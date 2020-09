Bo Matjaž Kek danes presenetil?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Matjaž Kek je ligo narodov začel s štirimi točkami na dveh tekmah in nedotaknjeno mrežo Jana Oblaka. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Selektor slovenske izbrane vrste Matjaž Kek bo danes predstavil seznam kandidatov za tri dvoboje, ki jih bo Slovenija odigrala od 7. do 14. oktobra. Najprej se bo v prijateljski tekmi pomerila s San Marinom, nato pa v ligi narodov gostovala v Kosovu in Moldaviji. Bo 59-letni Mariborčan presenetil z izborom? Največ vprašanj se poraja glede usod Kevina Kampla, Josipa Iličića, Sandija Lovriča ...

Po remiju z Grčijo (0:0) in zmago nad Moldavijo (1:0) – obe tekmi je slovenska reprezentanca odigrala v praznih Stožicah – čakajo Kekovo četo novi izzivi. Na omenjenih tekmah je zaigrala z močno spremenjeno zasedbo, saj je zaradi takšnih in drugačnih razlogov manjkalo nemalo znanih imen (Josip Iličić, Bojan Jokić, Benjamin Verbič, Rene Krhin, Tim Matavž, Aljaž Struna, Robert Berić, Roman Bezjak).

Iličić že trenira v Italiji

Josip Iličić se pripravlja na vrnitev k vrhunskemu nogometu. Foto: Vid Ponikvar Zaigralo je kar nekaj novincev, med njimi sta najbolj izstopala Nino Kouter, zvezni igralec Mure, ki je od slovenskih udeležencev v Evropi pustila najboljši vtis in trenutno vodi v Prvi ligi Telekom Slovenije, ter Aleksander Saša Živec, sicer nekdanji soigralec Damjana Boharja, strelca proti Moldaviji, ki se je iz Poljske preselil na Hrvaško, kjer po novem nosi dres Osijeka.

S tem, da bi se pridružil slovenski reprezentanci, se spogleduje mladi zvezni igralec Sandi Lovrič, ki igra v Švici za Lugano. Rojen je v Avstriji, njegova starša sta Slovenca, po nastopih za mlajše reprezentance za slovensko severno sosedo pa se je željan pridružiti Kekovi četi. Bi se lahko znašel na seznamu že danes?

V zvezni vrsti so slovenski navijači septembra pogrešali tudi Josipa Iličića, ki se počasi vrača k vrhunskemu nogometu in v Bergamu dviguje pripravljenost, selektor Kek pa je po zmagi nad Moldavijo tudi priznal, da si želi, da bi lahko konkurenco v izbrani vrsti okrepil tudi Kevin Kampl, eden najboljših igralcev nemškega velikana RB Leipzig, in se s tem po dveh letih vrnil v slovensko reprezentanco.

Slovenija je pred leti v Stožicah premagala San Marino s kar 6:0. Foto: Mario Horvat/Sportida

Ker bo Slovenija odigrala tri tekme – pred dvobojema v Kosovu in Moldaviji se bo pomerila še s skromnim San Marinom, s katerim v zgodovini medsebojnih obračunov ni imela nikoli večjih težav, na slovenskih tleh pa ga je premagala s 5:0 in 6:0 –, bi se lahko na seznamu pojavilo več kandidatov, kot je sicer v navadi. Morda dočaka priložnost tudi kateri od novincev, ki so v zadnjih tednih v slovenski ligi ali pa tujini opozorili nase. Kandidatov ne manjka, nekaj reprezentantov je v zadnjih tednih zamenjalo delodajalca, končno besedo bo imel selektor Kek.