V soboto sta ga dobila Rusija in BiH, v Sloveniji pa bo očitno napeto do konca

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev v Evropi

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev je vedno bolj poln. V soboto je bilo veselo v Moskvi in Mostarju, saj sta se naslova državnega prvaka razveselila Lokomotiv in Zrinjski. Kar se tiče slovenskih legionarjev, sta naslovu prvaka najbližje Petar Stojanović (Dinamo Zagreb) na Hrvaškem in Miha Blažič (Ferencvaroš) na Madžarskem. Andraž Šporar in Kenan Bajrić sta s Slovanom osvojila slovaški pokal.