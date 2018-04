V najboljšem položaju Ljubljančan, ki živi v Zagrebu

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev v Evropi

V Evropi mrgoli slovenskih nogometnih legionarjev, ki se spogledujejo z lovorikami. Če jim bo uspelo, se bodo s svojimi klubi uvrstili na seznam, rezerviran za prvake in pokalne zmagovalce v sezoni 2017/18. V finale pokalnega tekmovanja so se uvrstili Benjamin Verbič (Ukrajina), Andraž Šporar in Kenan Bajrić (oba Slovan Bratislava) ter Denis Klinar in Dejan Trajkovski (oba Puškaš), v igri pa je še nekaj imen. Naslovu prvaka sta najbližje Petar Stojanović (Dinamo Zagreb) in Miha Blažič (Ferencvaroš).

V petih najmočnejših ligah so že znani trije prvaki. Bayern München, Manchester City in PSG so si že zagotovili državno zvezdico. Bavarci in Parižani imajo priložnost, da uspešno sezono na domačih zelenicah začinijo s pokalno lovoriko, saj so se prebili v finale, nemškega velikana pa čaka poseben izziv še v ligi prvakov, kjer se je uvrstil med štiri najboljše.

Barcelona se bo v soboto potegovala za pokalni naslov, v španskem prvenstvu pa jo od nove zvezdice po četrtkovem porazu Atletica v San Sebastianu (0:3) ločijo le še milimetri. Tako ima Jan Oblak le še simbolične možnosti za osvojitev španskega naslova.

V Italiji je v najboljšem položaju Juventus, ki ga čaka v nedeljo izjemno pomemben derbi z najbližjim zasledovalcem Napolijem. Stara dama ostaja v igri za dvojno krono.

Država Prvak Pokalni zmagovalec Albanija ? finale Laci - Skenderbeu Korce, 27. maj Anglija Manchester City polfinale (21. in 22. april) Armenija ? finale Alaškert - Gandzasar, 16. maj Avstrija ? finale Sturm Gradec - Red Bull Salzburg, 9. maj Azerbajdžan ? finale Qabala - Kesla, 28. maj Belgija ? Standard Liege Belorusija ? polfinale (2. maj) Bolgarija ? polfinale (24. in 25. april) Bosna in Hercegovina ? finale Željezničar Sarajevo - Krupa na Vrbasu, 2. in 9. maj Ciper ? polfinale (25. april) Češka ? polfinale (25. april) Črna gora ? polfinale (2. maj) Danska ? polfinale (25. in 26. april) Francija PSG finale Les Herbiers - PSG, 8 maj Grčija ? finale AEK Atene - PAOK Solun, 12. maj Hrvaška ? finale Dinamo Zagreb - Hajduk Split, 23. maj Italija ? finale Juventus - AC Milan, 9. maj Izrael ? finale Hapoel Haifa - Beitar Jeruzalem, 9. maj Madžarska ? polfinale (8. in 9. maj) Makedonija ? finale Shkëndija 79 - Pelister Bitola, 9. maj Moldavija ? polfinale (9. maj) Nemčija Bayern München finale Bayern München - Eintracht Frankfurt, 19. maj Nizozemska PSV Eindhoven finale AZ Alkmaar - Feyenoord Rotterdam, 22. april Poljska ? finale Arka Gdynia - Legia Varšava, 2. maj Portugalska ? finale Desportivo Aves - Sporting Lizbona, 20. maj Romunija ? polfinale (9. maj) Rusija ? finale Avangard Kursk - Tosno, 9. maj Severna Irska ? finale Cliftonville - Coleraine, 5. maj Slovaška ? finale Slovan Bratislava - Ružomberok, 1. maj Slovenija ? finale Olimpija - Aluminij, 30. maj Srbija ? polfinale (9. maj) Škotska ? finale Celtic Glasgow - Motherwell, 19. maj Španija ? finale Sevilla - Barcelona, 21. april Švica ? finale Zürich - Young Boys Bern, 17. maj Turčija ? finale Akhisarspor - Bešiktaš/Fenerbahče, 9. maj Ukrajina ? finale Dinamo Kijev - Šahtar Doneck, 9. maj

V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav, pa tudi nekaterih lig, ki potekajo v drugačnih časovnih okvirih.

Dogajanje v prvih ligah se bo v večjih državah končalo malce prej kot ponavadi, saj se bo svetovno prvenstvo v Rusiji začelo že sredi junija, tako da (naj)boljše nogometaše, ki bodo tam zastopali svoje domovine, čaka zahtevno obdobje, ki ga bodo preživeli v polnem delovnem ritmu.

Kateri slovenski nogometaši na delu v tujini bi se v tej sezoni lahko pojavili na seznamu državnih prvakov oziroma pokalnih zmagovalcev?

Petar Stojanović bo v nedeljo gostoval na vročem hrvaškem derbiju v Splitu. Foto: Guliver/Getty Images

Če je v prejšnji sezoni med "slovenskimi" dobitniki klubskih lovorik v Evropi izstopala Rijeka, saj je pod vodstvom Matjaža Keka poskrbela za zgodovinski dosežek ter se s pomočjo Romana Bezjaka in Matica Črnica prvič polastila dvojne hrvaške krone, letos Rečanov ne bo na elitnem seznamu. Imajo še teoretične možnosti za ubranitev naslova, a bi lahko drzen načrt uresničili le s pomočjo ogromnega čudeža, saj šest krogov pred koncem za vodilnim Dinamom zaostajajo devet točk.

Zagrebčani imajo pred najbližjim zasledovalcem, večnim tekmecem Hajdukom iz Splita, s katerim se bodo 23. maja pomerili še v finalu hrvaškega pokala, pet točk prednosti, a v nedeljo gostujejo na Poljudu. Če bodo ostali nepremagani na vročem gostovanju v Dalmaciji, bo "modri" Ljubljančan Petar Stojanović še korak bližje naslovu hrvaškega prvaka.

Gneča pri poljskem vrhu

Roman Bezjak je v prejšnji sezoni z Rijeko osvojil dvojno hrvaško krono, v tej pa se z Jagiellonio poteguje za naslov na Poljskem. Foto: Grega Valančič/Sportida Največ slovenskih kandidatov za naslov v tujini je zaznati na Poljskem. V prostrani državi, kjer igra vedno več slovenskih legionarjev, poteka izjemno razburljiva sezona. V ligaški skupini za prvaka nastopa osem klubov, razlike med najboljšimi pa so tako majhne, da bo do konca sezone še zelo zanimivo.

V igri za naslov je zagotovo tretjeuvrščena Jagiellonia Bialystok, pri kateri igrajo Nemanja Mitrović, Roman Bezjak in Dejan Lazarević. Ima le točko manj od Lecha iz Poznanja in Legie iz Varšave, ki tudi brani naslov. Do konca poljskega prvenstva je še sedem krogov.

Blizu vrha je tudi Gornik Zabrze, katerega dres nosi Sandi Ačron. Zaostaja pet točk, a ne more biti preveč zadovoljen s sezono, saj je v njej zaigral le enkrat. Korona Kielce Gorana Cvijanovića za vodilnim dvojcem zaostaja sedem točk, teoretične možnosti za naslov ima tudi Wisla Mateja Palčiča, ki s tekmo manj zaostaja 11 točk.

Verbič bi jo lahko zagodel Šahtarju

V prejšnji sezoni je dvojno krono osvojil na Danskem s Köbenhavnom, tokrat pa se lahko na seznam dobitnikov lovorik zavihti s kijevskim Dinamom. Benjamin Verbič z velikanom iz ukrajinske prestolnice vztraja v boju za naslov. V soboto je na velikem derbiju premagal Šahtar Doneck in zaostanek za branilcem naslova znižal na tri točke. Do konca sezone je še pet krogov, v zadnjem krogu pa Šahtar prihaja na Olimpijski štadion v Kijevu.

How would you describe my goal with one word? 😁 Can't wait for the cup finals! #FCDK #BV7 pic.twitter.com/A9Summdkmj — Benjamin Verbič (@BenjaminVerbic) April 19, 2018

Derbi, ki bi lahko odločil novega prvaka, bo 19. maja, le teden dni pred tem, ko se bo na istem prizorišču v finalu lige prvakov odločalo o novem (starem) evropskem prvaku.

Velika ukrajinska tekmeca se bosta udarila tudi za pokalno lovoriko. Finale bo 9. maja, Verbič pa se je v polfinalu izkazal z atraktivnim zadetkom.

Slovan v slovaškem finalu, Blažič vodilni na Madžarskem

Andraž Šporar je Slovanu pomagal do preboja v finale z zadetkom na povratni polfinalni tekmi. Foto: Sportida Slovan iz Bratislave, pri katerem si slačilnico delita nekdanja zmaja Kenan Bajrić in Andraž Šporar, za vodilnim Spartakom iz Trnave na Slovaškem zaostajata 13 točk. Uteho bi lahko našel v pokalu, v katerem se bo v finalu na praznični 1. maj pomeril z Ružomberokom.

Na Madžarskem sta trenutno v najboljšem položaju Ferenvcaroš nekdanjega branilca Domžal Mihe Blažiča in Videoton, ki ga vodi nekdanji trener Olimpije Marko Nikolić. Zanj igra tudi nesojena okrepitev zmajev Danko Lazović, ki je s 14 zadetki tretji strelec prvenstva. Vodilna kluba sta na Madžarskem točkovno izenačena.

Med dobitniki lovorik bi se lahko znašla tudi Akademija Puškaš, za katero nastopata Denis Klinar in Dejan Trajkovski. Uvrstila sta se v polfinale madžarskega pokala in vztrajata v boju za lovoriko, saj sta v prvi tekmi nadigrala Debrecen s 4:0.

Mevlja zaostaja okroglih deset točk

V pokalu lahko uresniči svoje sanje Slovenec na začasnem delu na Danskem. Gregor Sikošek se je s Silkeborgom zavihtel med štiri najboljše v danskem pokalu. Tam ga čaka obračun s Fredericio, ki nastopa v drugi ligi. Če bo upravičil vlogo favorita, bo nastopil v velikem finalu.

Gregor Sikošek je s Silkeborgom favorit v polfinalnem pokalnem dvoboju z drugoligaškim tekmecem. Foto: Vid Ponikvar

Pafos, ki ga je v jesenskem delu vodil Luka Elsner, zanj pa še vedno nastopata Jan Koprivec in Erik Janža, v ciprskem prvenstvu nastopa v skupini za obstanek. V njej lahko pričakuje predzadnje mesto, s katerim pa bo vseeno uresničil glavni cilj sezone, obstanek med najboljšimi. V pokalu se je uvrstil v polfinale, kjer pa je proti Apollonu, prvemu kandidatu za naslov ciprskega prvaka, na prvi tekmi izgubil z 0:4, tako da se je močno oddaljil od nastopa v finalu.

V Rusiji je izmed Slovencev najvišje Miha Mevlja. Ker pa njegov Zenit iz St. Peterburga za vodilnim Lokomotivom iz Moskve pet krogov pred koncem zaostaja deset točk, ima le še teoretične možnosti za naslov najboljšega.

Ni kaj, v Evropi še vedno mrgoli slovenskih nogometnih legionarjev, ki se spogledujejo z lovorikami. Iz tedna v teden bo bolj jasno, kdo bo še lahko vztrajal v igri, kdo pa bo potegnil krajšo.