Verbič se je obrisal pod nosom, Juventus piše zgodovino

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev v Evropi

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev se polni iz tedna v teden. V sredo so pokalne zmagovalce dobili v Italiji, kjer je Juventus ponižal Milan s kar 4:0, v Avstriji, kjer je Sturm presenetil Salzburg, Bolgariji (Slavia Sofija), Bosni in Hercegovini (Željezničar), na Češkem (Slavia Praga), v Izraelu (Hapoel Haifa), Rusiji (Tosno) in Ukrajini, kjer je Šahtar na velikem derbiju ugnal kijevski Dinamo (2:0). Benjamin Verbič je za poražence odigral 86 minut.

V petih najmočnejših ligah so že znani štirje prvaki. Barcelona, Bayern München, Manchester City in PSG so si zagotovili državno zvezdico, v nedeljo pa se jim lahko pridruži Juventus, ki za že sedmi zaporedni naslov državnega prvaka potrebuje le še točko.

Parižani so v Franciji osvojili trojno krono, saj so poleg pokala osvojil tudi ligaški pokal, dvojno krono so osvojili Katalonci, po njihovih stopinjah pa lahko gredo tudi Bavarci in črno-beli iz Torina. Bayern bo igral še finale nemškega pokala, Juventus pa je finale pokala že odigral in v sredo na Olimpijskem štadionu v Rimu povsem nadigral AC Milan. Zmagal je s 4:0 in se zapisal v zgodovino, saj mu je prvemu na Apeninskemu polotoku pokal uspelo osvojiti štirikrat zapored.

Tako je v najmočnejših ligah v Evropi. Kako pa je drugje? V sredo se je igralo veliko pokalnih finalnih obračunov. V Avstriji je graški Sturm presenetil Salzburžane, ki so v tej sezoni brez večjih težav osvojili avstrijsko prvenstvo, navduševali pa so tudi v evropski ligi, kjer so nesrečno izpadli v polfinalu. V Bolgariji in na Češkem je pokalna lovorika končala v rokah soimenjakinj iz Sofije in Prage, sarajevski Željezničar je uteho po neuspelem lovu na državni naslov našel v pokalu, v Izraelu pa se je smejalo navijačem Hapoela iz Haife.

V Rusiji je Tosno poskrbel za zgodovinski uspeh. Mladi klub iz mesteca z okrog 40 tisoč prebivalci v okolici St. Peterburga, je bil ustanovljen šele leta 2013, a je že osvojil prvo lovoriko. V presenetljivem finalu pokala, kjer so favoriti v tej sezoni izpadali kot po tekočem traku, je bil boljši od drugoligaša Avangarda iz Kurska.

Povsem drugače je bilo v Ukrajini, kjer sta se v finale pokala uvrstila najmočnejša kluba. Šahtar, ki se mu nasmiha tudi naslov ukrajinskega prvaka, je v finalu v Dnipropetrovsku z 2:0 premagal velikega tekmeca Dinama. Za Kijevčane je 86 minut zaigral Benjamin Verbič. Vojničan je tako izpustil iz rok priložnost, da po selitvi v Ukrajino osvoji prvo lovoriko.

Država Prvak Pokalni zmagovalec Albanija Skenderbeu Korce finale Laci - Skenderbeu Korce, 27. maj Anglija Manchester City finale Chelsea - Manchester United, 19. maj Armenija ? finale Alaškert - Gandzasar, 16. maj Avstrija Red Bull Salzburg Sturm Gradec Azerbajdžan Qarabag finale Qabala - Kesla, 28. maj Belgija ? Standard Liege Belorusija ? finale BATE Borisov - Dinamo Brest, 19. maj Bolgarija Ludogorec Razgrad Slavia Sofija Bosna in Hercegovina Zrinjski Mostar Željezničar Sarajevo Ciper ? finale Apollon Limasol - AEK Larnaka, 16. maj Češka ? Slavia Praga Črna gora Sutjeska Nikšić finale Igalo - Mladost, 30. maj Danska ? finale Bröndby - Silkeborg, 10. maj Francija PSG PSG Grčija AEK Atene finale AEK Atene - PAOK Solun, 12. maj Hrvaška ? finale Dinamo Zagreb - Hajduk Split, 23. maj Italija ? Juventus Izrael ? Hapoel Haifa Madžarska ? finale Ujpest - Akademija Puškaš, 23. maj Makedonija Shkëndija 79 finale Shkëndija 79 - Pelister Bitola, 23. maj Moldavija ? finale Milsami - Zimbru, 23. maj Nemčija Bayern München finale Bayern München - Eintracht Frankfurt, 19. maj Nizozemska PSV Eindhoven Feyenoord Rotterdam Poljska ? Legia Varšava Portugalska Porto finale Desportivo Aves - Sporting Lizbona, 20. maj Romunija ? polfinale (10. maj) Rusija Lokomotiv Moskva Tosno Severna Irska Crusaders Coleraine Slovaška Spartak Trnava Slovan Bratislava Slovenija ? finale Olimpija - Aluminij, 30. maj Srbija Crvena zvezda Beograd finale Mladost Lučani - Partizan Beograd, 23. maj Škotska Celtic Glasgow finale Celtic Glasgow - Motherwell, 19. maj Španija Barcelona Barcelona Švica Young Boys Bern finale Zürich - Young Boys Bern, 17. maj Turčija ? finale Akhisarspor - Fenerbahče, 10. maj Ukrajina ? Šahtar Doneck

V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav, pa tudi nekaterih lig, ki potekajo v drugačnih časovnih okvirih.

Dogajanje v prvih ligah se bo v večjih državah končalo malce prej kot ponavadi, saj se bo svetovno prvenstvo v Rusiji začelo že sredi junija, tako da so (naj)boljši nogometaši, ki bodo tam zastopali svoje domovine, v zahtevnemu obdobju, ki ga preživljajo v polnem delovnem ritmu.