finala že čakajo Istanbul Basaksehir, West Ham, Villarreal, Nica, AZ Alkmaar, Djurgardens, Sivasspor in Slovan Bratislava.

Liga Europa, 1/16 finala (povratne tekme):

Četrtek, 23. februar: