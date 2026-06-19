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Avtor:
STA

Petek,
19. 6. 2026,
13.07

Osveženo pred

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Premier League angleško prvenstvo Benjamin Šeško Benjamin Šeško Manchester United Arsenal Leeds United Jaka Bijol

Petek, 19. 6. 2026, 13.07

51 minut

Premier liga 2026/27

Šeško in Bijol bosta novo sezono začela 22. avgusta

Avtor:
STA

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Benjamin Šeško | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško, ki je zaradi poškodbe izpustil junijski prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško, bo novo sezono angleškega prvenstva začel 22. avgusta. Šeško bo z Manchester Unitedom sezono 2026/27 odprl v gosteh pri Hull Cityju in ima po poročanju SkySports statistično najlažji uvod v prvenstvo med vsemi 20 klubi. Leeds Jake Bijola pa se bo isti dan pomeril na gostovanju pri Nottingham Forestu.

Šeškov Man United ima statistično gledano med vsemi prvoligaši najlažji začetek sezone, čeprav je med njegovimi uvodnimi tekmami tudi derbi na Old Traffordu v Manchestru 12. septembra, so izračunali pri SkySports. Trener Michael Carrick si želi nadgraditi tretje mesto v sezoni 2025/26. Po gostovanju pri Hull Cityju na uvodni dan se bo Manchester United pomeril z Ipswichem doma, Evertonom v gosteh, Man Cityjem doma, Fulhamom v gosteh in Tottenhamom doma.

Leeds Jake Bijola za uvod čaka gostovanje pri Nottingham Forestu, ki je minulo sezono končal na 16. mestu, Leeds je bil 14. s tremi točkami več.

Jaka Bijol | Foto: Guliverimage Jaka Bijol Foto: Guliverimage

Branilec naslova Arsenal bo sezono premier league začel v petek, 21. avgusta, doma proti Coventryju.

Na uvodni tekmi bodo topničarji Mikela Artete, ki so minulo sezono slavili svoj prvi naslov v 22 letih, gostili zmagovalce championshipa Franka Lamparda.

Arsenal nato na naslednjih dveh tekmah čakata dvoboja proti Aston Villi in doma pri Chelseaju Xabija Alonsa. Chelsea bo svojo prvo tekmo pod vodstvom Alonsa odigral v gosteh pri Fulhamu 24. avgusta.

Andoni Iraola bo kot trener Liverpoola debitiral 23. avgusta v Newcastlu. Na svojo prvo tekmo na Anfieldu proti Nottingham Forestu bo moral počakati do konca tedna, 29. avgusta.

Za Manchester City se bo nova era po Pepu Guardioli prav tako začela 23. avgusta z domačo tekmo proti Bournemouthu. Pričakovati je, da bo City do tedaj za naslednika Guardiole tudi uradno potrdil nekdanjega trenerja Chelseaja Enza Maresco.

Sezona se bo končala 30. maja 2027.

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