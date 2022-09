Lovrić s prvencem v serie A pomagal do visoke zmage nad Mourinhovo četo

Milanski derbi je pripadel branilcu naslova. V prvem polčasu je Marcelo Brozović Inter, pri katerem je Samir Handanović branil celo tekmo, popeljal v vodstvo, izenačil pa je Rafael Leao. V drugem delu sta Olivier Giroud in Leao poskrbela za vodstvo domačih s 3:1, v 67. minuti pa je Interjeve upe po ugodnem razpletu ohranil Edin Džeko, a modro-črnim ni več uspelo zatresti tekmečeve mreže.

Branilec naslova AC Milan je v mestnem obračunu premagal Inter s 3:2. Foto: Reuters

Že pred tem je Fiorentina gostila Juventus in igrala 1:1. Torinčani so hitro povedli po akciji novincev, podal je Filip Kostić, zadel pa Arkadiusz Milik v deveti minuti. Firenčane je do izenačenja popeljal Cristian Kouame v 29. minuti, ob koncu polčasa pa je Luka Jović zapravil enajstmetrovko, ko je se je Mattia Perin toliko dotaknil žoge, da je ta končala v vratnici. Fiorentina je prevladovala na tekmi, vendar do zmage ji ni uspelo priti. Pri Juventusu ni igral Dušan Vlahović. Poljak Arkadiusz Milik se je vpisal med strelce še na drugi tekmi Juventusa zapored. Foto: Reuters

Italijansko prvenstvo, 5. krog: Sobota, 3. september:

Fiorentina : Juventus 1:1 (1:1)

AC Milan : Inter 3:2 (1:1)

Samir Handanović (Inter) je branil vso tekmo, ustavil je dva strela na svoja vrata.

Lazio : Napoli 1:2 (1:1) Nedelja, 4. september:

Cremonese : Sassuolo 0:0 (0:0)

Spezia : Bologna 2:2 (1:1)

Verona : Sampdoria 2:1 (2:1)

Udinese : AS Roma 4:0 (1:0)

Sandi Lovrić (Udinese) je igral od 63. minute in v 82.minuti zadel za 4:0, Jaka Bijol (Udinese) je igral do 17. minute Ponedeljek, 5. september:

18.30 Monza - Atalanta

18.30 Salernitana - Empoli (Stojanović)

20.45 Torino - Lecce