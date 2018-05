Ljubljančan v modrem skakal od sreče v Zagrebu #video

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev v Evropi

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev se polni iz tedna v teden. V nedeljo se je na italijanski prestol že sedmič zapored povzpel Juventus, na Hrvaškem pa se je smejalo zagrebškemu Dinamu, za katerega nastopa tudi Petar Stojanović. Postal je prvi slovenski legionar, ki si je v tej sezoni zagotovil naslov prvaka. Po njegovih stopinjah bi lahko šli rojaki na Madžarskem in Poljskem.

Na evropskem elitnem seznamu je v kategoriji državnih prvakov le še deset neznank. V petih najmočnejših ligah so že znani prvaki. To so Barcelona, Bayern München, Manchester City, PSG in Juventus, ki se je naziva najboljšega na Apeninskem polotoku razveselil že sedmič zapored.

Parižani so v Franciji osvojili trojno krono, saj so poleg pokala osvojil tudi ligaški pokal, dvojno krono so osvojili Katalonci in črno-beli iz Torina, na dobri poti do dvojne lovorike pa so tudi Bavarci. Bayern bo igral še finale nemškega pokala, ko se bo 19. maja v Berlinu pomeril z Eintrachtom, ki ga vodi bodoči strateg Bavarcev Niko Kovač. Istega dne se bosta na Wembleyju v finalu pokala FA spoprijela Chelsea in Manchester United, s tem pa bo sklenjen boj za lovorike v sezoni 2017/18 v največjih nogometnih ligah v Evropi.

Država Prvak Pokalni zmagovalec Albanija Skenderbeu Korce finale Laci - Skenderbeu Korce, 27. maj Anglija Manchester City finale Chelsea - Manchester United, 19. maj Armenija ? finale Alaškert - Gandzasar, 16. maj Avstrija Red Bull Salzburg Sturm Gradec Azerbajdžan Qarabag finale Qabala - Kesla, 28. maj Belgija Club Brugge Standard Liege Belorusija ? finale BATE Borisov - Dinamo Brest, 19. maj Bolgarija Ludogorec Razgrad Slavia Sofija Bosna in Hercegovina Zrinjski Mostar Željezničar Sarajevo Ciper APOEL Nikozija finale Apollon Limasol - AEK Larnaka, 16. maj Češka ? Slavia Praga Črna gora Sutjeska Nikšić finale Igalo - Mladost, 30. maj Danska ? Bröndby Francija PSG PSG Grčija AEK Atene PAOK Solun Hrvaška Dinamo Zagreb finale Dinamo Zagreb - Hajduk Split, 23. maj Italija Juventus Juventus Izrael Hapoel Be'er Sheva Hapoel Haifa Madžarska ? finale Ujpest - Akademija Puškaš, 23. maj Makedonija Shkëndija 79 finale Shkëndija 79 - Pelister Bitola, 23. maj Moldavija ? finale Milsami - Zimbru, 23. maj Nemčija Bayern München finale Bayern München - Eintracht Frankfurt, 19. maj Nizozemska PSV Eindhoven Feyenoord Rotterdam Poljska ? Legia Varšava Portugalska Porto finale Desportivo Aves - Sporting Lizbona, 20. maj Romunija ? finale Hermannstadt - CS U Craiova, 27. maj Rusija Lokomotiv Moskva Tosno Severna Irska Crusaders Coleraine Slovaška Spartak Trnava Slovan Bratislava Slovenija ? finale Olimpija - Aluminij, 30. maj Srbija Crvena zvezda Beograd finale Mladost Lučani - Partizan Beograd, 23. maj Škotska Celtic Glasgow finale Celtic Glasgow - Motherwell, 19. maj Španija Barcelona Barcelona Švica Young Boys Bern finale Zürich - Young Boys Bern, 17. maj Turčija ? Akhisarspor Ukrajina Šahtar Doneck Šahtar Doneck

V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav, pa tudi nekaterih lig, ki potekajo v drugačnih časovnih okvirih.

Dogajanje v prvih ligah se bo (je) v večjih državah končalo malce prej kot ponavadi, saj se bo svetovno prvenstvo v Rusiji začelo že sredi junija, tako da so boljši nogometaši, ki bodo tam zastopali svoje domovine, v zahtevnemu obdobju, ki ga preživljajo v polnem delovnem ritmu.

Stojanović si je dal duška v Zagrebu

Kako pa je drugje? Na Hrvaškem je po remijih Rijeke in splitskega Hajduka postalo jasno, da je novi prvak Dinamo Zagreb. Modrim je na poti do nove zvezdice pomagal tudi občasni slovenski reprezentant Petar Stojanović, ki lahko z Zagrebčani osvoji tudi pokalno lovoriko. O tem bo odločal finale, ko se bo 23. maja pomeril s Hajdukom v Vinkovcih.

Nogometaši Dinama, ki bodo dvoboj 35. kroga odigrali šele danes, so postali prvaki, ko so v nedeljo izvedeli za rezultat s tekme med Hajdukom in Osijekom (1:1):

Ljubljančan, ki je lovorike osvajal že z Mariborom, je za zdaj edini slovenski legionar, ki je v tujini v tej sezoni postal prvak. Na seznamu se mu lahko pridružijo še rojaki na Madžarskem in Poljskem. Miha Blažič se s Ferencvarošem poteguje za naslov na madžarskih, Roman Bezjak, Dejan Lazarević in Nemanja Mitrović pa z Jagellonio Bialystok na poljskih tleh.

V Belgiji si je konec prejšnjega tedna naslov najboljšega zagotovil Club Brugge, na Cipru je najboljši APOEL iz Nikozije, v Grčiji je šla pokalna lovorika v roke solunskega Paoka, v Izraelu je najboljši mariborski znanec Hapoel Be'er Sheva, za katerega spomladi nastopa tudi nekdanja izraelska vijolica Marwan Kabha.

Za zdaj edina Bajrić in Šporar

Benjamin Verbič je ostal brez lovorike v Ukrajini. Obe mu je "snedel" Šahtar Doneck. Foto: Morgan Kristan / Sportida Med tednom se je bolj ali manj po Evropi odločalo o evropskih lovorikah. Praznih rok sta ostala dva slovenska legionarja. Benjamin Verbič je z Dinamom iz Kijeva potegnil kratko proti Šahtarju, ki se je izkazal za premočnega tekmeca tudi v prvenstvu, saj ima pred zadnjim krogom, velikim derbijem na Olimpijskem štadionu v Kijevu, neulovljivih pet točk prednosti.

Na Danskem je brez pokalne lovorike ostal Gregor Sikošek. Nekdanji nogometaš Krškega in Kopra je s Silkeborgom izgubil proti Brondbyju, klubu iz danske prestolnice, ki se mu nasmiha danski državni naslov. Sikošek je posojen nogometaš Brondbyja na začasnem delu pri Silkeborgu.

Edina Slovenca, ki sta v tej sezoni v tujini postala pokalna zmagovalca, sta soigralca Slovana iz Bratislave Kenan Bajrić in Andraž Šporar. Pokalno lovoriko sta osvojila na Slovaškem.

Kateri izmed Slovencev bi se še lahko vpisali na seznam pokalnih zmagovalcev? Željko Filipović se je z Dinamom iz Bresta uvrstil v finale beloruskega pokala, Denis Klinar in Dejan Trajkovski pa sta se z Akademijo Puškaš prebila do sklepnega dejanja madžarskega pokalnega tekmovanja.

V Sloveniji bo, kot kaže, boj za prvaka napet do konca, sezono pa bo sklenil finale pokala med Olimpijo in Aluminijem.